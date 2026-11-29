«Кусок шлака корейского»; «Один из лучших в сегменте»; «Далеко не поедешь! Потому что не доедешь!»; «Лучше по надежности, чем Мерседес»; «Постоянное ощущение несобранности»; «Отличная управляемость»… Даже не верится, что все это написано про один и тот же автомобиль – бизнес-седан Kia K5.

История Kia K5 началась в июле 2000 года, когда в Южной Корее был представлен автомобиль с заводским кодом MS – Hyundai Sonata с шильдиками Kia. Первые четыре поколения K5 (MS, MG, TF и JF) практически на всех мировых рынках, включая российский, продавались как Kia Optima или Magentis, а вот у себя на родине и в некоторых азиатских странах они выступали под именем K5. Но в отношении пятого поколения (модельный код DL3) руководство компании приняло решение перейти к единому для всех рынков имени K5. Логика была такой: на родине у марки Kia имидж и так достаточно хорош, а вот на всех остальных рынках смена наименования должна подчеркнуть, что автомобиль – не очередное поколение Kia Optima, а совершенно новая модель.

По сравнению с Optima JF автомобиль, построенный на общей с Hyundai платформе N3, прибавил в длину 45 мм, а колесная база выросла с 2805 до 2850 мм, то есть на те же 45 мм. Эта прибавка должна была улучшить управляемость и траекторную устойчивость автомобиля.

Изменилась и гамма силовых агрегатов. На большинстве рынков двигатели семейств Gamma, Theta и Nu сменили новые бензиновые моторы семейства SmartStream мощностью от 144 до 286 л.с. Однако для России из этой гаммы был выбран только атмосферный SmartStream 2,5 GDI (G4KN) с комбинированным впрыском, способный развивать 194 л.с. и выдавать на пике 246 Нм крутящего момента. А вот в качестве «младшего» мотора был выбран Nu 2,0 (G4NA, 150 л.с. и 192 Нм). В паре с ними работал безальтернативный 8-ступенчатый гидромеханический автомат A8MF1.

Передняя подвеска – типа Макферсон, задняя – независимая, пружинная многорычажная. Специально для России дорожный просвет был увеличен со 135 до 155 мм. Кроме того, автомобиль получил очень неплохое оснащение: двухзонный климат-контроль с сенсорным управлением, доступный уже в комплектации Comfort (базовая версия обошлась обычным кондиционером), адаптивный круиз-контроль, контроль слепых зон, функции предотвращения столкновения, удержания в полосе и прочая. Кроме того, специально для России были добавлены обогревы лобового стекла, руля и всех сидений.

Сборка осуществлялась в Корее (г. Хвасон), США (г. Вест-Пойнт, штат Джорджия), Китае (г. Яньчэн), Узбекистане (г. Джизак), Вьетнаме (г. Чулай), а уже в июле 2020 года модель K5 сменила Kia Optima на конвейере завода «Автотор». На старте продаж машина показала неплохие результаты, однако за этим наступил 2022 год, и компания остановила официальные продажи в России. Сейчас Kia K5 к нам поступает по механизмам «параллельного импорта». В основном это машины для китайского рынка с турбомотором SmartStream 1,5 T-GDI и 7-ступенчатым роботом, которые предлагаются по цене 3,5-4 миллиона рублей. И, естественно, Kia K5 в достаточном количестве присутствует на вторичном рынке. Цены на K5 c пробегом стартуют с 700 000 рублей и могут доходить до 4 150 000 рублей (в случае двухлитровых версий). Дороже всего стоят завезенные с других рынков версии с двухлитровыми турбомоторами SmartStream мощностью 200-240 л.с. А дешевле всех – 150-сильные машины, отработавшие несколько лет в такси и пробежавшие по 350-500 тысяч километров. Но стоит ли вообще обращать внимание на Kia K5? Давайте посмотрим, что пишут об этом автомобиле его реальные владельцы.

Ненависть №5: Не «японец» и не «немец». И не премиум

Практически любому владельцу Kia K5 обязательно придется столкнуться с человеком, который будет цедить через губу: «Фи, “кореец”... Уж лучше бы Камри взял». Действительно, по тому неуловимому параметру, который маркетологи называют «сила бренда», Kia уступает и японским, и немецким маркам. Например, довольный владелец К5 пишет: «Этот автомобиль не уступает своим одноклассникам – Тойоте Камри, Форду Мондео, Хендай Соната и даже Мерсу Е200» или «Машина – отличный вариант для замены Камри». И тут же получает кучу комментариев: «Сравнивать “корейца” с “немцем” может только тот, кто водил “немцев” лишь в компьютерной игре»; «Вы точно водили бэхи и мерина? Этот корабль не уступает, серьезно? Это неплохая машина, но с А6, BMW 5 и Е-классом у этого автомобиля мало общего».

Человек честно пытается сравнить: «Сидел в Камри в максималке – внутри, конечно, им сильно далеко до К5. По надежности, думаю, паритет» и тут же получает нотации от поклонников немецкого автопрома: «Так пишут те, кто на премиуме пока еще не ездил. Что Киа, что Тойота – ширпотреб. Хоть в какой комплектации. Главное – они не едут. Ни с каким движком»; «Прокатись на Е-классе денек, и ты поймешь, что К5 твой – кусок шлака корейского».

Негатив в отношении модели можно услышать не только от тех, у кого ее никогда не было в собственности. Хватает критиков и из числа бывших владельцев: «Авто просто ужас! Это просто не машина! Это не знаю, как сказать! Далеко не поедешь! Потому что не доедешь!»; «Больше никогда на марку Киа смотреть не буду – полный дешман. Лучше уж китайские товарищи…»; «Определенно жалею, что выбрал данный автомобиль. Очень уж много проблем для 4 месяцев владения».

Сможет ли перевесить этот хор множество положительных отзывов – большой вопрос. Хотя тех, кто полностью доволен машиной и вполне аргументированно возражает критикам и паникерам, действительно много: «Сам езжу на такой, брал в декабре 20-го года. Обычная Киа, ничего не ломается», «Езжу на K5 уже третий год. Абсолютно никаких проблем не было с этим автомобилем – ни с кузовом, ни с двигателем, ни с электрикой, все работает как часики».

Но евроориентированные автолюбители продолжают настаивать: «Если вы хотите разгон до сотни за 5 секунд – это не Киа К5, если вы хотите динамику и рулежку – это не Киа К5, если вам нужно авто, которое проедет 500 тысяч км без проблем, – это не Киа К5…».

С этими утверждениями трудно не согласиться, разве что стоит учесть, что таким требованиям удовлетворяют далеко не все модели вполне премиальных марок, а ни марка Kia, ни модель К5 на премиальный статус не претендуют.

Любовь №5: Цена и качества

С ценой вроде бы все ясно: практически в любой момент времени Kia K5 продавалась по существенно меньшей цене, чем японские или европейские одноклассники. Но это было «во времена далекие, теперь почти былинные», хотя и сегодня картина не изменилась: за ввезенные в порядке параллельного импорта К5 просят 2 870 000-3 897 000 рублей, а за Toyota Camry – 4 200 000-7 790 000. Цены на BMW 5 серии начинаются с 6,5 и заканчиваются 18 миллионами, за Audi A6 просят 6,5-10,3 миллиона рублей, за Mercedes-Benz E-class W214 – 6,35-11,55 миллиона. Примерно так же выглядит сравнение цен с конкурентами и на вторичном рынке, если, конечно, сравнивать автомобили, сопоставимые по возрасту и комплектации.

А вот с вопросом о качестве все далеко не так однозначно. Собственно, я уже цитировал тех, кто не доволен качеством К5, причем нарекания может вызвать как качество сборки, так и материалов: «Качество сборки с годами становится хуже и хуже. Строчки на сиденьях местами кривые. Пластиковые накладки в дверях при включенной музыке начинают дребезжать, подлокотник скрипеть. Практически каждая кнопка имеет характерные для нее скрипы при включении. Про дешевые материалы, думаю, нечего и писать». Вот только отзывов, в которых авторы выражают полную удовлетворенность автомобилем, и в первую очередь – его качеством и надежностью, в разы больше. «Отличное качество сборки. За время использования авто ничего не скрипело»; «Материалы отделки качественные и приятные на ощупь»; «Имелась в собственности с июля 23 года по январь 26 года, российской сборки, сентябрь 2021 года выпуска, GT-Line, купил с 27 тыс. пробега. Ни одной поломки»; «Пробег 377 тысяч. До сих пор ступичные и шаровые в оригинале. Ни грамма масла на долил, салон не скрипит»; «За соотношение цена/качество – твердая пятерка!», – пишут те авторы отзывов, которые склонны объективно оценивать достоинства модели.

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Даже сравнивая с возможными конкурентами, прежде всего – с Toyota Camry, они отталкиваются от того, что заплатить им придется меньше, а вот получат они, по сути, столько же, а в чем-то даже больше: «Отличная машина, бюджетный бизнес-седан на максималках», «За свои деньги – интересная и более технологичная замена Камри».

А кто-то и вовсе может замахнуться на святое и начать сравнивать K5 с Мерседесом: «Киа К5 в 2-2,5 раза дешевле Е-класса, но по функционалу опережает просто на несколько пунктов. Аудиосистема в 100 000 000 лучше, чем у пафосных “немцев”». Ну, положим, про то, что аудиосистема у Киа в сто миллионов раз лучше, чем у Мерседеса, автор, пожалуй, загнул, но в целом – имеет право на такую оценку, тем более что на К5 он пересел как раз c Е-класса в кузове W212. Самое главное – оценивать и достоинства, и недостатки K5, отталкиваясь именно от цены – и все встанет на свои места.

Ненависть №4: Аппетит просыпается в городе

Как минимум половина авторов отзывов записывает расход топлива в перечень недостатков Kia K5, но очень многие отмечают этот же показатель в списке достоинств, причем это относится к обоим доступным двигателям. Как же получается, что оценки достаточно объективного параметра расходятся столь кардинальным образом?

Одни владельцы пишут: «Экономичный расход топлива. Даже при активном использовании автомобиля расход бензина остается на приемлемом уровне»; «С двигателем 2,5 литра машина очень экономична. Ездил в Казань, расход составил 5,6 литра на 100 километров»; «Расход по трассе в районе 6,4-6,7 л/100км, если ехать с разрешенной скоростью + нештрафуемый порог». Но как только речь заходит о городской эксплуатации, тональность высказываний резко меняется: «По городу страшно! Потому что бензина жрет, как БМВ, а ездит, как ВАЗ-2101», «Готовьтесь к тому, что расход по городу будет 12-15 литров».

И тут действует несколько факторов. Во-первых, одинаковые показатели разные люди оценивают по-разному, ну а во-вторых, расход очень сильно зависит от манеры езды: «Во время обкатки в самом спокойном режиме можно было добиться расхода чуть более 5 л на сотню! Но и так, в обычном городском режиме, за 9 л не выходит», «По городу расход зависит от стиля езды. В среднем это 9 литров. На трассе – 7-8».

И очень многие упоминают огромную разницу между городским и трассовым расходами: «Расход по трассе – 9-10, по городу – 14-16», «Расход на 150-160 км/ч – 8-9 литров. На крейсерской 110-120 – 5-6 литров. Проблемы начинаются в городе. Расход – 12-13 л/100 км», «Достаточно большой расход топлива в режиме “город”, особенно с использованием кондиционера и с учетом моего маленького города, где ты все время трогаешься на светофорах и резко оттормаживаешься».

Причину повышенного городского расхода владельцы видят в недостаточной мощности, в первую очередь – двухлитрового мотора: «Так как динамика у машины слабая, то режим вождения превращается в “газ в пол”, и, как следствие, расход будет сильно выше заявленного». А вот у владельцев 2,5-литровых аппаратов объективных причин, заставляющих от души нажимать на педаль газа, существенно меньше, и тут больше сказывается личный водительский темперамент. Поэтому кто-то жалуется, мол, у меня расход меньше 13 л/100 км не падает, а кто-то уверенно утверждает: «2,5 л, 194 л.с., восьмиступенчатая АКП. Расход по городу у меня 9,3 л/100 км. Для такого объема, согласитесь, неплохо».

Любовь №4: Хорошо сидим…

Большинство владельцев одним из основных достоинств Kia K5 считают комфорт в салоне: «Автомобиль оставляет очень приятное впечатление. Он удобный, комфортный, в данной комплектации есть все для удобной, комфортной и безопасной езды». И первым делом стоит отметить простор в салоне: «Выглядит хорошо, места в салоне – хоть пешком ходи»; «Места более чем достаточно. Комфортный, широкий салон. Для семьи хороший вариант»; «Сзади много места для пассажиров. Локтями не толкаемся, нет чувства селедки в бочке».

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Высоко владельцы оценивают и удобство сидений, причем многие проверили это в дальних поездках: «Проехал на машине чуть ли не всю Россию, в дальних дорогах не устаешь из-за нормальной человеческой посадки».

Единственное замечание – поясничный подпор регулируется только по выраженности, но не по высоте: «Многие опции как бы есть, но реализованы неудачно. Например, поясничная поддержка двигается вперед и назад. Поднять ее чуть выше или опустить чуть ниже не получится».

Зато многих удивила вентиляция сидений. Она, конечно, есть не во всех комплектациях, но те, у кого она имеется, очень довольны: «Подогрев сидений есть у многих, а вот охлаждение встретил впервые», «Вентиляция сидений летом очень в тему».

И, конечно же, масса хороших слов сказана владельцами про оснащение. «Дизайн салона – как и хотел, с черной отделкой потолка, смотрится шикарно. Достаточно большой монитор с прекрасным откликом. Панель приборов можно выбрать в двух стилях (классическая и современная). Звук в машине шикарный, поддерживает подключение смартфона через Bluetooth. Подключить можно несколько устройств и переключаться между ними по необходимости, но закрепить основное устройство, к которому подключаться будет всегда автоматически», «Подогревы всех сидений, руля, климат-контроль, мультимедиа и качество работы камеры на хорошем уровне, без всяких заморочек и прочих нареканий».

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Многие авторы отзывов отдельно отмечают дистанционный запуск двигателя с телефона: «Автозапуск с телефона – вообще вещь! Зимой в теплую машину садиться одно удовольствие». Да и вообще, судя по отзывам, автомобиль весьма пристойно ведет себя в зимнее время, в морозы, в том числе – если морозы сибирские: «В машине тепло, она хорошо себя показывает в различных температурных диапазонах. Я полностью остался доволен работой климата. Были случаи, когда в минус 40 ездил в футболке».

Ненависть №3: Про капот и багажник

Когда в 2020-м году новая модель Kia, пришедшая на смену седану Optima, официально вышла на российский рынок, в Сети немедленно появились видеообзоры, где авторы рассказывали про капот, который на скорости трясется, шевелится, подпрыгивает и вообще живет своей жизнью. А капот у К5 действительно немаленький, и когда эта огромная металлическая деталь начинает на скорости шевелиться, это, конечно, производит впечатление, и, как сами понимаете, не слишком благостное: а вдруг откроется или вообще оторвется? «На скорости от 100 км/ч начинает шевелиться (дрыгаться, стучать) капот. Реально страшно! Чем быстрее едешь, тем больше вибрирует и тем, соответственно, страшнее на него смотреть. Но пока не открывался», «Да, на этой машине так трясет капот на трассе при ветре, что кажется, что его вот-вот оторвет», – жалуются авторы отзывов.

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Правда, степень выраженности этого явления у всех разная. Кто-то о такой проблеме вообще ничего не слышал, кто-то слышал, но сам с ней не сталкивался: «В отличие от многих других, с капотом у меня все в порядке – он не ржавеет и не прыгает при скорости 100-150 и выше». Кто-то сталкивался с этим явлением, но только при определенных условиях: «Из минусов отмечу трепыхание капота после 180, а так все гуд».

А еще владельцы жалуются на лакокрасочное покрытие: «Слабоватое ЛКП капота. Успел за год на трассе наловить мелких сколов, которые теперь нужно устранить».

Неоднозначно владельцы оценивают и багажник. Одни считают, что он очень большой или по меньшей мере вполне достаточный: «Бездонный багажник. Полноразмерная запаска», «Багажник – отдельная история, он просто огромный для этой машины». Другие, наоборот, жалуются на недостаточный объем: «Объем багажника немного огорчил. Маловат для таких габаритов автомобиля», «Единственный минус именно для меня – стало не хватать багажника после пополнения в семье».

На самом деле объем багажника, который составляет 453 литра, действительно в рамках обычного для сегмента – чуть больше, чем у Camry, и заметно меньше, чем у Volkswagen Passat. Но вся загвоздка не в объеме как таковом: «Багажник большой и вместит все, что пролезет в узкий проем. Два чемодана залетели на ура»; «Багажник просторный, единственный минус – маленькое погрузочное окно»; «К минусам можно отнести небольшой проем багажника, хотя сам объем достаточно большой». Действительно, в этом случае удобство стало жертвой дизайна: создатели так старались обеспечить «купеобразный» спортивный силуэт, что им пришлось сдвинуть задние стойки и стекло далеко назад, а крышку багажника сделать очень короткой. «Автомобиль выглядит, как лифтбек. При этом это не так. Можно было бы действительно сделать машину лифтбеком и получить более удобный вход в багажник», – отмечает автор одного из отзывов. А кое-кто из владельцев жалуется на то, что короткую крышку багажника невозможно поднять достаточно высоко, и поэтому, запихивая вещи в глубокий и узкий лаз багажника, он постоянно ударяется о крышку головой.

Любовь №3: И едем вроде неплохо

При обсуждении того, как воспринимается Kia K5 на ходу, единства мнений не наблюдается, но, несмотря на звучащие порой довольно резкие суждения, общее впечатление все же можно считать положительным. Начнем с оценки скоростных и динамических возможностей автомобиля. Понятно, что для версий с двухлитровыми и 2,5-литровыми моторами она будет весьма разной.

Больше всего претензий высказывают владельцы машин с двухлитровым G4NA под капотом: «Двухлитровая не едет от слова “совсем”», «Брал новой в 2021 году, проездил что-то около 20 тысяч и продал. Машина совсем не едет, иногда даже выезжать на МКАД было опасно, так как разгона совсем не хватало». Впрочем, достаточно и положительных оценок: «Автомобиль не для погонять – особой динамики нет, но для спокойной езды по городу подходит идеально», «Иногда не хватает резвости (а что я хотела от 2,0?), но есть режим “спорт” – становится бодрее».

В случае 2,5-литрового G4KN позитива существенно больше. «Динамики авто вполне хватает как в городе, так и на трассе, позволяя быть быстрее 90% потока», «Сильно был удивлен динамикой. Даже несмотря на то,что была и Камри с ее легендарным двигателем 3,5 л, эта машина не заставила пожалеть о ее приобретении. Моментальная реакция на нажатие газа, в режиме “спорт” превращается в мини-истребитель, по ощущениям, от тойотовского 3,5 вообще не отстает», «Динамика на дороге зашкаливает. Дорогу держит, на поворотах не кренится, как корова, тормозит, как вкопанная. По мощности чуть больше 180 "лошадей", но, по ощущениям, по капотом все 300».

Кое-кто даже утверждает, что при некотором навыке можно заставить К5 разгоняться существенно быстрее, чем утверждается в официальных ТТХ, поскольку разгон от 0 до 60 км/ч сильно сдерживает электроника: «Если отключить антибукс, то машина зарывается. Но я поймал идеальные условия, и на моей разгон 0-100 вышел 7,4 с. Был бы полный привод, эти цифры были бы стабильнее».

Не менее противоречива и оценка управляемости и работы подвески. Одни пишут, что «Автомобиль легкий, на дороге – как мячик! Ехать страшно!», другие – что «машина достаточно тяжелая, идет плавно, накат хороший». Одни сетуют на валкость и несобранность подвески: «Подвеска не дотягивает до европейского уровня по комфорту и управляемости – постоянное ощущение несобранности», другие, наоборот, отчаянно ругают избыточную жесткость: «Ехал на К5 – думал, заворот кишок будет, телега дубовая».

Тем не менее авторы очень многих отзывов отмечают, что некоторая жесткость подвески наблюдается, но это плата за неплохую управляемость: «Подвеска жесткая, но за счет этого рулежка четкая», «Подвеска малость жестковата, но зато отменная управляемость на высоких скоростях». Кто-то и вовсе может написать: «Автомобиль прекрасно рулится, не заваливается в поворот. Ощущение, будто едешь на машине, подготовленной к гонкам, и поэтому она по крымским серпантинам повороты проходит отлично».

Добавляет положительных впечатлений и безукоризненная работа электронных ассистентов: «Поездки на дальние расстояния – одно удовольствие, круиз работает четко, машина держит полосу, а ты едешь и наслаждаешься поездкой», «Круиз-контроль работает четко, даже выставляется минимальная допустимая дистанция с идущим впереди автомобилем. Такие мелочи, как звуковое сообщение о начале движения впереди стоящего автомобиля на светофорах и в пробках и о пересечении полосы разметки на трассе во время движения (без включения поворотного сигнала), тоже оказались не маловажными. При этом функция автоматического удержания в полосе полезна».

Отдельные восторги заслужила комплектация GT Line: «Автомобиль в комплектации GT Line+ имеет множество полезных функций, таких как проекция на лобовое стекло, контроль слепых зон, предотвращение столкновения, удержания в полосе и так далее, что значительно упрощает и процесс вождения, от которого получаешь действительно положительные эмоции», «Комплектация GT Line впечатляет. Электронные помощники реально помогают, хорошая система безопасности. Это предмаксимальная комплектация, от максимальной отличается только удержанием в полосе, что не особо полезно в городах за Москвой, поскольку нет разметки».

Отдельного упоминания заслуживает и функция «электронного бокового зеркала заднего вида»: «Вывод картинки с камеры в зеркале на приборку при включении поворотника просто огонь!», «Включение видеокамеры при включении поворотного сигнала и вывод изображения на приборную доску тоже оказались полной и приятной неожиданностью».

В дальних перегонах часто приходится ехать в темное время суток, и тут очень полезен оказывается качественный свет: «Фары в ночи светят адекватно, поэтому даже ночные поездки давались легко», «Очень порадовал свет фар на ночной трассе – великолепное зрелище! Правая фара классно освещает обочину».

Дорожный просвет Kia K5 не так уж велик – 155 мм. Но, похоже, владельцев это беспокоит не так уж сильно: «Клиренс сойдет, еще ни разу днищем не задел»; «Несмотря на маленький дорожный просвет, за все 3 года я застрял один раз, и то по своей глупости»; «Клиренс большой, зимой проезжал практически везде». Впрочем, по их мнению, лучше все-таки быть настороже: «Бордюры цеплять не будете, но зимой, конечно, в неочищенных местах будет проблематично».

Ненависть #2: Задиры и термостаты

Проблемы с двигателем – это в принципе самые серьезные проблемы, с которыми может столкнуться любой автолюбитель. Ну а проблемы двигателя Nu 2,0 были известны задолго до того, как Kia K5 официально вышел на российский рынок. И хотя в компании уверяли, что провели большую работу и практически избавились от основных недостатков, прежде всего – от проблемы задиров на стенках цилиндров, авторы отзывов в это не верили и отчаянно занимались интернет-алармизмом: «Мотор этот задирает в любом случае, потому что корейцы никаких уроков не усвоили, сделав из 2,0 л 2,4, а теперь еще и 2,5 л, просто удлинив мотор. Обновленная система впрыска ничем не поможет, вкладыши все равно провернет, и масло он будет жрать литрами!», «Уже 13 лет делают этот убогий двухлитровый мотор, который задирает. Сам попал с ix35».

И, если судить по отзывам, все эти мрачные предупреждения порой все же сбывались: «Да, начались задиры, масло подливал грамм восемьсот на 10 тысяч км», «На 29 000 случайно решили проверить масло – а щуп сухой! Поехала к дилеру, купила 3 литра – как раз до максимального уровня дошло. Я так проездила еще 4 тысячи, доливая 2 раза по литру. Плюс к этому автомобиль стал заводиться с задержкой, особенно на “горячую”. После диагностики прозвучали страшные слова “у Вас задиры в цилиндрах”».

На самом деле реальных случаев, когда владельцы K5 с двухлитровым мотором столкнулись с задирами, не так уж много, во всяком случае бороться с этой болячкой приходится далеко не всем: «Может, и есть процент проблемных движков 2,0, но не больше, чем у других!», «Бывает, что у людей на 50 тысячах пробега уже есть задиры или мотор может поймать клина. К счастью, у меня на пробеге почти в 100 000 таких дефектов нет».

Существуют и другие характерные неисправности. Авторы отзывов пишут, что многие не в курсе про вопросы к масляному насосу мотора 2,0, который может устроить двигателю масляное голодание и неизбежную капиталку. «Представьте себе: еду, загораются все возможные ошибки, и двигатель больше не запускается, а через 20 минут щуп становится сухим», – жалуется один из владельцев.

В любом случае владельцы рекомендуют при покупке таких автомобилей на вторичном рынке быть очень внимательными и принимать решение только после тщательной диагностики, в том числе – состояния масляной системы, и желательно – с эндоскопическим осмотром состояния стенок цилиндров. Ведь, по их словам, двигатель рассчитан на гарантийный срок по пробегу или годам, а дальше – милости просим за новым.

Двигатель SmartStream 2,5 G4KN GDI тоже нельзя назвать беспроблемным, но у него свои болезни. Прежде всего – связанные с температурным режимом, ну и масложор. Нередки жалобы на выход из строя термостата: «Термостат – основной минус этой машины. Он электронный, в сильные морозы на холостом ходу он не может прогреть двигатель до конца, поэтому обороты всегда чуть выше обычного. Соответственно, расход на прогревах немаленький, а на 8 тысячах термостат вообще помер», «Покупал К5 2,5 в 2021 году, термостат сдох после 100 тысяч».

Возможны и другие проблемы системы охлаждения: «На 5 тысячах километров систематически начал перегреваться двигатель на скорости 150 км/ч. Дилер провел диагностику, в результате которой недостатков не выявлено. На первом ТО (15 000км) долили 2 литра охлаждающей жидкости, на вопрос, куда делась жидкость, все дружно развели руками», «Плохо заводится на холодную и подтраивает из-за попадания антифриза в двигатель. Пробита прокладка. Это брак литья блока». Тем не менее многие авторы уверены, что при условии тщательного обслуживания, использования правильного масла и качественного горючего проблем можно избежать: «Все от плохого и несвоевременного обслуживания, ну и постоянной агрессивной езды». А если что и случится – в сервисах проблемы знают и умеют с ними бороться: «Что бы ни случилось, заезжаешь в любой сервис, и тебе там все сделают, потому что эти машины сервисы знают вдоль и поперек, их уже делали-переделали, все болячки их известны».

Любовь №2: Обслужить? Починить? Да запросто!

Когда начинаешь систематически просматривать интернет-отзывы владельцев Kia K5, обязательно обращаешь внимание на то, что авторы дружно радуются тому обстоятельству, что содержание, обслуживание и ремонт автомобиля не наносят сокрушительных ударов по кошелькам и семейным бюджетам. «К плюсам можно отнести низкую стоимость обслуживания, машина неприхотливая от слова “совсем”», «Стоимость обслуживания более чем приемлемая, при правильном и своевременном уходе за ней прослужит верой и правдой долгие годы и не одну сотню тысяч пробега». Очень многие отмечают невысокую стоимость оригинальных расходных материалов и комплектующих, а также их доступность: «К плюсам однозначно можно отнести доступность (как по наличию, так и по цене) расходных материалов для ТО», «Недорогая в обслуживании, даже если ставить все оригинал».

А вот про стоимость ремонта владельцы и вовсе могут написать, что ничего по этому поводу сказать не могут, поскольку за время эксплуатации ничего не ломалось и машина никакого вмешательства не потребовала: «За 4 года пробег составил 170 000 км. При данном пробеге – родные тормозные диски с минимальной выработкой, родные тормозные колодки доходили до 110 тысяч. Киа удивила! По подвеске – никаких стуков или расшатанных сайлентблоков, очень живучая. В мифы про рассыпающийся катализатор и прочую беду не верю. Заправлял всегда 95-й и выше, никаких проблем не возникало! За пробег 170 000 км – только масла, фильтры и колодки, ну еще масло в коробке».

Но даже если что-то и случалось, то проблема решалась достаточно просто: «Один раз вышел из строя регулятор заслонки на климат-контроле, 3000 рублей за оригинальную запчасть, час работы (можно быстрее), и дальше машинка ездит и радует».

Ну и еще один бонус – не самая дорогая страховка на Kia K5, особенно в сравнении со страховкой более престижных одноклассников.

Ненависть №1: Шумим, братец, шумим

В чем единодушны практически все владельцы, так это в оценке качества шумоизоляции: «Шумоизоляция – ее практически нет. Дождь, снег, камни летят, такое ощущение, что прямо в салон. В шумный день или на оживленной дороге в салоне не намного тише»; «Отвратительная шумоизоляция, скорее всего, ее там вообще нет, хотя предпоследняя комплектация машины»; «Из минусов могу назвать шумоизоляцию, которой практически нет. Стоит делать ее отдельно». И лишь пара владельцев из как минимум сотни оценила шумоизоляцию положительно: «Для автомобиля данного класса все отлично». Но если начать разбираться, то становится ясно, что либо человек рекламирует свою машину перед продажей, либо дополнительной шумоизоляцией уже озаботился предыдущий владелец: «Шумка с завода, как известно, слабовата, но прошлый владелец позаботился и сделал полную шумоизоляцию машины».

Авторы отзывов рекомендуют обратить внимание на этот вопрос и сделать полную шумо- и виброизоляцию, и вот тогда наступит счастье и на воздусях благорастворение: «При покупке сделал полную шумоизоляцию салона. Сравнивал с машинами без нее – день и ночь», «Один из минусов – шумоизоляция. В К5 ее просто нету как таковой. Поэтому завез машину к знакомым в ателье на шумку и перешив потолка в черную алькантару. На выходе – тишина, как в Майбахе». Словом, если вас не устроит уровень шума – готовьте как минимум 40-50 тысяч рублей.

Любовь №1: Красивым все прощается

И еще в одном вопросе авторы отзывов проявляют удивительное единодушие. Вы, наверное, догадались, что речь идет об оценке внешнего облика и работы дизайнера Карима Хабиба, по совместительству – исполнительного вице-президента Kia. Даже самые яростные критики модели, которым в автомобиле не нравится буквально все, могут написать: «Кроме современного дизайна там ничего хорошего нет: коробка – тугодум, моторы – вообще "серые лошадки" в плане задиров», «Драйвовая внешность, но и только» или «Что удивило в К5 – внешний вид… Автомобиль смотрится шикарно, это далеко не Оптима. Мда. На этом, пожалуй, все».

Так или иначе, внешность К5 вызывает у абсолютного и подавляющего большинства авторов искренний и безоговорочный восторг: «Автомобиль выглядит бомбически», «Выглядит стильно и агрессивно, наверное, самый интересный вид в данном классе».

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Кое-кто пытается разобрать внешность по отдельным элементам. Например, передняя светотехника вызывает безоговорочное одобрение, мол, добавляет агрессивности и придает особый динамизм: «Внешний вид хорош, особенно фары очень выделяют автомобиль». А вот заднюю можно и покритиковать: «Корма неудачная, особенно решение поставить лампочку накаливания в задний поворотник, когда все остальное на светодиодах».

К5 попадает в категорию автомобилей, которые нередко приобретают по схеме «увидел, влюбился и купил»: «Как-то на перекрестке рядом встал К5. И все, загорелось… По внешнему виду аппарат – зверь синего цвета. Даже не ожидал такого от Kia», «Выбирал машину больше по душе, чем по практичности».

Радует владельцев и то, что спустя шесть лет после появления на российских дорогах машина все еще выглядит вполне современно: «Внешний вид – я в восторге, думаю, что актуальность сохранит надолго», «Несмотря на то, что автомобиль выпущен в 2020 году, дизайн до сих пор актуальный».

Ну и, что там греха таить, внимание со стороны тоже приятно греет души владельцев: «Машина однозначно приковывает к себе взгляды», «Внешний вид заставляет прохожих оглядываться». Особенно меня умилила такая история, рассказанная одним из владельцев: «Как-то раз остановился в кафе, в провинции, и увидел, как на фоне моего К5 парень фотографирует девушку. Стало приятно, что машина настолько необычная, что с ней даже фотографируются».