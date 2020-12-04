Tesla предложит «полный автопилот» всем желающим в 2021 году. Но не везде

Германское турне Илона Маска уже принесло известие о том, компания Tesla разработает компактную модель для Европы и будет производить её на Гигафабрике в Берлине, а интервью медиакомпании Axel Springer (переведённую на русский язык версию можно посмотреть здесь) было посвящено более глобальным вопросам: колонизации Марса, будущему человечества, искусственному интеллекту и автономному вождению.

Напомним, что в октябре Tesla запустила для избранных американских клиентов бета-версию программы FSD (Full Self-Driving), то есть «полный автопилот». На самом деле юридически это по-прежнему автопилот второго уровня по классификации SAE, то есть система, требующая постоянного контроля со стороны человека: в пользовательском соглашении сказано, что руки водителя должны всё время находиться на руле. Но по факту многие водители используют FSD Beta как полноценный автопилот — в интернете полно роликов на эту тему, в которых видно, что водитель не держит руки на руле и предоставляет машине возможность ехать самостоятельно.

Tesla с FSD Beta благополучно справляется с перекрёстками, сложными дорожными развязками, распознаёт пешеходов и даже объезжает валяющийся на дороге мусор. В общем, решает все типовые водительские задачи в типовых условиях, и, по сути, никакого контроля не требует. Конечно, если не дай бог произойдёт авария (а она по теории вероятности непременно произойдёт) с участием электромобиля, находящегося под управлением FSD Beta, то будет большой скандал, но во-первых, вину в рамках бета-тестирования всегда можно переложить на водителя, который нарушил пользовательское соглашение, а во-вторых на больших числах будет очевидно, что автопилот всё равно водит безопаснее, чем человек.



Это и есть тактика Илона Маска, о которой он рассказал в интервью Axel Springer: миллионы безопасных километров, которые проедут автопилотируемые Теслы, позволяет убедить власти в необходимости легализации автопилота уровня 3 и выше, то есть систем, в которых ответственность за безопасность на дороге переносится с человека на машину.

Маск уверен, что коммерческая версия FSD будет полностью готова в следующем году и её предложат в тех регионах, где власти окажутся к этому готовы, то есть разработают всю необходимую нормативно-правовую базу. Европа — явно не окажется в их числе, поскольку, как признался Маск, является очень консервативным в плане беспилотных технологий регионом (kolesa.ru подробно рассказывали об этом на примере Audi A8 и его так и не заработавшей системы AI traffic jam pilot).

У нас есть большие сомнения, что и в США в следующем году удастся полностью легализовать FSD, но компромиссный сценарий, который, например, уже анонсирован в Японии, может быть реализован где угодно при наличии подходящей инфраструктуры (хороших дорог с хорошей разметкой). Главным ограничением в Японии для беспилотников 3 уровня будет скорость — не более 50 км/ч, то есть беспилотным марш-броскам по автострадам власти этой страны дать зелёный свет пока не готовы. Возможно власти США или по крайней мере власти отдельных штатов окажутся в этом плане более смелыми — посмотрим. Маск считает, что главная задача автопилота — это как раз избавить человека от монотонного вождения, в пробках и на больших перегонах по хайвеям, тогда как ручное управление по живописной извилистой трассе ещё долго будет оставаться одним из любимейших человеческих удовольствий.

Что до полного перехода планеты на беспилотные машины, то оно, по мнению Маска, займёт не менее двадцати лет. При этом есть загвоздка, связанная с так называемой технологической сингулярностью: бурное развитие искусственного интеллекта может привести к непредсказуемым, неконтролируемым людьми последствиям. По самым смелым прогнозам, технологическая сингулярность может наступить уже в 2025 году, и это сильно беспокоит Илона Маска: он считает, что властям всех стран нужно внимательно следить за разработками в области ИИ и сдерживать их, чтобы избежать апокалипсиса. Сам Маск финансирует проект OpenAI — разработку так называемого доброго ИИ, который в случае чего спасёт человечество от злого, способного причинить вред.

