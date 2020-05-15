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  • Проблемы «четырёхдверок»: у Acura RLX не будет преемника, но Honda Legend продолжит жить

Проблемы «четырёхдверок»: у Acura RLX не будет преемника, но Honda Legend продолжит жить

15.05.2020 314 1 0

Флагманский седан японского бренда пользуется слишком слабым спросом на американском рынке.

 

Acura RLX появился у дилеров в США весной 2013 года, а в 2017-ом модель пережила рестайлинг. Продажи седана за всё время присутствия на рынке нельзя назвать высокими: самым удачным для RLX стал неполный 2013-ый, когда клиенты купили чуть больше 5 тыс. машин. В 2017 году показатель скатился к 1237 машинам, а обновление увеличило результат лишь до 1931 экземпляра (за весь 2018-ый). По итогам 2019 года дилеры реализовали лишь чуть больше 1 тыс. единиц (-47,2%). Это, вероятно и стало приговором для «четырёхдверки».

На фото: Acura RLX

По данным Automotive News, 2020 модельный год станет последним для флагманского седана, так что в скором времени RLX будет исключён из модельного ряда Acura. Однако его близнец, который в Японии продаётся под именем Honda Legend, останется в строю. Напомним, автомобиль вышел на этот рынок в 2014-ом, как Legend пятого поколения. 

В США среди автомобилей бренда Acura сейчас лидируют кроссоверы RDX и MDX. Так, RDX по итогам прошлого года разошёлся тиражом 62 876 шт. (на 1% меньше, чем в 2018-ом). А показатель MDX – 52 019 шт. (на 1% больше, чем годом ранее). Также довольно высокие результаты (если сравнивать с RLX) у седанов TLX и ILX. За 2019 год клиенты купили 26 548 шт. (-13%) и 14 685 шт. (+30%) соответственно. Неудивительно, что эту пару компания планирует оставить в модельном ряду, несмотря на то, что спрос на седаны в Штатах постепенно падает.

Acura RLX оснащается 310-сильным «атмосферником» V6 объёмом 3,5 литра, который идёт в паре с десятиступенчатым «автоматом». Также есть версия с 377-сильной гибридной установкой, созданной на основе этого же двигателя V6. Она включает в себя пару электромоторов, расположенных на задней оси. Такой вариант комплектуется семиступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями.

Нынешний ценник Acura RLX в США стартует с отметки 54 900 долларов, что эквивалентно примерно 4,1 млн рублей по текущему курсу. За гибридную модификацию придётся заплатить минимум 61 900 долларов (около 4,6 млн рублей).

На фото: Honda Legend
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На фото: Honda Legend
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На фото: Honda Legend
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Кстати, в Японии Honda Legend предлагается только в виде гибрида. Его цена на местном рынке начинается с 7 205 000 йен, что эквивалентно почти 5 млн рублей по текущему курсу. 

Напомним, Acura является суббрендом Honda. Автомобили «головной» марки на американском рынке пользуются большей популярностью. Так, две модели Хонды уже не первый год входят в десятку самых продаваемых в США. К примеру, по итогам 2019 года CR-V с результатом 384 168 шт. занял 6 место в списке, а Civic с показателем 325 650 шт. – 9-ое.

Однако в текущем году продажи новых машин в Штатах, вероятно, серьёзно просядут. Причина очевидна: коронавирус, вызвавший серьёзный спад в экономике. Как Kolesa.ru сообщал ранее, в марте показатель упал почти на 40%, а прогнозы для этого авторынка (да и для мирового) отнюдь неутешительные. К примеру, Toyota уже сообщила, что ждёт падения прибыли на 80% по итогам текущего финансового года.

седан США Япония авторынок бизнес Acura Acura RLX Honda Honda Legend

 

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1 комментарий
15.05.2020 14:19
MMC

скорей всего в скором из седанов останется лишь премиум и ультра-бюджетники

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