Сделка по продаже заводов Hyundai в РФ завершена. Конвейер перезапустят в первом полугодии

На петербургском заводе Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR) ранее был налажен выпуск Hyundai Solaris и Creta, Kia Rio и Rio X. Ещё в списке местных активов корейской компании числился моторный завод и площадка в Шушарах, ранее принадлежавшая американскому концерну GM: Хёнде планировала расширять производство в РФ. Однако весной позапрошлого года руководство корейской компании отправило предприятие в простой, из которого оно полноценно так и не вышло.

Фото с петербургского завода Hyundai (из архива)

О том, что Hyundai Motor думает о продаже российских активов, стало известно уже давно, слухи в сентябре 2023 года подтвердил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. А официальное сообщение о готовящейся сделке пресс-служба корейской компании опубликовала в декабре. Тогда же был назван и покупатель – ООО «Арт-Финанс», материнская компания AGR Automotive Group («АГР»). Кстати, ранее она же купила бывшее предприятие Volkswagen, находящееся в Калуге.



Сейчас в пресс-службе «АГР» рассказали о завершении оформления сделки по покупке 100% долей в уставном капитале ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Сообщается, что сделка была одобрена подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и Федеральной антимонопольной службой.

Теперь Арт-Финанс стал владельцем активов HMMR: как отмечается в релизе, они включают в себя две производственные площадки, расположенные в Санкт-Петербурге: речь идёт о заводе в промышленной зоне Каменка (вероятно, сюда же входит и площадка по выпуску двигателей), а также предприятие в промышленной зоне Шушары.



В ближайшей перспективе новый владелец переименует предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», правда, какое именно имя получит эта производственная площадка, станет известно позже. В компании пообещали раскрыть новое наименование после того, как будет завершена его регистрация.

В начале текущего месяца стало известно о том, что петербургский автозавод возобновил работу: пока что на производственной площадке проводится обучение персонала и обслуживание оборудования. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, перезапуск конвейера произойдёт до середины текущего года. Кто исполнит роль «индустриальных партнёров» нового владельца петербургских площадок, пока неизвестно.



Условия, на которых Hyundai Motor продала свои местные активы российской компании, официально не разглашались. Ранее сообщалось, что она включает в себя опцион на обратный выкуп в течение двух лет (подобное решение приняли и другие иностранные производители – Renault, Nissan, Mazda). Предполагается, что сумма сделки составила 10 тыс. рублей (по текущему курсу эквивалентно примерно 148,5 тыс. корейских вон или 111 американским долларам).