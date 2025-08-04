Обновлённый кроссовер Geely Cityray доступен к заказу: проще и дешевле

Компания Geely открыла на родине прием заявок на рестайлинговый паркетник Cityray/Boyue. Пятидверка преобразилась как снаружи, так и внутри. Кроме того, упрощен состав начальных комплектаций. Техника прежняя.

Адресованный Китаю модернизированный компактный кроссовер фирма Geely анонсировала в июле. Там модель носит имя Boyue, в других странах, включая Россию, дореформенная пятидверка зовется Cityray. Теперь же на родине провели презентацию обновленного кросса, назвали предварительные цены и открыли прием заказов.

Обновленный Geely Boyue для Китая 1 / 3 Обновленный Geely Boyue для Китая 2 / 3 Обновленный Geely Boyue для Китая 3 / 3

Напомним, в Поднебесной этот паркетник входит в одно семейство с более крупной моделью Geely Boyue L, которая у нас представлена как Geely Atlas второго поколения. При этом машины построены на разных платформах: в основе Boyue/Cityray лежит «тележка» BMA, а Boyue L/Atlas базируется на CMA. Ну и добавим, что старший SUV в Китае тоже недавно обновили. А еще любопытно то, что на домашнем рынке оба преобразившихся кроссовера объявлены моделями следующей генерации, хотя это все же рестайлинг. Причем дореформенные автомобили по-прежнему в строю.

Обновленный Geely Boyue для Китая

Следом за Boyue L младший паркетник получил упрощенную внешность. Вместо клыкастой головной оптики у «просто» Geely Boyue появились фары привычной формы, вдобавок их теперь объединяет сплошная светящаяся линия, а не «пунктиры». Рестайлинг также принес Boyue/Cityray новую радиаторную решетку – она меньше, вместо черных пластин на ней красуются вертикальные хромированные клинья. Передний бампер тоже заменили, а вот корма в целом прежняя.

Обновленный Geely Boyue для Китая

Длина обновленного кроссовера равна 4549 мм, что на 39 мм больше, чем у предшественника. Слегка увеличена и колесная база – 2706 против 2701 мм у прежней модели. Ширина и высота не изменились – 1865 и 1650 мм соответственно.

Обновленный Geely Boyue для Китая

В салоне Geely Boyue установили другие переднюю панель и центральный тоннель. Вместо вертикального планшета (13,2 дюйма) отныне тачскрин «альбомного» формата (14,6 дюйма). Мультимедиа – с операционкой Flyme Auto, созданной вместе с компанией Meizu. На тоннеле расположены новый джойстик коробки, иные кнопки и неприкрытые подстаканники (у дореформенного Boyue/Cityray подстаканники спрятаны под шторкой).

Обновленный Geely Boyue для Китая 1 / 2 Обновленный Geely Boyue для Китая 2 / 2

Вся техника прежняя. В Китае паркетник оснащается бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 181 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Обновленный Geely Boyue для Китая 1 / 8 Обновленный Geely Boyue для Китая 2 / 8 Обновленный Geely Boyue для Китая 3 / 8 Обновленный Geely Boyue для Китая 4 / 8 Обновленный Geely Boyue для Китая 5 / 8 Обновленный Geely Boyue для Китая 6 / 8 Обновленный Geely Boyue для Китая 7 / 8 Обновленный Geely Boyue для Китая 8 / 8

Как и дорестайлинговый SUV, модернизированный Boyue предложен в четырех комплектациях. При этом список оборудования начальных версий сокращен. В арсенале самого дешевого обновленного Geely Boyue значатся: 17-дюймовые диски, цифровая приборка, упомянутая мультимедиа, климат-контроль, пара подушек безопасности, камера заднего вида, круиз-контроль. Первым покупателям также достанутся машины с обычным люком в крыше (ограниченная по времени акция). Такой люк по умолчанию идет во второй по старшинству версии, плюс 18-дюймовые колеса, полноценная виртуальная приборка, система бесключевого доступа, боковые «эйрбэги» и камеры кругового обзора.

Обновленный Geely Boyue для Китая

Следующее исполнение – это панорамный люк, электропривод багажной двери, подогрев передних сидений, шторки безопасности, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения. Наконец, топовый рестайлинговый Geely Boyue имеет 19-дюймовые диски, атмосферную подсветку интерьера, вентиляцию передних сидений, системы мониторинга «слепых» зон, помощи при перестроении и предупреждения о перекрестном движении сзади. Предтоповый и топовый варианты на старте продаж также доступны с беспроводной зарядкой, но затем это станет опцией.

Дореформенный Geely Boyue для Китая. Наш актуальный Geely Cityray в целом выглядит так же 1 / 3 Дореформенный Geely Boyue для Китая. Наш актуальный Geely Cityray в целом выглядит так же 2 / 3 Дореформенный Geely Boyue для Китая. Наш актуальный Geely Cityray в целом выглядит так же 3 / 3

У дореформенного паркетника в Китае уже в базе есть 18-дюймовые колеса, боковые подушки и камеры кругового обзора; панорамная крыша и адаптивный круиз-контроль появляются начиная со второй комплектации. А самый дорогой кроссовер со старым дизайном вдобавок имеет систему распознавания лиц.

Зато рестайлинговый Geely Boyue дешевле – от 91 900 до 112 900 юаней (около 1 016 000 – 1 248 000 рублей по текущему курсу). А раз прайс-лист пока предварительный, то после старта «живых» продаж реальные цены, вероятно, окажутся еще чуть ниже. Дореформенный кроссовер в Китае стоит 92 800 – 118 800 юаней (1 026 000 – 1 314 000 рублей). Пока нет информации о том, когда обновится экспортный Geely Cityray.