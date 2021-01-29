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  • Идёт на взлёт: Илон Маск пообещал снабдить новый Tesla Roadster ракетными технологиями

Идёт на взлёт: Илон Маск пообещал снабдить новый Tesla Roadster ракетными технологиями

29.01.2021 78 0 0

Глава компании Tesla раскрыл некоторые любопытные детали грядущей флагманской модели, спорткара Roadster, и, наконец, назвал дату его дебюта: предсерийный прототип покажут в конце лета этого года, производство начнётся в 2022-м.

 

Первый показа спорткара Roadster второго поколения состоялся ещё в ноябре 2017 года, и с тех пор наиболее состоятельные поклонники Tesla, внесшие 50 тысяч долларов задатка за право получить машину первыми, терпеливо ждут серийной версии. В мае прошлого года Илон Маск сообщил, запуск нового Roadster отложен на неопределённый срок, так как он не является для компании приоритетным проектом. Но теперь, к счастью, ясность в отношении Roadster появилась, о чём Маск по традиции сообщил в своём Твиттере (собственной PR-службы у компании Tesla больше нет).

Итак, по словам Маска, разработка нового Roadster вошла в финальную стадию и в конце лета нам покажут близкий к серийному вариант, а производство начнётся в следующем году (точную дату Маск не назвал).

Новые вводные от главного инновационного предпринимателя Земли поступили сразу после премьеры рестайлинговых Tesla Model S и Model X. Для лифтбека Model S, напомним, заявлена новая трёхмоторная топ-версия Plaid+ мощностью 1115 л.с., способная разогнаться до 100 км/ч менее чем за 2,1 с. Эта версия появится в продаже ближе к концу этого года и будет оснащена батареей нового поколения с безкобальтовыми ячейками типа 4680, благодаря которым запас хода электромобиля на одной зарядке превысит 840 км. Чтобы стать владельцем Tesla Model S Plaid+, нужно приготовить как минимум 139 990 долларов.

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Между тем Tesla Roadster второго поколения при схожих динамических характеристиках ещё дороже: от 200 тысяч до 250 тысяч долларов. Есть ли смысл переплачивать, если Model S Plaid+ и так предлагает сумасшедшую динамику? Именно этим вопросом задался один из пользователей Twitter и получил от Маска ответ, что Roadster будет отчасти ракетой! В другом твитте Маск заявил, что Roadster даже сможет немного летать...

Что это значит? Реактивная тяга? Технологии SpaceX? Пока непонятно. Илон Маск и раньше намекал на ракетные двигатели в новом Roadster — например, в интервью известному телеведущему и автомобильному коллекционеру Джею Лено, но никто не воспринимал это всерьёз. Теперь, когда анонсирована Model S Plaid+, встал вполне практичный вопрос о том, чем всё-таки Roadster будет от неё отличаться и за что компания просит наценку. Не сомневаемся, что Маску хватит дерзости снабдить Roadster ракетным ускорителем, чтобы получить эффект, как от впрыска закиси азота в ДВС, но мы сомневаемся, что эту технологию можно будет легально использовать на дорогах общего пользования, равно как и «полный автопилот».

Добавим, что Roadster также будет оснащаться батареей нового поколения и сможет проехать на одной зарядке около 1000 км. В салоне спорткара смогут разместиться 4 человека. Кузов у Roadster — типа тарга, со съёмной центральной секцией крыши, то есть машина обещает быть вполне практичной. С места до 100 км/ч Roadster сможет разогнаться менее чем за две секунды, а с учётом ракетного ускорителя, возможно, ещё быстрее. Максимальная скорость — свыше 400 км/ч.

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