И всё это ради одной простой задачи: сделать популярный компактный кроссовер более взрослым, не убив его способность ехать очень азартно. Получилось интересно, но местами неудачно.
Злее и взрослее
Belgee X50 выглядел как автомобиль, который очень старался казаться спортивным. X50+ наконец перестал стараться и просто стал агрессивнее. Спереди теперь крупная чёрная решётка радиатора, сложная светотехника без линз, более хищная графика и такое выражение лица, будто машина только что узнала, сколько стоит час парковки в центре Москвы.
В профиль безошибочно угадывается старый добрый Coolray – простите, Х50, но теперь он выглядит заметно взрослее и дороже. Кроме того, плюс в названии означает и прибавку в габаритах. С прежней колёсной базой в 2600 мм длина кроссовера увеличилась на 50 мм (до 4380 мм) ширина выросла на 10 мм (до 1810 мм), а высота подросла на 6 мм (до 1615 мм). Дорожный просвет новинки –182 мм, то есть на пару миллиметров выше, чем у предшественника.
В целом получилось хорошо. X50+ не выглядит дешёвой попыткой скопировать что-нибудь модное. Скорее это маленький автомобиль, который внезапно получил доступ к гардеробу старшего брата и теперь больше не собирается возвращать вещи.
Экраны и кнопки
А вот здесь X50+ вообще совершил качественный скачок. Если X50 внутри производил впечатление автомобиля, которому очень хочется быть современным, то новичок является таковым без оговорок. Перед водителем – новая 8,8-дюймовая цифровая приборка, по центру – шустрый 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы с операционной системой Meizu. Изменилась архитектура передней панели, и есть такое ощущение, что дизайнеры наконец-то получили бюджет не только на шрифты и красную строчку.
Причём особенно приятно, что Belgee не стал превращать весь салон в один гигантский планшет. Климат-контроль сохранил управление физическими клавишами, что здорово – по нынешним временам за это нужно давать инженерам премию. Потому что если сегодня в новом автомобиле для изменения температуры не нужно сначала искать нужный пункт меню, это уже почти роскошь. Непонятно, правда, почему в меню мультимедийки у пассажира есть собственная шкала температуры, хотя климат – однозонный. Рудимент?
Спортивного вида кресла довольно удобные, рельефный руль попадает в руки без долгих переговоров. В топовых версиях у кроссовера есть электроприводы водительского кресла, камеры кругового обзора, панорамная крыша, беспроводная зарядка и всё остальное, что заставляет человека в соседней машине смотреть на X50+ с выражением «почему у меня этого нет?». Материалы отделки интерьера лучше, чем ожидаешь от модели бюджетной ценовой категории, да и собрано всё отлично.
Но физика остаётся физикой – это всё ещё небольшой кроссовер. На переднем ряду места впритык – с моим ростом 180 см хочется отодвинуть кресло ещё дальше, а сзади уже начинается игра «кто кого любит больше». Двое взрослых там разместятся более-менее нормально. Трое – только если они хорошие друзья, но им нужен повод поссориться. Багажник на 330 литров не обещает машине карьеру семейного грузовика, но на деле он вполне хорош для повседневных задач.
Обновки под капотом
В отличие от Х50, у новичка под капотом не трёхцилиндровый моторчик, а «турбочетвёрка» BHE15-EFZ объёмом те же 1,5 литра. 147 л.с. и 270 Н·м – цифры не такие, чтобы гордо писать их на капоте, но для компактного кроссовера их вполне хватает. Причём характер у мотора очень правильный: тяга появляется достаточно рано, машина охотно ускоряется, а сам двигатель работает гораздо ровнее и спокойнее, чем прежний трёхцилиндровый агрегат.
И это, пожалуй, самый важный момент. Не потому, что четыре цилиндра автоматически делают автомобиль лучше. Просто X50+ теперь ощущается машиной, которая стала чуть серьёзнее относиться к собственной профессии. Кроссовер бодрее ускоряется в городском диапазоне скоростей и совершенно не заставляет водителя держать педаль газа в полу, чтобы просто не мешать потоку.
В паре с мотором по-прежнему работает 7-ступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями, но это уже совершенно другая коробка передач – не 7DCT330 производства компании Ningbo, а 7DCT300, которую выпускает фирма Aurobay. Как понятно из индекса, робот рассчитан на момент в 300 Н·м вместо прежних 330 Н·м. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что мотор у X50+ хороший, шасси отличное, но потом появляется новая трансмиссия и говорит: «Так, ребята, а сейчас я вам всё испорчу».
В целом 7-ступенчатая коробка передач работает нормально, но иногда её реакции напоминают человека, которого неожиданно разбудили посреди ночи и спросили, где лежит ключ от почтового ящика. Вроде бы он понимает вопрос и знает ответ, но между этими двумя событиями проходит какое-то очень неприятное количество времени.
При спокойной езде переключения мягкие, передачи выбираются логично, но при попытке стартовать с места или быстро ускориться на трассовых скоростях возникает настолько напряжённая пауза, что всерьёз успеваешь задуматься, подключена ли педаль газа хоть к чему-нибудь – или это просто декоративный элемент. Обидно, потому что энерговооружённость у X50+ вполне достаточная для небольшого кроссовера.
Причём субъективно автомобиль кажется даже ещё быстрее – при активной езде возникает приятное ощущение, будто вы купили машину немного мощнее, чем есть на самом деле. На автомагистрали запаса хватает и для обгонов, и для перестроений, и для того, чтобы достаточно быстро забыть о человеке, который решил ехать перед вами 80 км/ч в левом ряду.
Вот только при любом резком ускорении снова вспоминаешь про коробку. Если она поймала правильную передачу – X50+ едет очень живо. Если нет – остаётся несколько неприятных секунд на размышления о философии и устройстве китайского автопрома. В спортрежиме кроссовер заметно оживает – дольше держит передачу, охотнее раскручивает мотор, быстрее откликается на газ. И вот тогда X50+ наконец становится тем самым автомобилем, который мы увидели на фотографиях.
Весело и задорно
Это один из тех автомобилей, которые прекрасно понимают простую вещь: водитель иногда хочет не просто переместиться из точки А в точку Б. Иногда ему хочется немного повеселиться. Руль здесь быстрый, реакции живые, машина охотно меняет направление – в поворотах нет ощущения, что ты пытаешься повернуть холодильник. Кроссовер вполне охотно ныряет внутрь виража, держит траекторию и намекает, что его создавали люди, которым нравится слово «управляемость».
Причём X50+ не пытается делать вид, что это премиальный паркетник. Подвеска достаточно плотная, кузов почти не раскачивается, и на хорошем асфальте это прекрасно. А вот на неоднородном покрытии автомобиль начинает очень подробно рассказывать водителю, почему образовалась каждая яма. При этом энергоёмкость вполне хороша – если разогнаться ещё быстрее, крупные неровности подвеска переваривает без истерики, а на нормальной дороге машина вообще ощущается очень собранной.
И это тот случай, когда плотность подвески ничуть не раздражает. Просто машина постоянно напоминает тебе: «Эй, послушай, мы вообще-то поехали не только за покупками, так что давай веселее». Ведь если сделать маленький кроссовер слишком мягким, он начнёт напоминать стиральную машину на колёсах. X50+ оставили достаточно собранным, чтобы водитель чувствовал, чем он управляет.
Цены и впечатления
Самое занятное – недавно стало известно, что X50+ вынужден будет уживаться вместе с «обычным» Belgee X50, который получил атмосферный мотор, классический автомат и готов внезапно вернуться на рынок. Его стоимость, комплектации и дата начала продаж станут известны чуть позже, а X50+ стартует с 2 319 990 рублей за базовую версию «Актив». Немногим более упакованный «Стиль» обойдётся в 2 509 990 рублей, а топовый «Престиж» стоит 2 679 990 рублей. Есть в прайс-листе и спецверсия «Оникс», которая отличается чёрным декором – и ценой на 100 000 рублей выше.
Belgee X50+ получился любопытным автомобилем именно потому, что он не стал принципиально другим по сравнению с Х50. Он сохранил удачную платформу, знакомый характер, компактные размеры и азартную управляемость, но при этом получил обновлённый дизайн, более современный салон и, главное, «турбочетвёрку».
В итоге перед нами автомобиль, который одновременно пытается быть компактным городским кроссовером и слегка спортивной игрушкой. И у него это получается, несмотря на отвратительно настроенный робот, который порой изрядно портит всё впечатление. С коробкой передач нужно что-то делать – это просто никуда не годится. Особенно с учётом того, что X50+ действительно умеет ездить, причём с характером – что для бюджетного кроссовера вообще-то уже неплохой комплимент.
|Технические характеристики Belgee X50+
|Кузов
|Тип кузова
|универсал
|Число дверей/мест
|5/5
|Длина/ширина/высота, мм
|4380/1810/1615
|Колёсная база, мм
|2600
|Колея передняя/задняя, мм
|1546/1557
|Дорожный просвет, мм
|182
|Масса снаряжённая/полная, кг
|1445/1760
|Объём багажника, л
|330
|Двигатель
|Тип
|бензиновый, турбированный
|Компоновка и расположение
|рядный, спереди поперечно
|Число цилиндров/клапанов
|4/16
|Рабочий объём, см³
|1499
|Мощность, л.с./кВт/об/мин
|147/108/5500
|Крутящий момент, Н·м/об/мин
|270/2000-3500
|Трансмиссия
|Коробка передач
|автоматическая, роботизированная, 7-ступенчатая
|Привод
|передний
|Ходовая часть
|Подвеска передняя
|независимая, пружинная, Макферсон
|Подвеска задняя
|полузависимая, пружинная, торсионная балка
|Тормоза передние
|дисковые, вентилируемые
|Тормоза задние
|дисковые, невентилируемые
|Рулевое управление
|реечное, с электроусилителем
|Размерность шин
|215/55 R18
|Эксплуатационные характеристики
|Максимальная скорость, км/ч
|195
|Расход топлива, город/трасса/смешанный, л/100 км
|8,3/5,5/6,5
|Ёмкость топливного бака, л
|45
|Топливо
|АИ-92 и выше
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Ждём авторитетное мнение камрада Виктор77.
На мой взгляд, серьезной (не критичной, конечно) потерей стало отсутствие ручного режима в коробке. Владея х70, нередко им пользуюсь. Да и на других машинах с автоматом этим пользовался. Для водителя это "мастхэв". А по поводу двойной шкалы температуры климата, то по-моему, это просто для удобства переднего пассажира: не надо тянуться через весь экран, чтобы поправить температуру.