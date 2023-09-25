Теперь официально: Hyundai продаёт свой российский завод

О том, что на производственную площадку в Санкт-Петербурге нашёлся покупатель, рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Расположенный в Северной столице завод Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR), был отправлен в простой весной 2022 года из-за нехватки комплектующих для производства машин. Позже руководству компании пришлось несколько раз продлевать режим простоя, при этом конце того же года предприятие было частично перезапущено. Напомним, тогда здесь начали штамповать детали, сваривать и окрашивать кузова для Hyundai Solaris: выпущенная продукция направлялась на конвейер казахстанского завода, расположенного в Алма-Ате, где проводилась финальная сборка автомобилей (не для РФ).

Фото с завода HMMR (из архива)

В январе 2023-го на предприятии стартовал процесс увольнения сотрудников, при этом в самой компании не сообщали о том, что ждёт завод Hyundai в РФ. В конце минувшей зимы начали появляться слухи о том, что петербургскую площадку решила купить некая компания из Казахстана (конкретный претендент не назывался).



Предполагалось, что покупателем может оказаться «Астана Моторс», чьим дочерним предприятием является Hyundai Trans Kazakhstan. В мае представители этой компании опровергли эти слухи. Тогда они отметили, что в их дальнейших планах числится дальнейшее развитие производства автомобилей в Казахстане, углубление локализации, а также увеличение числа моделей, которые выпускаются методом мелкоузловой сборки.

На фото: Hyundai Solaris

Теперь о том, что корейская компания Hyundai всё-таки намерена продать свой российский завод, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. По его словам, руководство Hyundai собирается продать свои местные активы с опционом на обратный выкуп в течение двух лет. Также Денис Мантуров добавил, что «все решения уже сформированы», и что сделка будет заключена «в ближайшее время» (более точного срока пока нет).



Глава Минпромторга РФ пояснил, что в роли покупателя петербургской площадки HMMR выступает некий «местный инвестор», при этом названия этой заинтересованной в сделке компании он не раскрыл. Ранее предполагалось, что приобретением активов Hyundai могло заинтересоваться руководство калининградского мультибрендового предприятия «Автотор», которое ранее сотрудничало с корейским производителем и выпускало несколько моделей бренда.

На фото: Hyundai Creta

Кроме того, потенциальным покупателем российского завода Hyundai недавно назывался крупный дилерский холдинг «Авилон». Напомним, в текущем году эта компания купила калужский завод, который ранее принадлежал немецкому концерну Volkswagen. Сейчас бывшая российская «дочка» VW переименована в AGR Automotive Group. Ранее стало известно о том, что производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может быть запущено уже в текущем году.



Мощности петербургского завода Hyundai, запущенного в 2010 году, рассчитаны на ежегодный выпуск более 200 тыс. машин. Ранее здесь было налажено производство популярных в стране легковых автомобилей Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X. Ещё корейцам принадлежит моторный завод, а также петербургская площадка, ранее принадлежавшая американскому концерну General Motors: она находилась в консервации с 2015 года, пока в 2020-м её не выкупила Hyundai. Предполагалось, что она позволит новому владельцу расширить местное производство.