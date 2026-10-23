Рестайлинговый Geely Cityray выходит на рынок: дизайн снова упростили, технику менять не стали

Компания Geely вывела на домашний рынок еще раз модернизированный паркетник Boyue/Cityray. Наиболее заметные изменения претерпела корма. Интерьер же лишь слегка освежили. Как и прежде, кроссовер доступен с турбочетверкой 1.5 и роботом.

Обновленный кроссовер Geely Boyue в Китае анонсировали в конце сентября. Теперь там объявили комплектации и цены и дали старт продажам. Напомним, что модель выпускают с 2023 года. На домашнем рынке паркетник сначала назывался Geely Boyue Cool, но затем от «фамилии» отказались. В других же странах, включая Россию, пятидверка известна как Geely Cityray. Ну а в Поднебесной кроссовер входит в одно семейство с более крупным Geely Boyue L (в РФ это Geely Atlas, плюс у нас представлен его брат – кросс Volga K40), хотя машины построены на разных платформах. Отметим также, что в Китае младший Geely Boyue пережил уже второй рестайлинг – предыдущий провели в прошлом году.

Обновленный Geely Boyue

В прошлый раз предназначенный для КНР кроссовер лишился клыкастой головной оптики. А после нынешней модернизации проще стала и корма. Вместо сделанных в «бумерангов» фонарей, объединенных светодиодными «штрихами», появилась единая плашка с новой LED-начинкой. Саму багажную дверь тоже заменили, как и спойлер. Другим стал и задний бампер. На смену выставленным напоказ круглым сдвоенным патрубкам выпускной системы пришли трапециевидные накладки (патрубки отныне спрятаны под бампером).

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Переднюю часть тоже переделали. Geely Boyue обзавелся новой радиаторной решеткой – в стиле старшего Geely Boyue L, который, к слову, тоже только что освежили. Бампер также иной, с более крупными «жабрами» и серебристыми уголками по бокам, со вставкой в цвет кузова в нижней части.

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Длина рестайлингового Geely Boyue равна 4570 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1635 мм. Дореформенный паркетник короче (4549 мм) и выше (1650 мм). Колесная база – прежние 2707 мм. В Geely еще заявили о том, что объем багажника обновленного кроссовера теперь составляет 585 литров (было 580 литров). «Подполье» все так же вмещает дополнительные 75 литров.

Обновленный Geely Boyue

В салоне установили новый селектор коробки, подстаканники вновь спрятаны под сдвижной шторкой. Как и раньше, в списке стандартного оборудования Geely Boyue значатся виртуальная приборка размером 10,2 дюйма и мультимедийная система с экраном диагональю 14,6 дюйма.

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Всего у рестайлингового паркетника четыре комплектации. Самый дешевый Boyue – это еще 17-дюймовые диски, светодиодная оптика, обычный люк в крыше, «кожаная» обивка, климат-контроль, камеры кругового обзора и стандартный круиз-контроль. В следующей по старшинству версии появляются 18-дюймовые колеса, электропривод багажной двери, подогрев передних сидений, видеорегистратор, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения. Предтоповый Geely Boyue дополнительно имеет панорамный люк, вентиляцию и массажер передних кресел, беспроводную зарядку, систему мониторинга «слепых» зон. Наконец, у самого дорогого паркетника есть 19-дюймовые диски, атмосферная подсветка интерьера и подогрев руля.

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Техника прежняя. В Китае Geely Boyue предложен с бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 181 л.с. (290 Нм), которая сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний.

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Без учета акций обновленный Geely Boyue обойдется в 85 900 – 106 900 юаней (около 1,035 млн – 1,3 млн рублей по актуальному курсу). Между тем в России до сих пор продают исходный кроссовер образца 2023 года. Когда и как именно обновится наша версия – информации пока нет.