Завод в Санкт-Петербурге, ранее принадлежавший GM и Hyundai, готовится вернуться к работе

Ожидается, что на этой производственной площадке, ныне входящей в портфель российского холдинга «АГР», конвейер снова будет запущен в начале 2026 года.

Расположенный в Северной столице завод, построенный американским концерном General Motors, начал работу в 2008 году. С конвейера этого предприятия ранее сходили модели марок Chevrolet, Cadillac и Opel (сейчас этот бренд входит в состав автогиганта Stellantis). В 2015 году GM принял решение покинуть российский рынок, в результате петербургская производственная площадка была законсервирована.

Фото с завода холдинга «АГР» в Калуге

В 2020 году этот завод купила корейская компания, которая намеревалась расширить производство автомобилей марок Hyundai и Kia в РФ. В 2023-м корейцы, после длительных простоев, начали искать покупателя для своих российских активов, эту роль исполнила AGR Automotive Group («АГР»): сделка была окончательно завершена в январе 2024 года.

Теперь стало известно о том, что петербургский завод, который изначально принадлежал GM и Hyundai, в относительно скором будущем вернутся к выпуску машин. О планах АГР на эту площадку сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник из бизнес-сегмента региона. По данным агентства, конвейер предприятия будет перезапущен в начале 2026 года.

На фото: паркетник Solaris HC

Сообщается, что в перезапуске производства участвует холдинг «АГР» совместно с дочерним предприятием «АГМ», его основной вид деятельности – производство автотранспортных средств, никаких официальных подробностей пока нет. Пока что известно лишь, что на площадке ОЭЗ «Шушары» появится новый «автомобильный кластер».

По словам источника TACC, в компании ожидают, что в следующем году смогут выйти «на тысячи и десятки тысяч автомобилей по производству». Какие именно автомобили планируется собирать на простаивавшем годами заводе, пока не сообщается. Однако известно, что в течение 15 лет реализации проекта производитель намерен потратить объём инвестиций, равный 46,43 млрд рублей.

По сведениям агентства, в рамках реализуемого проекта компания собирается построить научно-производственный центр площадью 18 000 кв.м, на это пойдут средства казначейского инфраструктурного кредита, их общая сумма составит 3,1 млрд рублей.

На фото: кроссовер Tenet T4

Отметим, холдинг «АГР» уже реализовал несколько других проектов. Так, на мощностях петербургского завода, который ранее принадлежал Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR), сейчас налажен выпуск автомобилей под местным брендом Solaris – седанов HS и KRS, «приподнятого» хэтчбека KRX, а также компактного кроссовера HC (представляют собой бейдж-инжиниринговые модели Hyundai и Kia).

Помимо этого, с конвейера производственной площадки в Калуге, которая ранее принадлежала концерну Volkswagen, теперь сходят кроссоверы ещё одной российской марки – Tenet T4 («копия» Chery Tiggo 4), T7 (Tiggo 7L) и T8 (Tiggo 8 Plus). Кстати, по итогам прошлого месяца этот бренд вошёл в первую десятку наиболее продаваемых в РФ.