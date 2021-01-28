Обновлённые Tesla Model S и Model X: штурвал вместо руля и встроенная игровая приставка

К публикации финансовых итогов 2020 года компания Tesla приурочила премьеру обновлённых флагманских моделей — лифтбека Model S и кроссовера Model X. Оба электромобиля получили новый интерьер, который можно охарактеризовать как переходный на пути к полному автономному вождению.

В октябре прошлого года компания Tesla запустила в США народное бета-тестирование программы FSD (Full Self-Driving), то бишь полноценного автопилота. Пока всё идёт успешно: благодаря нейросети программа быстро самосовершенствуется, в интернете полно роликов, из которых становится понятно, что Теслы, оснащённые FSD, в условиях хорошей видимости способны совершать самостоятельные многочасовые путешествия, включающие изощрённые городские маршруты со сложными дорожными развязками и хаотичным трафиком.

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Сейчас программа FSD общедоступна (опция за 10 000 долларов), хотя юридически это по-прежнему автопилот второго уровня по классификации SAE, то есть система, требующая постоянного контроля со стороны человека, о чём честно сказано на потребительском сайте Tesla. Там же сказано, что городской режим автопилота пока не доступен, хотя на стадии бета-тестирования, как мы видели, всё работает.



Прогресс в области автопилота объясняет произошедшие в интерьерах флагманских Model S и Model X перемены. Традиционное рулевое колесо здесь больше не требуется, так как водитель, по задумке разработчиков, с внедрением программы FSD будет обращаться к нему редко. Вместо руля теперь более компактный штурвал без замкнутого обода, а с колонки, к которой он крепится, исчезли подрулевые рычажки. Предполагается, что светом и поворотниками теперь тоже будет управлять автопилот, но возможность ручного включения поворотников и фар всё же осталась — с помощью сенсорных панелей и вращающихся барабанчиков на штурвале.



Та же история с селектором режимов трансмиссии (PRND) — в физическом виде его больше нет, и даже если машиной управляет человек, искусственный интеллект будет сам включать нужный режим. А если не угадает? Тогда снова придётся обратится к сенсорным клавишам — те, что заведуют трансмиссией, расположены на центральном тоннеле возле двух слотов для зарядки смартфонов.



Опять-таки в свете плавного перехода к полностью автономному вождению существенно расширены развлекательные возможности Model S и Model X: появился мощный игровой компьютер и 8-дюймовый монитор для задних пассажиров, на котором можно запускать современные видеоигры (управление — через беспроводной джойстик), улучшена интеграция с сервисами потокового видео (Netflix, Hulu, YouTube, Twitch), появилась функция караоке и новая премиальная аудиосистема с 22 громкоговорителями и активным шумоподавлением.



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Вдобавок практически полностью изменён дизайн салона: новые дверные карты и отделочные материалы, новая, визуально более лёгкая передняя панель со скрытыми воздуховодами, горизонтальный 17-дюймовый центральный мультимедийный экран вместо прежнего вертикального, новый 12,3-дюймовый приборный щиток для водителя, который нужен преимущественно для отслеживания в реальном времени работы автопилота.



Все сиденья, штурвал и лобовое стекло снабжены подогревом, передние кресла имеют вдобавок встроенную систему вентиляции, собственный порт USB-C предусмотрен для каждого пассажира. Трёхзонный климат-контроль входит в стандартную комплектацию. Роль ключа выполняет смартфон.

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Снаружи тоже есть небольшие изменения: новый, более лаконичный дизайн бамперов (с переднего исчезли противотуманки), новый дизайн колёсных дисков, вместо хрома — чёрный декор.



К обновлению приурочена и новая градация модификаций с улучшенным «железом». Базовая двухмоторная полноприводная версия Model S теперь называется Long Range (без прежней приставки Plus). Пиковая мощность — 679 л.с., разгон до 100 км/ч — за 3,2 с, максимальная скорость — 250 км/ч, запас хода на одной зарядке — 663 км по EPA, цена — от 79 990 долларов.

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Tesla Model S Plaid с тремя электромоторами (один спереди, два сзади) совокупной мощностью 1034 л.с. может разогнаться до 100 км/ч за 2,1 с, а максимальная скорость составляет 320 км/ч! Запас хода на одной зарядке — 628 км. Цена — от 119 990 долларов.



Ближе к концу года появится трёхмоторная топ-версия Tesla Model S Plaid+ с батареей нового поколения, которая позволит проехать на одной зарядке свыше 840 км. Совокупная пиковая мощность — 1115 л.с., разгон до 100 км/ч — менее чем за 2,1 с, максимальная скорость — 320 км/ч. Цена — от 139 990 долларов, предзаказы уже принимаются. Менее мощные версии Tesla начнёт отгружать американским клиентам уже в феврале.

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Кроссовер Tesla Model X Long Range имеет ту же технику, что и Model S Long Range, но с учётом большей массы и худшей аэродинамики запас хода на одной зарядке у него составляет 580 км, а разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, максимальная скорость — 250 км/ч. Цена — от 89 990 долларов.



Tesla Model X Plaid может проехать на одной зарядке 547 км и разгоняется до первой «сотни» за 2,6 с. Максимальная скорость — 262 км/ч. Цена — от 119 990 долларов. Версия Plaid+ для кроссовера не заявлена.

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Ну и немного о финансовых показателях Tesla. Чистая прибыль за прошлый год составила 721 млн долларов, но при этом компания продала другим производителям экологических кредитов на 1,58 млрд долларов, без которых компания оказалась бы в убытках. Общий объём продаж составил 499 550 электромобилей, из них лишь 57 039 пришлись на дорогое семейство Model S/Model X, а основную кассу (продано 442 511 шт.) сделали более массовые и доступные «электрички» Model 3/Model Y.



В России, напомним, у Tesla до сих пор нет официального представительства, но через серых дилеров и в индивидуальном порядке в прошлом году, по данным регистраций, собранных агентством «Автостат», в нашу страну прибыл 221 электромобиль этой марки.

