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  • Рассекречен салон городского паркетника Jeland C4, который скоро выйдет на авторынок РФ

Рассекречен салон городского паркетника Jeland C4, который скоро выйдет на авторынок РФ

29.10.2026 124 0 0
Рассекречен салон городского паркетника Jeland C4, который скоро выйдет на авторынок РФ

На передней панели кроссовера установлены два дисплея – виртуальная приборка диагональю 8,88 дюйма, а также мультимедийный тачскрин на 13,2 дюйма. Информация о ценах и комплектациях появится позже.

О появлении на авторынке РФ марки под названием Jeland стало известно в начале 2026 года, она представляет собой один из совместных проектов российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Модельный ряд бренда разделён на J-серию и C-серию, при этом ко второй линейке относятся флагманский SUV с индексом C7, кроссовер с названием С5 и ранее анонсированный городской паркетник Jeland C4.

На фото: Jeland C4
На фото: Jeland C4
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На фото: Jeland C4
На фото: Jeland C4
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На фото: Jeland C4
На фото: Jeland C4
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Ранее пресс-служба марки поделилась лишь одним тизером интерьера грядущей новинки, а теперь опубликовала больше снимков, раскрывающих салон Jeland C4. Перед водителем располагается трёхспицевое рулевое колесо со «сплюснутым» с двух сторон ободом и физическими крутящимися регуляторами. За ним установлен горизонтально вытянутый дисплей диагональю 8,88 дюйма, исполняющий роль виртуального щитка приборов.

По центру передней панели расположен вертикальный планшет информационно-развлекательной системы с голосовым помощником, беспроводной интеграцией Apple CarPlay и Android Auto. С помощью тачскрина диагональю 13,2 дюйма можно в том числе менять настройки двухзонной климатической установки и управлять акустической системой с восемью динамиками.

На центральной консоли под мультимедийным тачскрином располагается устройство для беспроводной зарядки смартфонов (мощность – 50 Вт), на полное пополнение аккумулятора уходит менее 40 минут. Помимо этого, в передней части салона предусмотрена и пара портов USB (Type-A и Type-C).

Интерьер отделан экокожей, которую дополнили контрастной прострочкой, в салоне Jeland C4 имеются декоративные вставки «под карбон», панорамная крыша, многоцветная атмосферная подсветка, а в верхней части двухэтажного центрального тоннеля есть пара подстаканников, два ряда кнопок и клавиша запуска двигателя, спрятанная под красной крышкой.

Передние сиденья выполнены в стилистике геймерских кресел, имеют функции подогрева и вентиляции, а также электрорегулировки – в шести направлениях для водительского сидения и в четырёх – для пассажирского. Салон у автомобиля с колёсной базой в 2700 мм (остальные габариты, очевидно, будут рассекречены позже) рассчитан на пятерых седоков. Для пассажиров второго ряда предусмотрены подлокотник с подстаканниками, отдельные дефлекторы климат-контроля, подсветка в потолке и два дополнительных порта USB.

В компании отметили, что в зимний пакет Jeland C4 помимо подогрева сидений войдут: обогрев рулевого колеса, лобового и заднего стёкол, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал, а также функция дистанционного запуска двигателя и прогрева салона. Информация о технике, составе комплектаций, ценах и дате старта продаж на российском рынке будет обнародована позже.

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