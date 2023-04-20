Volkswagen продаёт свой российский завод: сделка одобрена

Иностранные производители продолжают уходить с российского рынка. Слухи о том, что Volkswagen собирается продать свой калужский завод, появились ещё в конце июля прошлого года. В начале весны 2023-го СМИ назвали потенциальных претендентов на роль новых владельцев предприятия – АФК «Система» и дилерский холдинг «Авилон». В марте стало известно о том, что все местные активы VW были арестованы по иску ГАЗа из-за убытка российского партнёра в размере 15,6 млрд рублей.

Суд снял арест на объекты недвижимого и движимого имущества «Фольксваген груп рус» (ФГР) 3 апреля. Через неделю группа ГАЗ подала новый иск к Volkswagen (теперь на 28,4 млрд рублей), он также связан с досрочным расторжением соглашения сторон о контрактной сборке машин на площадке в Нижнем Новгороде (договор действовал до 2025 года). Однако в этот раз суд отказал в принятии обеспечительных мер, так что продолжить подготовку к осуществлению сделки по продаже калужского завода VW это не помешало.



Теперь «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщают о том, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой. По их сведениям, покупателем предприятия станет автодилерский холдинг «Авилон». Официальных комментариев от представителей сторон сделки пока не последовало. О стоимости сделки спикеры не рассказали.

Напомним, крупноузловая сборка на калужском заводе Volkswagen, который расположен на территории технопарка «Грабцево», стартовала в 2007 году. На производство машин по полному циклу (со сваркой, окраской и сборкой) предприятие перешло в 2009-м. Производственные мощности предполагают ежегодный выпуск 225 тыс. автомобилей. До кризиса с конвейера сходили Volkswagen Polo и Tiguan, а также Skoda Rapid. Кроме того, в 2015-м начал работать моторный завод, рассчитанный на выпуск до 150 тыс. двигателей в год. Предприятие VW приостановило выпуск продукции в начале марта 2022 года.



По предварительным данным, производственным партнёром дилерского холдинга «Авилон» в Калуге может оказаться китайская компания Chery. Источник издания, знакомый с планами китайского автопроизводителя, отметил, что Чери продолжает вести соответствующие переговоры, но с несколькими потенциальными партнёрами. Недавно президент Chery International Джан Гоубин заявил, что компания хочет «не только продавать машины в России», но и развивать в РФ «их производство, причём так, чтобы была высокая степень локализации».

По словам партнёра Forward Legal Андрея Филиппенко, «можно предположить, что сделка [по продаже калужского завода Volkswagen автодилерскому холдингу «Авилон», — прим. ред.] закроется достаточно оперативно, если не потребуется разрешений иностранных регуляторов».



Другой крупный дилерский холдинг – «Автодом» – осенью прошлого года приобрёл российский завод Mercedes-Benz, расположенный в Подмосковье. По плану эта площадка будет перезапущена до конца текущего года. Предполагается, что на конвейер могут встать модели китайской люксовой марки Hongqi (название бренда читается «Хунцы», в переводе – «красное знамя»).