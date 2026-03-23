Культурное вождение или езда «по понятиям»: каков твой выбор?

Приветствую всех читателей! Сегодня я хочу поделиться мнением по довольно острой, но почему-то не очень обсуждаемой теме: культура вождения, а также – знание и соблюдение правил дорожного движения.
На мысли по этому поводу меня натолкнули наблюдения за поведением других водителей как на дорогах, так и в соцсетях и на форумах. Складывается ощущение, что люди массово забывают о том, что автомобиль – это источник повышенной опасности, а ПДД написаны кровью.
Проведём небольшой тест. Задайте себе вопрос: какая скорость разрешена при отсутствии каких-то регламентирующих знаков в городе и за городом? Если вы ответили 80 и 110 – то у меня для вас плохие новости. Приведу ещё несколько занимательных пунктов.
- У вас установлены заглушки ремней безопасности, так как вы твёрдо уверены в том, что ремень следует пристёгивать только на трассе (но можно и не пристёгивать, если с ним некомфортно, он жмёт и так далее).
- Вы совсем не пользуетесь поворотниками во дворах, а ещё – при перестроении (за исключением случая, когда вам надо дерзко вклиниться перед кем-то) и при выезде с парковки задним ходом.
- Вы твёрдо и прямо-таки на подсознательном уровне убеждены, что на прилегающих территориях приоритет имеет тот, кто едет прямо, а не тот, кто справа.
- Знаки 5.15.1 и 5.15.2 (направление движения по полосам) носят рекомендательный характер, и проезжать перекрёсток можно так, как удобно, не обращая на них внимания.
- В продолжение предыдущего пункта: если вам так удобно или вы торопитесь, то можно поворачивать направо с левой полосы (вторым рядом) и разворачиваться на пешеходном переходе или даже через две сплошных (главное, чтоб «гайцы» не увидели). Разумеется, из перекрёстка с круговым движением вы спокойно выезжаете из любой полосы.
- Вы считаете хорошим «тюнингом» установку нештатных слепящих диодных или ксеноновых ламп в головной свет и в ПТФ, мигающих стоп-сигналов, тонирование передних стёкол и оптики и тому подобные вещи.
Узнаёте себя? Большинство этих пунктов про вас? Если да, то вы типичный «ездок по понятиям».
Складывается ощущение (уверен, не только у меня), что в умах большого количества водителей все вышеперечисленные нарушения (и ещё куча других) как будто стали вариантами нормы, а не наказуемыми и общественно порицаемыми действиями. Кроме того, что такая езда создаёт дискомфорт окружающим и вполне может привести к ДТП или другим неприятностям, меня тревожит также то, что в обществе такими темпами могут перестать осуждаться пьяное вождение, непропуск пешеходов на «зебре», езда по встречке и обочине и прочие вещи. И кажется, что в массовом водительском сознании уже сейчас езда «по понятиям» становится вещью всё более популярной и даже модной, а ПДД тем временем становятся чем-то более факультативным. Вот только многие при этом забывают, что «понятия» – штука эфемерная и неписаная, поэтому жонглировать ими ради своей выгоды каждый может, как угодно. В том числе – не в вашу пользу. А вот ПДД хоть и не идеальный, но вполне чёткий свод правил.
Каковы причины вышеперечисленного явления? На ум приходят три основные: российский менталитет («авось» и «моя хата с краю»), недоработки ГАИ и автошкол и увеличение количества водителей и автомобилей. Популяризация каких бы то ни было процессов и явлений может приводить (и зачастую приводит) к их маргинализации.
Резюмирую: всем людям свойственно ошибаться, никто от этого не застрахован. Нарушать иногда ПДД, особенно на незнакомой местности или из-за недоработок дорожных служб, – это нормальное явление. Хоть я себя считаю дисциплинированным и аккуратным водителем, бывает, тоже ловлю штрафы (плюс-минус раз в один-два года) и иногда осознанно позволяю себе превысить скорость, как правило, в рамках «нештрафуемых» 20 км/ч. Так или иначе, я не перестану осуждать тех водителей, кто нарушает ПДД из-за невежества или борзоты. Как и не перестану уважать тех, кто соблюдает их ради безопасности и из уважения к себе и окружающим, а не из-за возможных санкций.
Что тут скажешь? Культура вождения, как впрочем и остальная культура (поведения, времяпрепровождения и т.д) штука тренируемая. Если системно это никому не надо (водить культурно), то и обсуждать тут нечего.
Наверное, так и есть. Принцип: "относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе" - у нас не в почёте.
Причём, что самое смешное, большинство "ездунов по понятиям" действуют исключительно с позиции готтентотской морали, т.е.: Добро — это когда я украду чужой скот и чужих жён, а зло — когда у меня украдут. (с) То есть, по сути, совершенно непоследовательны в своих "принципах", потому как, если более отмороженный "ездун" как-то заденет их, от решения "по понятиям" зачастую отказываются и судорожно звонят в ГАИ. 😂
Радует, что вежливые и сознательные водители ещё пока присутствуют в наличии и до "Красной книги" им далеко.
А меня прям изо дня в день напрягают эти борзые "ездуны" и уверен, я далеко не одинок в этом. Почему бы и не пообсуждать ? Может, кто-то узнает себя и одумается.
Андрей, воспитание человека как правило заканчивается приучением к горшку. Перевоспитать взрослого человека невозможно. Но можно материально принудить его соблюдать правила (не только ПДД).
А как быть с теми, кто считает штрафы "платой за возможность нарушить ПДД" ?
Мне кажется, даже неотвратимое наказание не сильно поможет. Да и не поставишь камеры или ГАИшников каждые 10 метров.
Должно произойти какое-то изменение в сознании людей, типа: не включить поворотник или развернуться через 2 сплошных - это примерно также хмм... постыдно, как поднять и съесть еду с грязного пола (условно).
Как говорил Луначарский, менталитет людей меняется за 3 поколения. И для этого должна меняться окружающая среда. Если мы снова приучаем народ к тому что прав тот, у кого дубина потяжелее, ничего в сознании не изменится. Для этого нужно поднимать престиж образованности. Увы, в этой стране я пока такой тенденции не вижу, наоборот пропагандируется элитность быдла, в кино преимущественно бандиты и менты, музеи милитаризированы... Так что, сорри, не в этой жизни.
Вот тут верно подмечено, Сергей. +1
Поддержу автора, стараюсь ездить по такой же "философии" как и он.
Дорога – это отражение нашего общества. Странно было бы ждать от большинства населения соблюдения ПДД (пусть даже с допусками), если у людей нет понятия об уважении окружающих. Банальная истина что свобода каждого заканчивается там, где начинается личное пространство другого человека, у нас неведомо. Особенно ярко это проявляется даже не на дороге, а в манере парковаться... Таково «скрепное» воспитание у нас. Тот же малолетка на номерах 05, 95 или близких регионов не позволит себе дома то, что он презрительно вытворяет у нас в городах – там старшие быстро проведут разъяснительную работу. 23 регион беспредельничает везде – таков менталитет. С другой стороны, каждый из нас знает от каких марок надо держаться подальше: Газель (и им подобные), BMW, Мазда. Почему-то обладатели оных уверены, что у них индульгенция на все. Опять же смотрим на возраст, образование и социальный статус.
И тут мы возвращаемся к вопросу о неотвратимости наказания хотя бы за наиболее вопиющие прецеденты, если они, конечно, не вызваны откровенными подставами со стороны организаторов движения (что сейчас в крупных городах сплошь и рядом). Пока менты будут вымогать взятки за сохранение водительских прав (зачастую организовывая подставы) и гоняться за инакомыслящими, ничего не изменится.
Про BMW - в точку. А вот за Газель, думаю, Михаилу Баландину обидненько будет. Как и мне за Мазду. 😂
А мне хотелось бы, чтоб люди были более сознательными.
Я верю, что если оставить за скобками молодёжь, на опущенных приорах, таксистов, мажоров и тому подобных, клинических персонажей, остальных-то людей можно приучить к взаимоуважению. Как ? Решения у меня нет. А даже если какое-то работающее решение будет внедрено, произойдёт это не на нашем веку, видимо.
Только и остаётся радоваться тому, что у нас хотя бы получше с этим всем, чем в каких-нибудь условных Турции или Индии. 😂
Ну, всегда бывают исключения, подтверждающие правила ;-) Да, забыл упомянуть еще новое зло - каршеринг: не свое - не жалко...
И да, у нас еще не самое дно. То, что я видел в Абхазии, Черногории да и на юге Италии - это трэш. Опять же, давайте вспомним образовательный уровень в этих местах (про южный менталитет пока молчу)... Решение пока что доступно одно - ловить и наказывать не только там, где грозит лишение прав и потенциальная взятка.
Я на комментарии этого пользователя не обижаюсь). Слава богу, научился их не замечать.
А публикация получилась интересной, спасибо! Как говорилось в моей интернет-молодости, "аффтор, пеши исчо!"
Здесь должен быть мем: "Ой спасибо, как неожиданно и приятноооо... Очень приятно !"
Оформление теста в эпоху Веб 2.0, конечно, могучее. Автор умеет в интернет, без базара.
До 80 км/ч - в городе, до бесконечности - за городом. На лимит влияют камеры, качество дороги, плотность трафика и моё настроение.
Заглушки - это удел колхозников. Я просто компом выключил зуммер непристёгнутого ремня, чтобы не бесил, когда мне надо проехать 200 метров. Или когда еду на короткое расстояние по району, садясь в объёмном пуховике - банально неудобно и лень пристёгиваться. На трассе всегда - пристёгиваюсь. Моя жизнь - мне решать, когда пристёгиваться, когда нет.
В первую очередь - я смотрю в зеркало. Если поворотник не для кого включать, то я его не включаю независимо от того, где еду. Почему? Мне лень и экономлю ресурс) В остальных случаях включаю всегда и везде.
Нет. В отсутствии знаков и светофоров приоритет у того, кто справа. Но ради удобства и здравого смысла давно пора внести изменения в ПДД и дать приоритет едущим прямо. Можно подкрепить это знаками.
Нет, это опасно. Но! Иногда бывает, что перед перекрёстком левая полоса разрешает поворот налево и езду прямо, а правая только направо. И слева выстраивается паровозик из желающих повернуть налево, остальные тупо ждут кучу времени возможность проехать прямо. Таких всегда объезжаю по правой полосе, естественно на небольшой скорости и убедившись, что траектории ни с кем не пересекаются.
Главное - ни в кого не въехать! Ну и чтобы гайцы не видели, само собой.
Легкий тонер оптики - выглядит красиво и никак не мешает фарам освещать, а фонарям светить. Так же как и небольшое тонирование боковых передних стёкол не мешает полноценно видеть через них.
Те, кто слепят нештатными диодами/ксеноном - просто <censored!>, чтобы их черти <censored!>.
Налетайте, блюстители закона. Я высказался.
Грустно. Дело не в законе всё же, а в совести. Автор, в общем-то, об этом и говорит, но увы.
Я всегда с уважением отношусь к участникам дорожного движения. Нарушаю только тогда, когда уверен, что никому это не навредит и не помешает.
Так все нарушают, когда уверены. А как тогда возникают ДТП ? 😂 Кто-то недостаточно уверен, получается ?
Вот отличная статья, здесь все ответы:
https://www.kolesa.ru/article/nevinovatye-o-ljudjah-kotorye-popadajut-v-avarii-po-gluposti-2015-06-15
На сайте есть шикарная статья от Бориса, называется:
"Невиноватые: о людях, которые попадают в аварии по глупости"
Ознакомься, там все ответы.
О ! Отличная статья, кстати. Там упомянуты персонажи, ездящие "газ-тормоз". Причём, формально они ничего не нарушают, но доставляют неимоверно. Потом читаю их же на форумах или на Drive2: "в смысле у тебя колодки отходили 60 000 км ? Ты всё врёшь !"
Как меня такие забавляют.
В дальних вояжах типичная картина - раз пролетел мимо. Второй раз пролетел. Третий раз - опять он. Смотришь - он в очередной раз на заправке стоит, значит скоро опять мимо пролетит.
Невдомек таким гениям, что топливо в таком режиме расходуется ведрами, и отыгранные 15-20 минут они теряют на более частых заправках.
Отыгранные 15-20 минут я трачу на отдых и перекус. В результате всё остановки мне обходятся "бесплатно" по времени. Проверено неоднократно на М4.
Еду 11-12 часов, сколько мне написал навигатор ехать с утра, +/- так и приезжаю. Иначе все мои остановки плюсовались бы к времени в пути.
На небольших дистанциях это всё лишнее, но я езжу в отпуск на машине 2000 км. в одну сторону и мне экономия времени очень важна, чтобы не выбиваться из графика и не ехать за один присест более 11 -12 часов и приезжать к месту ночёвки в запланированное время.
Если ты меня нагнал через 15-20 минут, значит я всё сделал правильно. Я эти 20 минут отдыхал, а не ехал. Это мне обошлось бесплатно по времени. Поэтому я езжу быстро надальняк. Тем более уплОчено за дорогу и не мало.
У меня за выездом из города на трассе уже пол года, как закончен ремонт дороги, уложен новый асфальт, нанесена разметка, убраны пластиковые барьеры, а временные знаки ограничения скорости (50) до сих пор стоят. И это не случайность - это вековая традиция во всех регионах РФ, закончить ремонт и не убирать временные знаки примерно год.
Ну, пока там про них не вспомнят или какой-то чиновник не поставит свою закорючку в акте выполненных работ, никто не пошевелится, а миллионы машин будут ехать по трассе 50 км/ч (кто не местные). После таких <censored!> соблюдать скоростные ограничения отпадает желание в принципе.
Да, меня тоже это напрягает.
Ок, ты даёшь себе этот моральный карт-бланш ездить с какой угодно скоростью. Ты, конечно же уверен, что ты при любых обстоятельствах справишься с управлением и "поливать" 150-160-190-сколько угодно .... км/ч - это нормально. Ведь ты точно хорошо умеешь ездить. Ты уверен в себе. Но как быть, если такой же, но чуть более отмороженный тип "размотает" тебя, из-за превышения скорости (типа, как Шамаич) ? Он тебе скажет: "Брат, ты пойми, я торопился. У меня вопрос жизни и смерти был, войди в моё положение, по-людски, по-братски! Давай разъедемся полюбовно, а я потом тебе как-нибудь всё компенсирую." Поймёшь, простишь, поверишь (как положено, "по понятиям") ? Или всё-таки, вызовешь ГИБДД и будешь решать вопрос по закону ?
Вызову ГИБДД и буду решать по закону. Независимо от того, Я или Меня. Я принимаю все возможные риски, выезжая на дорогу.
seriberiezhka, сколько у тебя с твоей манерой вождения было ДТП за всю жизнь? (с другими участниками движения или объектами вдоль дороги, не важно)
Ок, в общем-то, есть некая логика. Но мне эта непоследовательность, всё-таки не до конца ясна. Ты ведь осознанно позволяешь себе ездить "по понятиям", а не по закону, но при этом, в конкретном случае, проблему предпочтёшь решать "не по понятиям", т.е. по закону. Как так-то ?
Или это просто приспособленчество, без каких-то принципов ? Т.е. когда удобно и выгодно тебе "по понятиям" - ездим по понятиям, а когда удобно и выгодно по ПДД - придерживаемся ПДД ?
Решая проблему по понятиям можно огрести впоследствии ещё больше проблем.
Но, в целом, если мне это выгодно и другой человек не против, можно и договориться. Я в этом плане достаточно гибок, у меня цель - выйти из передряги с минимальным ущербом. Можешь называть это приспособленчеством.
Хм. Где-то, порядка пяти, уже точно не помню. Но, стоит сделать оговорку: примерно до 2017 года - я сам был тем ещё "ездюком". Однако, как ни парадоксально, как только я приобрёл первый, самый мощный, на тот момент жизни автомобиль (целый V6, на целых 175 л.с. 😂), я как будто повзрослел и почувствовал: с большой силой, приходит большая ответственность (как бы это пафосно не звучало). И начал ездить на порядок аккуратнее и дисциплинированнее. Помню, даже устроил для себя некий челлендж: систематически доезжал от дома до работы ни разу не остановившись ни на одном светофоре (а это порядка 7-8 штук). Т.е. максимально использовал накат и подгадывал скоростной режим так, чтобы полностью ловить "зелёную волну".
P.S. Поймите меня правильно, я не не накидываю на себя нимб. Я лишь акцентирую внимание, что между оплошностью и осознанным наплевательским отношением к себе и окружающим - очень большая разница.
Больше всего раздражает что на круговых движениях если не принимать чужие "понятия" будешь гарантировано попадать в ДТП. У половины водителей откуда-то взявшиеся "понятия" что выезд с левой полосы кругового движения имеет приоритет перед двигающимся по правой полосе и не съезжающим с круга. Из-за этих понятий приходится перестраиваться в левую полосу круга, даже если это не удобно в конкретной ситуации.
На Ютубе был такой персонаж из небольшого города, который на своём боевом джипе учил таких. Он просто ехал по правилам и таранил их нахрен принципиально.
+1. Это вообще массовое помутнение рассудка у водителей. Ровно как и чуваки, которые летят и не пропускают, под красный, с зелёной стрелкой направо, а тебе нужно развернуться на "основной" зелёный.
Автор почему-то забыл самую презираемую категорию нарушителей - обочечники и особенно обочечники грунтовые - вот это тысячекратная ярость!
Камрад, а чем обочечник принципиально отличается от чувака, который делает так:
Тем, что потом вклинивается в поток и создаёт ещё бОльшую пробку, а если по грунтовке объезжает, то ещё и пылит на всех.
В моём примере левый ряд стоит, я просто объехал поворачивающих по пустому правому ряду, который только направо, никого не замедлил и не напылил.
Единственный риск, если со встречки кто-то будет поворачивать, но это нужно просто глаза разуть.
То-то и оно, и, кстати, не факт, что при ДТП влепят "обоюдку". Вполне вероятно, что останешься виноватым ты. Есть такое постановление ВС РФ от 25 июня 2019 г. N20. Если вкратце, то там говорится о том, что: водитель, движущийся в нарушение ПДД по траектории, по которой это не допускается (например, по обочине, во встречном направлении по дороге с односторонним движением и т.п.), не имеет преимущественного права и у других водителей (например, выезжающих с прилегающей территории или осуществляющих поворот) отсутствует обязанность уступить ему дорогу.
Такие дела.
Да, в этом случае я буду виноват 99%, прекрасно понимаю.
В общем, если видите тонированный в ночь 607 Пежо с непристёгнутым водителем, идущий змейкой 200 км/ч по встречке МКАДа, это Альтерсин совершает безопасный маневр из-за чиновников, развешивающих дурацкие знаки.
Мнение кажется мне слегка гипертрофированным - нормальных водителей больше, но представители нетрадиционной ориентации гораздо заметнее. А причин тут множество, но основные - инфантильный эгоизм, тщательно культивируемый к сожалению, и небольшой водительский опыт/блат/связи и т.п. К сожалению вопрос не в строгости наказания, а в отсутствии его неотвратимости. Вот и имеем совокупность откровенно бредовых ситуаций/стандартов/предписаний/законов и некую касту неприкасаемых и тех недалёких, кто пытается быть похожим на них. А уж те, кто не понимает, что многие правила написаны кровью и меня это уж точно не коснётся - просто неизбежность и изменения произойдут только с приобретением опыта (иногда печального). С нынешними технологиями вопрос коррекции автоповедения мог бы решаться эффективно и недорого, но тут как в анекдоте про Неуловимого Джо, который просто никому не нужен.
З.ы. Меня приучали пользоваться поворотниками на уровне рефлекса и неважно, даже если ты один посреди поля. Дорожная ситуация, так сказать, тогда была сильно попроще нынешней, но навык актуален всегда. Даже не стоит обсуждать, что пока посмотришь в зеркало, начнёшь манёвр - ситуация может кардинально измениться...