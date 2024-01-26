Заводы ×
  • Сделка по продаже заводов Hyundai в РФ завершена. Конвейер перезапустят в первом полугодии

Сделка по продаже заводов Hyundai в РФ завершена. Конвейер перезапустят в первом полугодии

26.01.2024 46 0 0

Сменившим владельца предприятиям в Санкт-Петербурге дадут новое название, каким оно будет компания «Арт-Финанс» расскажет позже.

На петербургском заводе Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR) ранее был налажен выпуск Hyundai Solaris и Creta, Kia Rio и Rio X. Ещё в списке местных активов корейской компании числился моторный завод и площадка в Шушарах, ранее принадлежавшая американскому концерну GM: Хёнде планировала расширять производство в РФ. Однако весной позапрошлого года руководство корейской компании отправило предприятие в простой, из которого оно полноценно так и не вышло.

Фото с петербургского завода Hyundai (из архива)

О том, что Hyundai Motor думает о продаже российских активов, стало известно уже давно, слухи в сентябре 2023 года подтвердил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. А официальное сообщение о готовящейся сделке пресс-служба корейской компании опубликовала в декабре. Тогда же был назван и покупатель – ООО «Арт-Финанс», материнская компания AGR Automotive Group («АГР»). Кстати, ранее она же купила бывшее предприятие Volkswagen, находящееся в Калуге.

Сейчас в пресс-службе «АГР» рассказали о завершении оформления сделки по покупке 100% долей в уставном капитале ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Сообщается, что сделка была одобрена подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и Федеральной антимонопольной службой.

Теперь Арт-Финанс стал владельцем активов HMMR: как отмечается в релизе, они включают в себя две производственные площадки, расположенные в Санкт-Петербурге: речь идёт о заводе в промышленной зоне Каменка (вероятно, сюда же входит и площадка по выпуску двигателей), а также предприятие в промышленной зоне Шушары.

В ближайшей перспективе новый владелец переименует предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», правда, какое именно имя получит эта производственная площадка, станет известно позже. В компании пообещали раскрыть новое наименование после того, как будет завершена его регистрация.

В начале текущего месяца стало известно о том, что петербургский автозавод возобновил работу: пока что на производственной площадке проводится обучение персонала и обслуживание оборудования. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, перезапуск конвейера произойдёт до середины текущего года. Кто исполнит роль «индустриальных партнёров» нового владельца петербургских площадок, пока неизвестно.

Условия, на которых Hyundai Motor продала свои местные активы российской компании, официально не разглашались. Ранее сообщалось, что она включает в себя опцион на обратный выкуп в течение двух лет (подобное решение приняли и другие иностранные производители – Renault, Nissan, Mazda). Предполагается, что сумма сделки составила 10 тыс. рублей (по текущему курсу эквивалентно примерно 148,5 тыс. корейских вон или 111 американским долларам).

Россия авторынок производство бизнес заводы Hyundai

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Дороги Чаёк на обочине: отзыв о работе Российского автомобильного Товарищества (РАТ) Хотел бы поделиться подробным отзывом о том, как я попал в ДТП – а точнее, о своем опыте взаимодействия с Российским Автомобильным Товариществом и о том, какие услуги мне были оказаны. Ранее... 31 0 0 26.01.2024
Статьи / Практика Воздух, топливо и электричество: почему плавают холостые обороты? Наверняка многие сталкивались с неприятной ситуацией, когда стрелка тахометра то поднимается, то опускается безо всякой на то причины. Если двигатель при этом не пытается заглохнуть, каких-т... 244 0 1 26.01.2024
Статьи / Спортивные авто Джон Хеннесси: от гаражного тюнинга к быстрейшим суперкарам планеты В начале 90-х Джон Хеннесси начинал с доработки своего собственного японского спорткара, а спустя два с небольшим десятилетия благодаря его стараниям невероятный Bugatti Veyron Supersport пе... 1887 0 0 24.01.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Где же у него кнопка? Тест-драйв Jetour Dashing Стремительно ворвавшаяся на российский рынок компания Jetour запустила в продажу две модели. На большом кроссовере X90 мы уже поездили, а теперь в наших руках машина поменьше, но точно не ме... 14104 28 335 12.09.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, Launch Control и старые недостатки: тест-драйв обновленного Geely Coolray Эта машина буквально подзуживает: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот крузак тащится 65, давай его обгоним?». Много вы знаете автомобилей китайских марок, которые вызывают т... 8400 13 3 21.11.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Chery Tiggo 8 Pro Max 2023: новый салон и ZF вместо BorgWarner У этой модели Chery бурная биография: Tiggo 8 запущен в мае 2020, версия Pro появилась в марте 2021, в апреле 2022 года в лице «восьмерки» с приставкой Pro Max дебютировал первый полнопривод... 7434 14 2 04.09.2023
Change privacy settings