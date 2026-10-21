Линейку BAIC пополнил кроссовер Beijing Xingtan 5X в стиле Land Rover Defender

В базе Минпрома КНР свежий кроссовер принадлежащего концерну BAIC бренда Beijing (марку используют в основном на родине) засветился еще в июле. Модель назвали Xingtan 5X, ее первый публичный показ состоялся в конце августа на автосалоне в Чэнду. Теперь в Китае провели еще одну презентацию, в рамках которой были озвучены комплектации и предварительные цены. Местные дилеры начали принимать заказы.
Внешне новинка BAIC напоминает Land Rover Defender. Кроссовер Beijing Xingtan 5X тоже имеет «прямоугольный» кузов, внушительные бамперы, диодные полукольца ходовых огней, вертикальные задние фонари и распашную багажную дверь. Собственные фишки модели BAIC Beijing – светящаяся полоска под крышкой капота и пристыкованные к фонарям дополнительные вертикальные же секции. На корме вместо запаски расположен «рюкзак».
Длина Xingtan 5X равна 4865 мм (с «рюкзаком» или без него – не уточняется), ширина составляет 2000 мм, высота – 1910 мм, колесная база – 2875 мм. Паспортный дорожный просвет – вполне достойные 228 мм. Предусмотрены 19-, 20- или 21-дюймовые колеса.
Кроссовер строго пятиместный. Внутри – лаконичная передняя панель, трехспицевый руль и двухэтажный тоннель. Перед водителем расположен приборный экран диагональю 8,8 дюйма. В «простых» комплектациях идет один планшет мультимедиа-системы на 15,6 дюйма, дорогие версии получили табло (каждый дисплей – также диагональю 15,6 дюйма). Под центральным экраном есть ряд физических клавиш. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.
В списке стандартного оборудования Xingtan 5X еще значатся: беспроводная зарядка с функцией напоминания об оставленном на ней телефоне, подогрев и вентиляция передних сидений, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. В богатых исполнениях есть отсек с функциями охлаждения и подогрева, массажер передних кресел, подогрев заднего дивана, откидные столики. Кроме того, «роскошные» комплектации имеют более продвинутый комплекс водительских ассистентов ADS 5 Pro от Huawei, причем лидар расположен внутри салона, за лобовым стеклом. За доплату предусмотрена аудиосистема с 23 динамиками вместо стандартных восьми.
Кроссовер BAIC Beijing Xingtan 5X дебютировал в виде подзаряжаемого гибрида и полноценного электрокара. Китайские СМИ пишут, что обе модификации имеют 800-вольтовую архитектуру. Гибрид – это бензиновый турбомотор 1.5 (143 л.с.), расположенный на передней оси электродвигатель мощностью 272 л.с. и батарея емкостью 50,4 кВт*ч. Гибридный кроссовер также может быть полноприводным, в этом случае на задней оси установлен второй электромотор (тоже 272 л.с.), плюс у такой версии есть блокировка заднего дифференциала и режим «краба». В электрорежиме переднеприводный гибридный Xingtan 5X проедет 310 км по циклу CLTC, полноприводный – 285 км. Электрокроссовер – заднеприводный, с мотором мощностью 309 л.с. и батареей на 81,9 кВт*ч. Запас хода – 625 км. Под крышкой капота «электрички» есть дополнительный отсек.
Между тем позже гамму еще должен пополнить и чисто бензиновый Beijing Xingtan 5X. Такой кроссовер уже сертифицирован, у него 254-сильный турбомотор 2.0. «Традиционный» SUV также отличается дизайном: у бензинового паркетника собственные бамперы и гигантская радиаторная решетка с вертикальными хромированными плашками.
Гибридный BAIC Beijing Xingtan 5X на старте предзаказа обойдется в 144 900 – 184 900 юаней (около 1,8 млн – 2,3 млн рублей по текущему курсу), электрокар оценили в 139 900 – 169 900 юаней (1,7 млн – 2,09 млн рублей). После запуска «живых» продаж реальные цены, вероятно, окажутся ниже.
Впоследствии новый кроссовер, скорее всего, отправят на экспорт. При этом для зарубежной версии могут подобрать другое имя.
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