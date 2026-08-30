Слишком дёшево, чрезвычайно мало: история забытой французской марки Rovin

Не зря говорят, что кризис – это время возможностей. Видимо, именно этим руководствовался маркиз Рауль де Ровен, решив стать автопроизводителем сразу после завершения Второй мировой войны. Глядя на то, в каком состоянии находится французский автопром после окончания немецкой оккупации, честолюбивый маркиз решил, что и его фирме найдётся местечко под автомобильным солнцем.

Аристократ, гонщик и автомобильный дилер



Есть такие люди про которых говорят, что бензин у них в крови. Маркиз Рауль де Ровен был одним из них, прожив всю свою жизнь под рёв мотоциклетных и автомобильных моторов. Более того, он вписал своё имя в историю мирового автоспорта, приняв участие в самом первом Гран-При Монако 14 апреля 1929 года, но сошёл из-за аварии. На Гран-При Франции за рулём Bugatti T35B де Ровен стартовал с поул-позиции. Правда, легендарная трасса в Ле-Мане маркизу не покорилась – за девять кругов до финиша он выбыл из гонки из-за технических проблем. Как и многие другие автогонщики, в двадцатые годы де Ровен пытался самостоятельно конструировать автомобили и на одной из машин собственной разработки даже принимал участие в гонках. К сожалению, безуспешно.

Фото: Agence de presse Meurisse — Bibliothèque nationale de France, Wikipedia.org

Немало времени он уделил и созданию мотоциклов. Собственно, с них он и начинал. Как только отгремели последние залпы Первой мировой войны, маркиз, награждённый за отвагу орденом Почётного легиона, демобилизовался и в 1919 году основал небольшую фирму, которая занималась ремонтом автомобилей. С 1921 года там выпускали мотоциклы, которые разрабатывал сам де Ровен. Они выиграли несколько гонок и установили ряд национальных и мировых рекордов, хотя в начале двадцатых годов мировые рекорды обновлялись чуть ли не ежемесячно. Тем не менее повод для гордости у маркиза был. Кроме того, спортивные достижения позволяли ему смотреть в будущее с оптимизмом, и он решил попробовать свои силы в автомобилестроении. И это несмотря на то, что ему так и не удалось толком наладить производство мотоциклов, которые выпускались небольшими партиями с огромным числом комплектующих, купленных не только у других французских фирм, но и за пределами страны. Например, моторы де Ровен покупал небольшими партиями в Англии, а его фирма, которую в наше время назвали бы гаражной мастерской, самостоятельно могла выпускать только рамы и элементы ходовой части. Причём в весьма ограниченных количествах.

Фото: autowp.ru

И всё же де Ровен засел за конструирование автомобиля и в 1926 году на Парижском автосалоне представил вуатюретку с одноцилиндровым мотором объёмом 0,48 литра и мощностью 4 л.с., но особого интереса у публики она не вызвала. Это привело к тому, что в начале тридцатых годов маркиз из автоспорта ушёл, автомобили и мотоциклы разрабатывать прекратил и стал автодилером, открыв в Париже автосалон, торгующий подержанными спортивными автомобилями.

В годы Второй мировой войны он, если верить неподтверждённым данным, очень тяжело переживал разгром и капитуляцию Франции, что неудивительно для героя Первой мировой войны, в связи с чем покинул оккупированную страну и некоторое время находился в Алжире.



Попытка номер два

После окончания войны де Ровен трезво оценил перспективы развития французского авторынка и принял решение ещё раз попытать счастья в автомобилестроении. В послевоенной Франции обнищавшие граждане не имели возможности покупать дорогие машины, поэтому маркиз сделал ставку на дешёвые компактные микролитражки, прекрасно понимая, что ничего другого среднестатистический французский автомобилист купить пока что не в состоянии.

В 1946 году новообразованная фирма Rovin представила компактный заднемоторный родстер Rovin D1, оснащённый одноцилиндровым двигателем воздушного охлаждения объёмом 0,26 л мощностью 6,5 л.с. и трёхступенчатой механической коробкой передач. Конструкция машины была очень простой, можно сказать – примитивной. Rovin D1 не имел дверей, оснащался одной фарой и мог разгоняться до 70 км/ч. Передняя подвеска была рессорной, задняя – пружинной, а крутящий момент передавался на задние колёса при помощи мотоциклетной цепи. Даже несмотря на крайне низкую покупательную способность французских граждан тех лет, этот дешёвый автомобиль особого интереса у них не вызвал, потому что выглядел совсем уж неказисто, напоминая гаражную самоделку. Хотя собираться он должен был не «на коленке» в полукустарных условиях, а на конвейере бывшего автозавода фирмы Delaunay-Belleville, который маркиз вместе с братом Робертом приобрели в 1946 году.

Englebert, Wikipedia.org

Быстро проведя работу над ошибками, в следующем году де Ровен представил модернизированную версию, получившую имя Rovin D2. Длина машины выросла до 2,8 м против 2,72 м у предшественника, она получила две фары, а место одноцилиндрового воздушника занял оппозитный двухцилиндровый мотор объёмом 0,42 л (10 л.с.) с водяным охлаждением. Максимальная скорость возросла до 80 км/ч, и именно этот автомобильчик стал первой моделью фирмы, которая начала выпускаться серийно. Вернее, мелкосерийно, потому что количество выпущенных Rovin D2 составило всего 700 штук. Правда, стоит отметить, что производили машины всего один год, и поэтому даже такой тираж можно считать неплохим показателем. Особенно учитывая крайне малочисленный штат сотрудников и весьма скромный потенциал маленькой фирмы.

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Пока младший брат Роберт занимался финансами и планировал развитие компании, Рауль де Ровен ударными темпами разработал следующую модель – Rovin D3, которую запустили в серию в 1948 году. Машина получила понтонный кузов без выступающих крыльев, обзавелась дверями и заметно подросла. Длина составляла 3,05 м, ширина – 1,20 м, высота – 1,12 м, колёсная база – 1,80 м. Всё это сказалось на массе, которая достигала 365 кг против 300 кг у Rovin D2. А так как двигатель остался прежним, то максимальная скорость снизилась до 75 км/ч. Также эта модель стала первой, которая продавалась за пределами Франции – в 1949 году несколько машин отправились в Уругвай.

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В том же году фирма получила удар, от которого так и не смогла оправиться: 1 июля 1949 года, всего неделю не дожив до своего 53-летия, внезапно умер Рауль де Ровен. Что послужило причиной смерти – неизвестно, но совершенно точно можно сказать, что уход из жизни основателя фирмы Rovin, вернее, R.de Rovin (именно такой логотип украшал капоты автомобилей), катастрофически сказался на её перспективах. Даже несмотря на то, что брат маркиза Роберт показал себя талантливым управленцем.

Фото: autowp.ru

Именно он в 1950 году довёл до серийного выпуска самую успешную модель – Rovin D4. Она являлась дальнейшим развитием модели Rovin D3, но стала немного крупнее, хотя и сохранила колёсную базу, как у предшественника. Масса автомобиля увеличилась до 395 кг, однако двигатель модернизировали, увеличив его объём до 0,46 л и повысив мощность до 13 л.с., что позволило разгоняться до 85 км/ч. С 1950 по 1953 год было выпущено более 1200 штук Rovin D4, что сделало эту модель самой массовой в истории фирмы.

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Закат

Со смертью Рауля де Ровена фирма потеряла не только главного конструктора и генератора идей, но и лишилась того стержня, на котором, собственно, всё предприятие и держалось. Разрабатывать новые модели стало некому, Роберт де Ровен не решился пригласить конструктора со стороны, а без обновления модельного ряда о каких-либо перспективах и думать было нечего. К началу пятидесятых годов Франция почти сумела преодолеть последствия войны, благосостояние французов улучшалось с каждым годом, и такие машинки, как Rovin, вызывали у них всё меньше интереса. Не дремали и конкуренты из Renault и Citroen. Первые выпустили в конце сороковых годов Renault 4CV, но настоящим нокаутирующим ударом стало появление Citroen 2CV, который моментально стал общефранцузским любимчиком. Да и европейским тоже.

Крошечная фирма Rovin конкурировать с автомобильными гигантами не могла, и, начиная с 1953 года, её положение стабильно ухудшалось. Уже в 1954 году фирма дособирала штучные машины из остававшихся деталей, а вскоре жизнь на бывшем заводе Delaunay-Belleville замерла. Средств на развитие предприятия не было, а самое главное – не было машины, которую можно было бы выпускать. Rovin D4 к тому времени морально и технически устарел и спросом практически не пользовался. Поэтому Роберт де Ровен в 1958 году принял трудное, но неизбежное решение – фирма была ликвидирована. Потому что смысла в её дальнейшем существовании не было и ничего, кроме убытков, она не приносила. Возможно, если бы не внезапная смерть Рауля де Ровена, компания продолжила бы выпускать автомобили и дальше, но, как известно, история не знает сослагательного наклонения.

Тем не менее Рауль де Ровен вписал своё имя не только в историю автоспорта, но и в историю французского автомобилестроения, став одним из немногих гонщиков, кто не только выходил на старт престижнейших гонок, но и добился определенного успеха как автопроизводитель. Если абстрагироваться от весьма скромных показателей фирмы Rovin, то маркиз де Ровен заслужил право находиться в условном клубе гонщиков-автопроизводителей наряду со своими согражданами Луи Рено и Ги Лижье, а также Луи Шевроле, Винченцо Лянча, Альфьери Мазерати, Энцо Феррари, Этторе Бугатти и Брюсом МакЛареном. Как известно, все они оставили след не только в истории мирового автопрома, но и в истории мирового автоспорта.

Фото: Rutger van der Maar, flickr.com

За свою недолгую историю фирма Rovin выпустила менее трёх тысяч автомобилей трёх моделей, и многие из них сохранились до наших дней. Периодически машины появляются на различных аукционах винтажной техники где, несмотря на их малотиражность, за них просят не такие уж и большие деньги. Например, Rovin D2 в хорошем состоянии можно приобрести примерно за 40 000 евро. То есть чуть дороже, чем стоит BMW 216 Gran Coupe, и дешевле, чем Peugeot Traveller. Справедлива ли такая цена за автомобиль, который был выпущен в количестве всего 700 штук почти восемьдесят лет назад, сказать сложно. На любом рынке, включая рынок винтажных машин, цену определяют спрос и предложение, и с рыночными законами не поспоришь. Радует то, что микролитражки, разработанные Раулем де Ровеном, не только стали частью экспозиции нескольких автомобильных музеев, но и время от времени появляются на аукционах. То есть, их можно при желании купить. И пускай во Франции марка Rovin давно забыта и о ней не знают даже многие автомобильные журналисты Пятой республики, это не отменяет вклада маркиза де Ровена в возрождение французского послевоенного автопрома. Благодаря в том числе и его недорогим автомобильчикам разоренная войной и обнищавшая Франция опять села за руль новых машин отечественной разработки.

К сожалению, в современном парижском районе Сен-Дени ничто не напоминает о фирме Rovin, хотя имеется остановка общественного транспорта Delaunay-Belleville. В память о несуществующем ныне автозаводе одноименной фирмы, с конвейера которого также сходили автомобили марки Rovin.