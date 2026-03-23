Культурное вождение или езда «по понятиям»: каков твой выбор?

От редакции: уже второй раз в этой рубрике мы с удовольствием и практически без правок публикуем отклик нашего читателя под ником Seriberiezhka. Почему бы и нет, если тема действительно интересная? Ну а если вам тоже есть что сказать, то не стесняйтесь делиться своим мнением с окружающими и смело пишите нам на почту . Иметь собственное мнение – это прекрасно!

Приветствую всех читателей! Сегодня я хочу поделиться мнением по довольно острой, но почему-то не очень обсуждаемой теме: культура вождения, а также – знание и соблюдение правил дорожного движения.

На мысли по этому поводу меня натолкнули наблюдения за поведением других водителей как на дорогах, так и в соцсетях и на форумах. Складывается ощущение, что люди массово забывают о том, что автомобиль – это источник повышенной опасности, а ПДД написаны кровью.

Проведём небольшой тест. Задайте себе вопрос: какая скорость разрешена при отсутствии каких-то регламентирующих знаков в городе и за городом? Если вы ответили 80 и 110 – то у меня для вас плохие новости. Приведу ещё несколько занимательных пунктов.

У вас установлены заглушки ремней безопасности, так как вы твёрдо уверены в том, что ремень следует пристёгивать только на трассе (но можно и не пристёгивать, если с ним некомфортно, он жмёт и так далее). Вы совсем не пользуетесь поворотниками во дворах, а ещё – при перестроении (за исключением случая, когда вам надо дерзко вклиниться перед кем-то) и при выезде с парковки задним ходом. Вы твёрдо и прямо-таки на подсознательном уровне убеждены, что на прилегающих территориях приоритет имеет тот, кто едет прямо, а не тот, кто справа. Знаки 5.15.1 и 5.15.2 (направление движения по полосам) носят рекомендательный характер, и проезжать перекрёсток можно так, как удобно, не обращая на них внимания. В продолжение предыдущего пункта: если вам так удобно или вы торопитесь, то можно поворачивать направо с левой полосы (вторым рядом) и разворачиваться на пешеходном переходе или даже через две сплошных (главное, чтоб «гайцы» не увидели). Разумеется, из перекрёстка с круговым движением вы спокойно выезжаете из любой полосы. Вы считаете хорошим «тюнингом» установку нештатных слепящих диодных или ксеноновых ламп в головной свет и в ПТФ, мигающих стоп-сигналов, тонирование передних стёкол и оптики и тому подобные вещи.

Узнаёте себя? Большинство этих пунктов про вас? Если да, то вы типичный «ездок по понятиям».

Складывается ощущение (уверен, не только у меня), что в умах большого количества водителей все вышеперечисленные нарушения (и ещё куча других) как будто стали вариантами нормы, а не наказуемыми и общественно порицаемыми действиями. Кроме того, что такая езда создаёт дискомфорт окружающим и вполне может привести к ДТП или другим неприятностям, меня тревожит также то, что в обществе такими темпами могут перестать осуждаться пьяное вождение, непропуск пешеходов на «зебре», езда по встречке и обочине и прочие вещи. И кажется, что в массовом водительском сознании уже сейчас езда «по понятиям» становится вещью всё более популярной и даже модной, а ПДД тем временем становятся чем-то более факультативным. Вот только многие при этом забывают, что «понятия» – штука эфемерная и неписаная, поэтому жонглировать ими ради своей выгоды каждый может, как угодно. В том числе – не в вашу пользу. А вот ПДД хоть и не идеальный, но вполне чёткий свод правил.

Каковы причины вышеперечисленного явления? На ум приходят три основные: российский менталитет («авось» и «моя хата с краю»), недоработки ГАИ и автошкол и увеличение количества водителей и автомобилей. Популяризация каких бы то ни было процессов и явлений может приводить (и зачастую приводит) к их маргинализации.

Резюмирую: всем людям свойственно ошибаться, никто от этого не застрахован. Нарушать иногда ПДД, особенно на незнакомой местности или из-за недоработок дорожных служб, – это нормальное явление. Хоть я себя считаю дисциплинированным и аккуратным водителем, бывает, тоже ловлю штрафы (плюс-минус раз в один-два года) и иногда осознанно позволяю себе превысить скорость, как правило, в рамках «нештрафуемых» 20 км/ч. Так или иначе, я не перестану осуждать тех водителей, кто нарушает ПДД из-за невежества или борзоты. Как и не перестану уважать тех, кто соблюдает их ради безопасности и из уважения к себе и окружающим, а не из-за возможных санкций.