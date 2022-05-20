Самый дорогой автомобиль в мире: купе Mercedes-Benz 300 SLR продано за 135 млн евро

Ирония судьбы: один из самых монструозных бензиновых суперкаров XX века покинет запасник заводского музея Mercedes-Benz в Штутгарте, чтобы молодые учёные получили денежки на борьбу с глобальным потеплением. Аукцион, где был реализован Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe, прошёл ещё 5 мая в самом музее при участии известного аукционного дома RM Sotheby's, но только вчера пресс-служба Mercedes-Benz поделилась итогами торгов: покупатель, имя которого не разглашается, заплатил за автомобиль 135 млн евро. Это намного больше предыдущего официального рекорда 2018 года: тогда в американском Монтерее на аукционе RM Sotheby's за 48 405 млн долларов (41 628 300 евро) был продан Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска.
Ferrari 250 GTO вообще долгое время считался самым дорогим автомобилем в мире: в том же 2018 году западные СМИ сообщали, что гендиректор WeatherTech и большой любитель Ferrari Дэвид Макнил купил в частном порядке (не на аукционе) один из экземпляров 250 GTO за 70 млн долларов с потенциалом перепродажи лет через пять за 100 млн, но Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe в любом случае пока самый дорогой, более крупных покупок в сегменте классических автомобилей история пока не зафиксировала.
Название Uhlenhaut Coupe отсылает к создателю этой машины, гонщику и инженеру Рудольфу Уленхауту, руководившему разработкой гоночных Мерседесов в 30-е и 50-е годы. Uhlenhaut Coupe — разновидность гоночного родстера 300 SLR, невероятно быстрой для своего времени машины, печально известной гонкой 1955 года в Ле-Мане: болид под управлением французского гонщика Пьера Левега попал в аварию, взлетел над трассой и снёс трибуну со зрителями. В результате катастрофы помимо гонщика погибли 82 зрителя, более ста получили ранения. На этом траурном фоне компания Mercedes-Benz решила закрыть гоночную программу, что объясняет, почему купе, создававшееся для продолжительных гонок, не участвовало ни в одном официальном соревновании.
Тем не менее Уленхаут сделал два экземпляра купе 300 SLR и использовал одно из них в качестве служебного автомобиля. Обе машины находились всё это время в собственности компании: купе с синим салоном сейчас выставлено в музее в Штутгарте, а красное, что до недавнего времени хранилось в запаснике, теперь получило новую прописку. Впрочем, согласно условиям сделки, новый владелец обязуется не прятать машин от публики и время от времени участвовать на ней в различных мероприятиях.
Снаружи 300 SLR Uhlenhaut Coupe напоминает серийное дорожное купе 300 SL с подъёмными дверями типа «крылья чайки», но конструктивно это другой автомобиль — прямой родственник гоночных 300 SLR, аббревиатура SLR расшифровывается как Super Leicht Rennsport и переводится как «очень лёгкий гоночный». Купе весит 998 кг, в основе его кузова лежит ажурный каркас из стальных трубок, тонкие наружные панели выполнены и магниевого сплава.
Под капотом установлен жутко ревуший 3,0-литровый рядный 8-цилиндровый мотор с непосредственным механическим впрыском топлива и десмодромным приводом клапанов. Из-за высоких крутильных колебаний валов при такой длине мотора блок цилиндров разделён на две части, механизм газораспределения вместе с шестерней отбора мощности находятся по центру. Мощность в 302 л.с. позволяет разогнать купе до скорости 300 км/ч и даже чуть больше. Коробка передач — 5-ступенчатая механическая, ведущие колёса — задние.
Проданный на аукционе Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe имеет пробег чуть более 6000 км и находится в прекрасном техническом состоянии — музейные специалисты позаботились. Где и когда он всплывёт на торгах снова и сколько будет стоить, можно только гадать.
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