Тепло и ещё теплее: кроссовер Renault 4 превратился в пляжный автомобиль JP4x4

Компания Renault продолжает педалировать тему полноприводной «четвёрки», но пока не готова представить её в товарном виде. Сегодня миру явлен очередной концепт, получивший имя JP4x4, он представляет собой нечто среднее между пикапом и пляжным багги.

Субкомпактный электрический кроссовер Renault 4 E-Tech, построенный на платформе RGEV small (бывшая AmpR Small), вышел на рынок весной прошлого года. На данный на момент у Renault 4 есть только одномоторные переднеприводные версии, но ровно год назад концептом Savane 4x4 была анонсирована двухмоторная полноприводная версия с увеличенным дорожным просветом. Концепт Renault 4 JP4x4 — дальнейшее развитие этой темы, намекающее на то, что полный привод может получить не только кроссовер, но и пикапчик на его основе.

У классического, «углеводородного» Renault 4 в прошлом были пляжные версии Plein Air и JP4, а новый электрический Renault 4 пока может предложить только складную матерчатую крышу. Концепт Renault 4 JP4x4 намного лучше соответствует атмосфере пляжного отдыха, чем обычный кроссовер с тряпицей над головами седоков. Буквы JP в данном случае расшифровываются как «journée à la plage», что в переводе с французского на русский означает «день на пляже».

Кузов исходного кроссовера для концепта Renault 4 JP4x4 заметно перекроен и превращён в пикап с элементами пляжного багги. Задних дверей нет, а передние превратились в узенькие калитки, как бы парящие в воздухе. Боковых стёкол нет, а дыра в укороченной крыше накрыта крестообразными рейлингами, к которым крепится доска для сёрфинга. Задних мест тоже нет, их место заняла открытая всем ветрам грузовая площадка с системой креплений для различного спортинвентаря.

Передняя панель салона и все основные органы управления стандартные, но центральный тоннель переделан: он стал выше и тоже как бы парит в воздухе, а под ним находится полупрозрачный бокс для хранения вещей. Дверные ручки заменены тканевыми хлястиками. Большинство поверхностей отделаны мягким текстилем яркого оранжевого цвета.

О силовой установке концепта известно только то, что она двухмоторная, характеристики не раскрыты. Дорожный просвет по сравнению с серийным кроссовером увеличен на 15 мм до 196 мм, колея расширена на 10 мм под установку специальных шин Goodyear UltraGrip Performance+ шириной 225 мм. Для справки скажем, что единственный электромотор на серийном Renault 4 выдаёт максимум 110 кВт (150 л.с.) и 245 Нм, а максимальная ёмкость батареи составляет 52 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — до 404 км по циклу WLTP.

Полагаем, полноприводный кроссовер Renault 4 E-Tech не за горами — его премьеру, вероятно, приурочат к техническому апгрейду платформы RGEV small, которая, по слухам, получит более ёмкую батарею. Для полного привода ёмкости 52 кВт·ч маловато. Вероятность появления серийного пикапа Renault 4 JP4x4 невысока, так как это нишевая и явно не дешёвая модель с малопрактичным в отношении погодных условий кузовом. Быть может, нечто подобное рано или поздно предложит какое-нибудь кузовное ателье.

