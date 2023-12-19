Теперь официально: компания Hyundai назвала покупателя своего российского завода

На прошедшем сегодня заседании Совета директоров был одобрен план продажи предприятия HMMR в Санкт-Петербурге, новым владельцем станет российская компания «Арт-Финанс».

Расположенное в Северной столице предприятие Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR) находится в режиме простоя с весны 2022 года. Напомним, с тех пор завод частично перезапускался для выпуска деталей, сварки и окраски кузовов для Hyundai Solaris; их направили на конвейер завода в городе Алматы (Казахстан), где была проведена финальная сборка автомобилей, предназначенных не для российского рынка.

На фото: завод HMMR

Режим простоя продлевался несколько раз, о последнем – до 31 декабря 2023 года – стало известно в начале текущего месяца. Актуальный штат предприятия насчитывает 502 сотрудников (до весны 2022-го на российском заводе Hyundai трудились 2537 человек).



Слухи о том, что корейский производитель намерен продать свою петербургскую площадку, появились в СМИ уже давно, в сентябре текущего года их подтвердил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Теперь официальное сообщение выпустила и компания Hyundai Motor, причём она назвала и покупателя местных активов.

Будущим собственником завода HMMR станет ООО «Арт-Финанс» – это структура, входящая в состав крупного автодилерского холдинга «Авилон». Напомним, ранее эта же компания купила бывшее предприятие немецкого концерна Volkswagen, расположенное в Калуге (пока что эта площадка по-прежнему находится в режиме простоя).

Согласно официальному сообщению на пресс-сайте Hyundai, на прошедшем сегодня заседании Совета директоров был одобрен план продажи предприятия HMMR в Санкт-Петербурге. Отмечается, что сейчас руководство корейской компании окончательно согласовывает детали сделки с компанией «Арт-Финанс», подробностей о ней не приводится.



Ранее глава Минпромторга РФ отмечал, что сделка по продаже российских активов будет включать в себя опцион на обратный выкуп в течение двух лет (подобное решение приняли другие иностранные производители – Renault, Nissan и Mazda). Об этом пункте сегодня сообщили также в Yonhap News. Ещё, по данным корейского информационного агентства, сумма сделки составила 10 000 рублей (по текущему курсу эквивалентно примерно 144 тыс. корейских вон или 111 американским долларам).

Российский завод Hyundai был запущен в 2010 году, его производственные мощности рассчитаны на выпуск свыше 200 тыс. машин в год. Ранее здесь было налажено производство популярных в РФ моделей – Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X. Стоит отметить, что в списке местных активов корейской компании числится моторный завод, а также петербургская площадка, ранее принадлежавшая американскому концерну GM (планировалось расширение производства в РФ).



Согласно официальному сообщению Hyundai, в России владельцам автомобилей указанных марок по-прежнему будут предоставляться услуги сервиса, в том числе послепродажное обслуживание.