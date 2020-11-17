Новая Honda Legend станет беспилотником 3 уровня, но только в пробках

Legend шестого поколения дебютирует в Японии весной следующего года и станет первым в мире серийным автомобилем, оснащённым системой автономного вождения 3 уровня по классификации SAE, при котором водитель может не следить за дорогой и заниматься своими делами.

Некогда популярный глобальный бизнес-седан Honda Legend сегодня превратился в нишевый продукт для домашнего, японского рынка (американский клон Acura RLX доживает последние дни), но Honda не собирается отказываться от этой модели и ближайшей весной представит Legend шестого поколения. В техническом плане «шестой» Legend, скорее всего, станет эволюцией «пятого», зато наверняка получит заметные новшества в дизайне, а его главной электронной «фишкой» будет автопилот 3 уровня, о чём Honda на днях заявила официально.

Honda Legend актуального, пятого покления 1 / 3 Honda Legend актуального, пятого покления 2 / 3 Honda Legend актуального, пятого покления 3 / 3

Напомним, что 3 уровень автономности по классификации SAE подразумевает, что в определённых условиях искусственный интеллект полностью берёт на себя управление машиной, а сидящий за рулём водитель может заняться своими делами, но должен бодрствовать и находиться в хорошей физической форме, чтобы в любой момент по требованию электроники перехватить управление на себя.



Ещё в 2017 году Audi начала оснащать автопилотом 3 уровня флагманский седан А8, но он до сих пор не активирован ﻿ из-за неготовности нормативно-правовой базы к эксплуатации подобных систем. Но это на Западе с его медленным бюрократическим аппаратом, а Японии современные технологии внедряются пошустрее. Honda сообщает, что Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии внесло специальные изменения в законодательство, позволяющие вывести на дороги общего пользования машины с третьим уровнем автономности. Но поскольку ответственность большая, то на такие беспилотники будет наложена масса ограничений.

Во-первых, беспилотникам 3 уровня запрещено разгоняться выше 50 км/ч, а их использования возможно только в определённых безопасных условиях (например хорошая погода и автомагистраль с качественной разметкой). По сути, система предназначена для езды в ползущих пробках, а потому и называется Traffic Jam Pilot.

Во-вторых, в машине должна быть установлена система мониторинга состояния водителя, чтобы была уверенность в том, что в случае необходимости он примет управление на себя. Время реакции не указано (возможно, в законе оно есть, но Honda его не приводит), но это в любом случае не мгновение, а некий временной интервал, в течение которого автопилот несёт ответственность за управление. Если по требованию электроники водитель не может взять на себя управление, система должна безопасно затормозить автомобиль.

В-третьих, система должна быть надёжно защищена от взлома, записывать и хранить в памяти все связанные с автопилотом действия на протяжении последних 6 месяцев (или последние 2500 эпизодов его включения/выключения).

В-четвёртых, беспилотники 3 уровня должны иметь специальную наклейку-маркер на задней части кузова, информирующую других участников дорожного движения о том, что данная машина может находиться под управлением искусственного интеллекта.

Казалось бы всё это детский лепет на фоне гоняющих по США в режиме «полного автопилота» электромобилей Tesla, вот только автопилот Tesla при всём его богатом функционале формально остаётся системой 2 уровня по классификации SAE, то есть водитель обязан всё время следить за дорогой и быть готовым мгновенно включиться в управление. Понятно, что многие водители Tesla этого не делают, но это нарушение инструкции и в случае ДТП именно водитель, а не автопилот понесёт ответственность.



Traffic Jam Pilot куда скромнее в амбициях, чем в автопилот Tesla, зато он полностью легален, и в дорожных пробках водитель нового Legend сможет с чистой совестью сдать управление искусственному интеллекту.

