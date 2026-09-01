У автомобильных рестайлингов сегодня обычно довольно незамысловатый сценарий: дизайнеры меняют фары, добавляют хрома, инженеры перепрошивают пару блоков, маркетологи объявляют революцию, а покупатель уже через пять минут обнаруживает, что перед ним всё та же машина. Belgee X50+ пошёл другим путём. По сравнению с предшественником тут поменяли столько всего, что X50 впору звонить адвокату и выяснять, не считается ли происходящее незаконной сменой личности.

И всё это ради одной простой задачи: сделать популярный компактный кроссовер более взрослым, не убив его способность ехать очень азартно. Получилось интересно, но местами неудачно.

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Злее и взрослее

Belgee X50 выглядел как автомобиль, который очень старался казаться спортивным. X50+ наконец перестал стараться и просто стал агрессивнее. Спереди теперь крупная чёрная решётка радиатора, сложная светотехника без линз, более хищная графика и такое выражение лица, будто машина только что узнала, сколько стоит час парковки в центре Москвы.

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В профиль безошибочно угадывается старый добрый Coolray – простите, Х50, но теперь он выглядит заметно взрослее и дороже. Кроме того, плюс в названии означает и прибавку в габаритах. С прежней колёсной базой в 2600 мм длина кроссовера увеличилась на 50 мм (до 4380 мм) ширина выросла на 10 мм (до 1810 мм), а высота подросла на 6 мм (до 1615 мм). Дорожный просвет новинки –182 мм, то есть на пару миллиметров выше, чем у предшественника.

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В целом получилось хорошо. X50+ не выглядит дешёвой попыткой скопировать что-нибудь модное. Скорее это маленький автомобиль, который внезапно получил доступ к гардеробу старшего брата и теперь больше не собирается возвращать вещи.

Экраны и кнопки

А вот здесь X50+ вообще совершил качественный скачок. Если X50 внутри производил впечатление автомобиля, которому очень хочется быть современным, то новичок является таковым без оговорок. Перед водителем – новая 8,8-дюймовая цифровая приборка, по центру – шустрый 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы с операционной системой Meizu. Изменилась архитектура передней панели, и есть такое ощущение, что дизайнеры наконец-то получили бюджет не только на шрифты и красную строчку.

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Причём особенно приятно, что Belgee не стал превращать весь салон в один гигантский планшет. Климат-контроль сохранил управление физическими клавишами, что здорово – по нынешним временам за это нужно давать инженерам премию. Потому что если сегодня в новом автомобиле для изменения температуры не нужно сначала искать нужный пункт меню, это уже почти роскошь. Непонятно, правда, почему в меню мультимедийки у пассажира есть собственная шкала температуры, хотя климат – однозонный. Рудимент?

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Спортивного вида кресла довольно удобные, рельефный руль попадает в руки без долгих переговоров. В топовых версиях у кроссовера есть электроприводы водительского кресла, камеры кругового обзора, панорамная крыша, беспроводная зарядка и всё остальное, что заставляет человека в соседней машине смотреть на X50+ с выражением «почему у меня этого нет?». Материалы отделки интерьера лучше, чем ожидаешь от модели бюджетной ценовой категории, да и собрано всё отлично.

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Но физика остаётся физикой – это всё ещё небольшой кроссовер. На переднем ряду места впритык – с моим ростом 180 см хочется отодвинуть кресло ещё дальше, а сзади уже начинается игра «кто кого любит больше». Двое взрослых там разместятся более-менее нормально. Трое – только если они хорошие друзья, но им нужен повод поссориться. Багажник на 330 литров не обещает машине карьеру семейного грузовика, но на деле он вполне хорош для повседневных задач.

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Обновки под капотом

В отличие от Х50, у новичка под капотом не трёхцилиндровый моторчик, а «турбочетвёрка» BHE15-EFZ объёмом те же 1,5 литра. 147 л.с. и 270 Н·м – цифры не такие, чтобы гордо писать их на капоте, но для компактного кроссовера их вполне хватает. Причём характер у мотора очень правильный: тяга появляется достаточно рано, машина охотно ускоряется, а сам двигатель работает гораздо ровнее и спокойнее, чем прежний трёхцилиндровый агрегат.

И это, пожалуй, самый важный момент. Не потому, что четыре цилиндра автоматически делают автомобиль лучше. Просто X50+ теперь ощущается машиной, которая стала чуть серьёзнее относиться к собственной профессии. Кроссовер бодрее ускоряется в городском диапазоне скоростей и совершенно не заставляет водителя держать педаль газа в полу, чтобы просто не мешать потоку.

В паре с мотором по-прежнему работает 7-ступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями, но это уже совершенно другая коробка передач – не 7DCT330 производства компании Ningbo, а 7DCT300, которую выпускает фирма Aurobay. Как понятно из индекса, робот рассчитан на момент в 300 Н·м вместо прежних 330 Н·м. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что мотор у X50+ хороший, шасси отличное, но потом появляется новая трансмиссия и говорит: «Так, ребята, а сейчас я вам всё испорчу».

В целом 7-ступенчатая коробка передач работает нормально, но иногда её реакции напоминают человека, которого неожиданно разбудили посреди ночи и спросили, где лежит ключ от почтового ящика. Вроде бы он понимает вопрос и знает ответ, но между этими двумя событиями проходит какое-то очень неприятное количество времени.

При спокойной езде переключения мягкие, передачи выбираются логично, но при попытке стартовать с места или быстро ускориться на трассовых скоростях возникает настолько напряжённая пауза, что всерьёз успеваешь задуматься, подключена ли педаль газа хоть к чему-нибудь – или это просто декоративный элемент. Обидно, потому что энерговооружённость у X50+ вполне достаточная для небольшого кроссовера.

Причём субъективно автомобиль кажется даже ещё быстрее – при активной езде возникает приятное ощущение, будто вы купили машину немного мощнее, чем есть на самом деле. На автомагистрали запаса хватает и для обгонов, и для перестроений, и для того, чтобы достаточно быстро забыть о человеке, который решил ехать перед вами 80 км/ч в левом ряду.

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Вот только при любом резком ускорении снова вспоминаешь про коробку. Если она поймала правильную передачу – X50+ едет очень живо. Если нет – остаётся несколько неприятных секунд на размышления о философии и устройстве китайского автопрома. В спортрежиме кроссовер заметно оживает – дольше держит передачу, охотнее раскручивает мотор, быстрее откликается на газ. И вот тогда X50+ наконец становится тем самым автомобилем, который мы увидели на фотографиях.

Весело и задорно

Это один из тех автомобилей, которые прекрасно понимают простую вещь: водитель иногда хочет не просто переместиться из точки А в точку Б. Иногда ему хочется немного повеселиться. Руль здесь быстрый, реакции живые, машина охотно меняет направление – в поворотах нет ощущения, что ты пытаешься повернуть холодильник. Кроссовер вполне охотно ныряет внутрь виража, держит траекторию и намекает, что его создавали люди, которым нравится слово «управляемость».

Причём X50+ не пытается делать вид, что это премиальный паркетник. Подвеска достаточно плотная, кузов почти не раскачивается, и на хорошем асфальте это прекрасно. А вот на неоднородном покрытии автомобиль начинает очень подробно рассказывать водителю, почему образовалась каждая яма. При этом энергоёмкость вполне хороша – если разогнаться ещё быстрее, крупные неровности подвеска переваривает без истерики, а на нормальной дороге машина вообще ощущается очень собранной.

И это тот случай, когда плотность подвески ничуть не раздражает. Просто машина постоянно напоминает тебе: «Эй, послушай, мы вообще-то поехали не только за покупками, так что давай веселее». Ведь если сделать маленький кроссовер слишком мягким, он начнёт напоминать стиральную машину на колёсах. X50+ оставили достаточно собранным, чтобы водитель чувствовал, чем он управляет.

Цены и впечатления

Самое занятное – недавно стало известно, что X50+ вынужден будет уживаться вместе с «обычным» Belgee X50, который получил атмосферный мотор, классический автомат и готов внезапно вернуться на рынок. Его стоимость, комплектации и дата начала продаж станут известны чуть позже, а X50+ стартует с 2 319 990 рублей за базовую версию «Актив». Немногим более упакованный «Стиль» обойдётся в 2 509 990 рублей, а топовый «Престиж» стоит 2 679 990 рублей. Есть в прайс-листе и спецверсия «Оникс», которая отличается чёрным декором – и ценой на 100 000 рублей выше.

Belgee X50+ получился любопытным автомобилем именно потому, что он не стал принципиально другим по сравнению с Х50. Он сохранил удачную платформу, знакомый характер, компактные размеры и азартную управляемость, но при этом получил обновлённый дизайн, более современный салон и, главное, «турбочетвёрку».

В итоге перед нами автомобиль, который одновременно пытается быть компактным городским кроссовером и слегка спортивной игрушкой. И у него это получается, несмотря на отвратительно настроенный робот, который порой изрядно портит всё впечатление. С коробкой передач нужно что-то делать – это просто никуда не годится. Особенно с учётом того, что X50+ действительно умеет ездить, причём с характером – что для бюджетного кроссовера вообще-то уже неплохой комплимент.