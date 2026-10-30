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К выходу на российский рынок готовится городской кроссовер Votour V5

30.10.2026 146 0 0
К выходу на российский рынок готовится городской кроссовер Votour V5

Грядущая новинка местной марки станет первенцем серии V, которая будет включать в себя модели для повседневных поездок.

Ещё одним совместным проектом российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo стал новый бренд, получивший название Votour. Как рассказали в пресс-службе новой марки, имя создано путём соединения Vision oftravel (обозначает «видение путешествий») и Tour («путь»). Гамма Votour будет распределена по трём линейкам – серии V, серии T и серии R.

Сообщается, что серии V будет объединять несколько моделей, предназначенных для повседневного использования, будь то поездки на работу по городским улицам или же путешествия за город по выходным. Как в компании рассказали сегодня, первенцем V-серии станет городской кроссовер Votour V5. Продажи этого паркетника на авторынке РФ начнутся в ноябре 2026 года.

На фото: Votour V5

В списке особенностей внешности Votour V5 числятся: большая безрамочная радиаторная решётка, разноуровневая головная оптика со светодиодными ходовыми огнями в верхней части, пластиковый обвес по периметру пятидверного кузова, включая накладки на колёсные арки, выдвижные дверные ручки, стандартные наружные зеркала на отдельных ножках и серебристая рамка бокового остекления.

Городской кроссовер имеет покатую линию крыши, спойлер с интегрированным стоп-сигналом в верхней части багажной двери, задние фонари «Y-образной» формы, между которыми располагается надпись с названием бренда, диффузор в нижней части заднего бампера, а профиль украшен 19-дюймовыми легкосплавными двухцветными колёсными дисками.

Дизайн интерьера, детали оснащения, а также данные о технике Votour V5 пресс-служба новой местной марки рассекретит позже, ближе к старту продаж. Тогда же стоит ожидать информации о составе комплектаций, а также о ценах грядущего городского паркетника.

Как мы отметили выше, в гамму бренда Votour будут также входить ещё две линейки: серия T и серия R. В первую войдут кроссоверы повышенной проходимости, которые, очевидно, будут адресованы поклонникам автомобильных приключений. Вторая линейка предназначена для премиальных внедорожников. Официальные подробности о других грядущих новинках марки Votour появятся позже.

Напомним, у холдинга «АГР» и компании Defetoo в настоящее время есть несколько совместных проектов. Одним из них является марка Jeland, которая сейчас готовит к выходу на рынок свой очередной паркетник – c индексом C4. На днях пресс-служба бренда полностью рассекретила интерьер этой новинки.

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