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  • Самый дорогой автомобиль в мире: купе Mercedes-Benz 300 SLR продано за 135 млн евро

Самый дорогой автомобиль в мире: купе Mercedes-Benz 300 SLR продано за 135 млн евро

20.05.2022 53 0 0

Один из двух существующих экземпляров Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 года выпуска покинул заводской музей, чтобы пополнить миллионами евро фонд Mercedes-Benz — он создан для поддержки молодых учёных, работающих в области экологии, устойчивого развития и декарбонизации планеты.

 

Ирония судьбы: один из самых монструозных бензиновых суперкаров XX века покинет запасник заводского музея Mercedes-Benz в Штутгарте, чтобы молодые учёные получили денежки на борьбу с глобальным потеплением. Аукцион, где был реализован Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe, прошёл ещё 5 мая в самом музее при участии известного аукционного дома RM Sotheby's, но только вчера пресс-служба Mercedes-Benz поделилась итогами торгов: покупатель, имя которого не разглашается, заплатил за автомобиль 135 млн евро. Это намного больше предыдущего официального рекорда 2018 года: тогда в американском Монтерее на аукционе RM Sotheby's за 48 405 млн долларов (41 628 300 евро) был продан Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска.

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Ferrari 250 GTO вообще долгое время считался самым дорогим автомобилем в мире: в том же 2018 году западные СМИ сообщали, что гендиректор WeatherTech и большой любитель Ferrari Дэвид Макнил купил в частном порядке (не на аукционе) один из экземпляров 250 GTO за 70 млн долларов с потенциалом перепродажи лет через пять за 100 млн, но Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe в любом случае пока самый дорогой, более крупных покупок в сегменте классических автомобилей история пока не зафиксировала.

Рудольф Уленхаут и его купе Mercedes-Benz 300 SLR

Название Uhlenhaut Coupe отсылает к создателю этой машины, гонщику и инженеру Рудольфу Уленхауту, руководившему разработкой гоночных Мерседесов в 30-е и 50-е годы. Uhlenhaut Coupe — разновидность гоночного родстера 300 SLR, невероятно быстрой для своего времени машины, печально известной гонкой 1955 года в Ле-Мане: болид под управлением французского гонщика Пьера Левега попал в аварию, взлетел над трассой и снёс трибуну со зрителями. В результате катастрофы помимо гонщика погибли 82 зрителя, более ста получили ранения. На этом траурном фоне компания Mercedes-Benz решила закрыть гоночную программу, что объясняет, почему купе, создававшееся для продолжительных гонок, не участвовало ни в одном официальном соревновании.

Тем не менее Уленхаут сделал два экземпляра купе 300 SLR и использовал одно из них в качестве служебного автомобиля. Обе машины находились всё это время в собственности компании: купе с синим салоном сейчас выставлено в музее в Штутгарте, а красное, что до недавнего времени хранилось в запаснике, теперь получило новую прописку. Впрочем, согласно условиям сделки, новый владелец обязуется не прятать машин от публики и время от времени участвовать на ней в различных мероприятиях.

Снаружи 300 SLR Uhlenhaut Coupe напоминает серийное дорожное купе 300 SL с подъёмными дверями типа «крылья чайки», но конструктивно это другой автомобиль — прямой родственник гоночных 300 SLR, аббревиатура SLR расшифровывается как Super Leicht Rennsport и переводится как «очень лёгкий гоночный». Купе весит 998 кг, в основе его кузова лежит ажурный каркас из стальных трубок, тонкие наружные панели выполнены и магниевого сплава.

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Под капотом установлен жутко ревуший 3,0-литровый рядный 8-цилиндровый мотор с непосредственным механическим впрыском топлива и десмодромным приводом клапанов. Из-за высоких крутильных колебаний валов при такой длине мотора блок цилиндров разделён на две части, механизм газораспределения вместе с шестерней отбора мощности находятся по центру. Мощность в 302 л.с. позволяет разогнать купе до скорости 300 км/ч и даже чуть больше. Коробка передач — 5-ступенчатая механическая, ведущие колёса — задние.

Проданный на аукционе Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe имеет пробег чуть более 6000 км и находится в прекрасном техническом состоянии — музейные специалисты позаботились. Где и когда он всплывёт на торгах снова и сколько будет стоить, можно только гадать.

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