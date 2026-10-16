Новый Tesla Roadster превратился в летающее зубило, и это всё ещё прототип

Компания Tesla провела долгожданную презентацию суперкара Roadster нового поколения. Новый Roadster действительно может летать благодаря встроенным ракетным ускорителям, но недолго и исключительно с целью исполнения кульбитов в воздухе — практического смысла в них немного, а использование на дорогах общего пользования не предусмотрено действующим законодательством.

Первый прототип нового Roadster компания Tesla представила в ноябре 2017 года — тогда предполагалось, что серийным он станет в 2020 году, но впоследствии запуск несколько раз откладывался, так как у компании Tesla всё время находились более приоритетные задачи. На момент 2017 года новый Tesla Roadster представлял собой электрическую таргу с посадочной формулой 2+2, были обещаны разгон до 60 миль/ч за 1,9 с и запас хода на одной зарядке порядка 1000 км. Никаких ракетных ускорителей тогда не было, способность летать была анонсирована лишь в 2021 году.

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И вот спустя девять лет перед нами совершенно другой новый Tesla Roadster, не имеющий к прототипу образца 2017 года никакого отношения. Вместо элегантно-округлого дизайна — угловатый и зубилообразный. Новый Roadster теперь слегка напоминает Lamborghini Gallardo двадцатилетней давности, и он теперь совсем не родстер, а купе с поднимающимися вверх дверьми. Дверные разъёмы занимают примерно две трети площади крыши, так что открываться тут просто нечему. Кузов изготовлен из углепластика и сплавов на основе титана и магния.

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Салон у Tesla Roadster теперь максимум двухместный, со штурвалом вместо руля и мультимедийным экраном, парящим над обитой чёрной замшей лаконичной передней панелью. Есть ещё два скрытых приборных экранчика в районе рулевой колонки, отображающих всю оперативную информацию. Глубокие ковши водителя и единственного пассажира имеют фиксированное положение, удобную посадку водитель подбирает посредством регулировок рулевой колонки и педального узла. У топ-версии Rocket из-за специфического оборудования для полётов нет пассажирского места — только водительское. Стёкла снаружи имеют золотистую тонировку, как у забрал шлемов космических скафандров.

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О силовой установке нового Tesla Roadster информации очень мало. Расчётный запас хода на одной зарядке теперь составляет всего 482 км, так как батарею пришлось сильно уменьшить, чтобы внедрить в кузов сложное трюковое оборудование. На презентации Tesla Roadster показал, что может ездить по потолку специальной полукруглой рампы и безопасно падать вниз на землю, также он выполнил трюк типа бочка над группой стоящих на земле электромобилей. Зачем это нужно и кто эти трюки в итоге осмелится повторить, не очень понятно. Кто будет нести ответственность за безопасность таких полётов, тоже пока неизвестно. Ясно только, что летать можно будет только на изолированных территориях, а не на дорогах общего пользования.

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Кульбиты в воздухе делают возможными десять ракетных ускорителей, разработанных компанией SpaceX. Это довольно простые ускорители, работающие на холодном газе, а точнее на обычном сжатом воздухе, который хранится под большим давлением за салоном в двух углепластиковых резервуарах общей ёмкостью около 600 л. Закачивать воздух в баллоны можно прямо на ходу с помощью насоса. Также в кузов встроены электрические вентиляторы, отсасывающие воздух из под днища и способные создавать до 2g прижимной нагрузки, и активные аэродинамические элементы в районе днища, передка, кормы и боковин.

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На данный момент для Tesla Roadster заявлены три версии — Performance, Thrust и Rocket. Для дорог общего пользования подходит только базовая версия Performance без ракетных ускорителей, но с вентиляторами и активной аэродинамикой. На версии Thrust есть ракетные ускорители с ограниченным функционалом (фактически они только ассистируют при езде по земле), и только в версии Rocket на Tesla Roadster можно взмывать в воздух и приземляться. Версия Performance может разогнаться до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 1,6 с, версия Thrust — за 0,9 с, версия Rocket — за 0,59 с. Максимальная скорость указана только для версии Rocket — 370 км/ч.

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Окончательные цены пока не объявлены, потому что серийным новый Tesla Roadster станет в лучшем случае в 2028 году. Пока компания принимает лишь на версии Performance и Thrust: для оформления заказа нужно сначала перечислить 5000 долларов, затем в течение десяти дней ещё 45 000 долларов при бронировании версии Performance и 245 000 долларов при бронировании версии Thrust, иначе заказ будет аннулирован. Версию Rocket можно будет купить только по персональным приглашениям от Tesla.

Профессиональные СМИ встретили летающий Tesla Roadster с большим скепсисом, потому что коммерческий смысл этого продукта не очень понятен. На символическом уровне он предваряет планируемое Илоном Маском слияние Tesla и SpaceX в одну большую мегакорпорацию, в бизнесе которой электромобили будут занимать одно из последних мест, в приоритете — роботы, искусственный интеллект, автопилот и полёты в космос.