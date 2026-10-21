Линейку BAIC пополнил кроссовер Beijing Xingtan 5X в стиле Land Rover Defender

Новый брутальный кроссовер BAIC дебютировал с гибридной и электрической установками, для версии PHEV предусмотрен полный привод. Позже должен появиться еще и чисто бензиновый вариант.

В базе Минпрома КНР свежий кроссовер принадлежащего концерну BAIC бренда Beijing (марку используют в основном на родине) засветился еще в июле. Модель назвали Xingtan 5X, ее первый публичный показ состоялся в конце августа на автосалоне в Чэнду. Теперь в Китае провели еще одну презентацию, в рамках которой были озвучены комплектации и предварительные цены. Местные дилеры начали принимать заказы.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Внешне новинка BAIC напоминает Land Rover Defender. Кроссовер Beijing Xingtan 5X тоже имеет «прямоугольный» кузов, внушительные бамперы, диодные полукольца ходовых огней, вертикальные задние фонари и распашную багажную дверь. Собственные фишки модели BAIC Beijing – светящаяся полоска под крышкой капота и пристыкованные к фонарям дополнительные вертикальные же секции. На корме вместо запаски расположен «рюкзак».

Длина Xingtan 5X равна 4865 мм (с «рюкзаком» или без него – не уточняется), ширина составляет 2000 мм, высота – 1910 мм, колесная база – 2875 мм. Паспортный дорожный просвет – вполне достойные 228 мм. Предусмотрены 19-, 20- или 21-дюймовые колеса.

Кроссовер строго пятиместный. Внутри – лаконичная передняя панель, трехспицевый руль и двухэтажный тоннель. Перед водителем расположен приборный экран диагональю 8,8 дюйма. В «простых» комплектациях идет один планшет мультимедиа-системы на 15,6 дюйма, дорогие версии получили табло (каждый дисплей – также диагональю 15,6 дюйма). Под центральным экраном есть ряд физических клавиш. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

В списке стандартного оборудования Xingtan 5X еще значатся: беспроводная зарядка с функцией напоминания об оставленном на ней телефоне, подогрев и вентиляция передних сидений, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. В богатых исполнениях есть отсек с функциями охлаждения и подогрева, массажер передних кресел, подогрев заднего дивана, откидные столики. Кроме того, «роскошные» комплектации имеют более продвинутый комплекс водительских ассистентов ADS 5 Pro от Huawei, причем лидар расположен внутри салона, за лобовым стеклом. За доплату предусмотрена аудиосистема с 23 динамиками вместо стандартных восьми.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Кроссовер BAIC Beijing Xingtan 5X дебютировал в виде подзаряжаемого гибрида и полноценного электрокара. Китайские СМИ пишут, что обе модификации имеют 800-вольтовую архитектуру. Гибрид – это бензиновый турбомотор 1.5 (143 л.с.), расположенный на передней оси электродвигатель мощностью 272 л.с. и батарея емкостью 50,4 кВт*ч. Гибридный кроссовер также может быть полноприводным, в этом случае на задней оси установлен второй электромотор (тоже 272 л.с.), плюс у такой версии есть блокировка заднего дифференциала и режим «краба». В электрорежиме переднеприводный гибридный Xingtan 5X проедет 310 км по циклу CLTC, полноприводный – 285 км. Электрокроссовер – заднеприводный, с мотором мощностью 309 л.с. и батареей на 81,9 кВт*ч. Запас хода – 625 км. Под крышкой капота «электрички» есть дополнительный отсек.

1 / 2 2 / 2

Между тем позже гамму еще должен пополнить и чисто бензиновый Beijing Xingtan 5X. Такой кроссовер уже сертифицирован, у него 254-сильный турбомотор 2.0. «Традиционный» SUV также отличается дизайном: у бензинового паркетника собственные бамперы и гигантская радиаторная решетка с вертикальными хромированными плашками.

Бензиновый BAIC Beijing Xingtan 5X 1 / 2 Бензиновый BAIC Beijing Xingtan 5X 2 / 2

Гибридный BAIC Beijing Xingtan 5X на старте предзаказа обойдется в 144 900 – 184 900 юаней (около 1,8 млн – 2,3 млн рублей по текущему курсу), электрокар оценили в 139 900 – 169 900 юаней (1,7 млн – 2,09 млн рублей). После запуска «живых» продаж реальные цены, вероятно, окажутся ниже.

Впоследствии новый кроссовер, скорее всего, отправят на экспорт. При этом для зарубежной версии могут подобрать другое имя.