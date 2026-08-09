5 причин покупать и не покупать ВАЗ-2107

Уинстон Черчилль однажды раскритиковал танк Churchill, заявив, что у британской боевой машины недостатков получилось даже больше, чем у него. Вероятно, примерно то же самое многие владельцы ВАЗ-2107 могут сказать и про свою машину. Однако «семерку» они все равно любят, а модель до сих пор остается одним из бестселлеров российского вторичного рынка.

Рассказывать об истории знакомого всем автомобиля – занятие неблагодарное, тем более, что мы это уже делали. Несмотря на то, что выпуск ВАЗ-2107 завершен 14 лет назад, на 1 января текущего года в РФ было зарегистрировано около 1,2 миллиона таких машин. На одном сайте объявлений только в центральном регионе выставлено на продажу более 1800 «семерок», причем диапазон цен поражает – от 30 тысяч до 3 миллионов рублей!

При этом стоимость зависит не только от возраста, но и от состояния или количества предыдущих владельцев. Так, например, за автомобиль 1985-1986 года с небольшим пробегом и парой владельцев могут запросить 500 тысяч рублей, а за экземпляр 2012 года – всего 80 тысяч. Но зачем и почему покупают такие автомобили?

Одни участники сетевых дискуссий категорично утверждают: «Время этих машин уже ушло, все они – трупы», а другие уверенно им возражают: «Время их только пришло, а «семерка» стала самым продаваемым на вторичке автомобилем в 2024 году». Действительно, хотя на сегодняшний день ВАЗ-2107 уже утратил титул бестселлера, модель все еще пользуется огромным спросом.

Так, в первом квартале 2026 года она заняла третье место в общем рейтинге продаж подержанных автомобилей с показателем 25 428 машин, пропустив вперед лишь Kia Rio (27 994 штук) и Hyundai Solaris (27 534 экземпляров). Вот и давайте попробуем разобраться в самых разнообразных мнениях и оценках, оставленных в Сети владельцами таких машин.

Ненависть №5: Попробуй найти живую

Предположим, вы действительно решили приобрести подержанный ВАЗ-2107. Почему – дело десятое. Может, вам нужен транспорт для работы, причем такой, который не жалко. Это может быть первый автомобиль или снаряд для занятий автоспортом… В любом случае вы столкнетесь с проблемой поиска подходящего варианта.

Фото: autowp.ru

Идеально, конечно, было бы найти ухоженный автомобиль от единственного владельца, которому он перестал быть нужен по каким-то причинам. Сложилось даже устойчивое словосочетание «Жигуленок из-под деда»: «Брали ее в 24 году после дедушки, с пробегом 23 000»; «Долго не думал, взял ВАЗ‑2107, как говорится, из-под деда». Вот только попробуйте отличить подобную машину от той, которую подготовили к продаже ушлые перекупщики: «Был удивлен, что перекупы тоже продают такие тазы, а еще полируют их и подкрашивают».

Чтобы разобраться, нужно тщательно проверять документы. «У этих машин собственников больше, чем им лет», – жалуются авторы отзывов. А еще часто звучит такая мысль: «Нет плохих машин, есть плохие хозяева, которые за год могут ушатать даже идеальный автомобиль, и неважно, что это будет – Жига или иномарка». Хватает машин из-под тех, кто безжалостно их эксплуатирует и в случае чего просто продает. «Никто не следит за машинами и ездит до последнего вздоха. А если что-то и делают, то ставят самые дешевые запчасти», – сетуют потенциальные покупатели.

Наконец, хватает и насмерть тюнингованных машин, которые были в руках у молодых пацанов: купили, «заколхозили», наигрались и либо перешли к машинам другой ценовой категории, либо просто остепенились: «Сложно найти живую машину, так как "семерки" обычно берут молодые ребята для переделки». В итоге авторы отзывов дружно жалуются на то, что «купить не убитую Жигу почти невозможно, особенно в сезон».

Любовь №5: По цене смартфона

Кто же покупает эти машины? Мнения на сей счет разделились. Одни считают, что «семерки» приобретают исключительно для бизнеса: «Если человек покупает ВАЗ-2107, то это происходит по причине хозяйственной деятельности». Другие уверены, что главным в этом случае является молодой человек, покупающий машину под некий проект: «Столкнулся с тем, что эти машины теряют спрос как простая рабочая лошадка. Все чаще их покупают только пацаны под дрифт».

Так или иначе, их по-прежнему покупают. Почему? Есть несколько причин. Во-первых, цена: «семерка» остается одним из самых бюджетных вариантов, способных к самостоятельному перемещению. «Начнем с ценника: за такие деньги сейчас телефон стыдно покупать, а мы машину взяли»; «Важно учитывать, что стоит он дешевле айфона, поэтому и относиться нужно снисходительно». При этом авторы отзывов убеждены, что машина того стоит: «За свои деньги – лучший автомобиль», «Все остальное за такие деньги будет хламом», «За такие деньги это золото, а не машина».

Фото: autowp.ru

Не потребует ВАЗ-2107 и гигантских расходов на ремонт или обслуживание. «Что бы ни сломалось, ремонт обходится в копейки, запчасти недорогие»; «Дешевизна обслуживания подкупает»; «Замена расходников в разы дешевле европейских аналогов». А это значит, что такую машину можно не беречь. «Отлично подходит для тех, кто ищет бюджетный транспорт или автомобиль для работы в условиях, где не жалко машину»; «На обслуживание не знаю, сколько потратил, но с учетом восстановления после аварии, наверное, в районе 100 тысяч. У кого-то комплект колодок столько стоит, а я тачку три года за эти деньги насилую», – восхищаются авторы отзывов.

Фото: autowp.ru

Впрочем, возможны и такие выводы: «Это опасный, шумный, неэкономичный и неэкологичный автомобиль, который только и делает, что высасывает деньги – просто потому, что он старый»; «За эти деньги купить что-то лучше сложно, но вы попробуйте посчитать, сколько вложено в ваш пепелац. Я за эти деньги мог бы взять Logan и ездить спокойно». Однако мнение «Это самый бюджетный, доступный и, по сути, народный автомобиль» заметно превалирует.

Ненависть №4: Борьба с коррозией

Многие авторы считают, что «Жига – вечная машина, ее остановит лишь коррозия» и что «Не надо париться по поводу состояния кузова, так как кузовные работы будут стоить дороже автомобиля и являются нецелесообразными». И все же тот факт, что коррозия представляет собой реальную проблему, отмечает большинство владельцев.

Вот что они пишут: «Качество металла – дно. Ржавеет везде, где только можно. Краска тускнеет, отваливается, ржавеет везде по периметру»; «Самый для меня неприятный минус – слишком быстрая коррозия металла, из-за чего появляются сквозные дыры». Увы, борьба с коррозией не приводит к желаемому результату: «Быстро ржавеет, родная краска облезает даже при очень бережном уходе»; «Существенный недостаток – кузов, который гниет быстрее, чем думаешь, и это при гаражном хранении и обработке мовилем».

Фото: Колёса.ру 1 / 2 Фото: Колёса.ру 2 / 2

Кстати, по мнению владельцев, степень склонности к коррозии зависит от года выпуска, причем весьма неоднозначным образом: «Машины до 2006 года выпуска подвержены коррозии меньше, чем свежие модели, покраска хромает». С качеством лакокрасочного покрытия – беда: «Качество покраски соседского забора лучше, чем этой машины». А уж если автомобиль до этого побывал в руках нескольких владельцев – пиши пропало.

Любовь №4: Это уже классика

Казалось бы, в наши дни внешность автомобиля, разработанного в конце 1970-х, должна восприниматься как нечто абсолютно архаичное и нелепое. Ан нет! Очень многие владельцы в своих отзывах оценивают экстерьер ВАЗ-2107 самым положительным образом. «Эмоции автомобиль точно приносит. Дизайн просто прекрасен»; «Эти Жигули мне очень нравятся именно архаичным квадратным видом»; «Дизайн просто бомба, нет ничего лишнего, все радовало глаз».

Конечно, так думают не все: «Время ее прошло, среди иномарок она смотрится, как дисковый телефон в космосе». Кто-то считает внешность серьезным минусом: «Одним из ключевых недостатков ВАЗ-2107 можно назвать дизайн. Внешний вид автомобиля явно унаследован от моделей прошлых десятилетий и не претерпел значительных изменений».

Фото: autowp.ru 1 / 3 Фото: autowp.ru 2 / 3 Фото: autowp.ru 3 / 3

Но все же многие полагают, что 2107 – это уже классика, а классика не может быть устаревшей: «Машина уже не современная, но классика живет вечно», «Кузов вроде не самый красивый, но когда видишь старушку в хорошем состоянии, смотреть на нее можно вечно». Или есть вот такое признание: «Мечтал о какой-нибудь БМВ, но так как денег особо не было, понял, что придется брать Жигули. Выбор пал на "семерку", уж очень она привлекала своим внешним видом».

Ненависть №3: Привет из 1970-х

За три десятка лет, что ВАЗ-2107 стоял на конвейере, в машине почти ничего не изменилось – разве что появился инжекторный двигатель. Как пишут владельцы, «Она едет, ты в тепле, ты не мокрый и главное – ты не пешком и не на автобусе». Тем не менее авторы отзывов признают, что у машины «Устаревший салон с минимумом удобств, отсутствие шумоизоляции и низкий уровень безопасности». А теперь чуть поподробнее.

Фото: autowp.ru

Во-первых, хватает жалоб на тесноту в салоне: «Спереди не очень просторно и не особо комфортно. Сзади места очень мало, ногами упираешься в передние сиденья»; «Видели, какая атмосфера в японских тачках? Здесь вы увидите, как живут китайцы. Даже сзади места не ахти». Но есть отзывы, авторы которых хвалят комфорт как на первом, так и на втором ряду: «Высокие эргономичные сиденья с широким диапазоном регулировки позволяют удобно расположиться водителю вне зависимости от роста и веса». Хватает и тех, кто оценивает сиденья более критично: «Кресла неудобные, мне жаль свою спину. Вдобавок педали неудачно расположены – нога затекает».

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Оснащение салона соответствует даже не 70-м, а 60-м годам прошлого века. Кондиционера или электростеклоподъемников нет и не может быть в принципе: «Лада не может похвастаться современными технологиями, но они и не нужны. Ездит – и хорошо». Нет и усилителя руля: «Рулевое управление каменное, руль люфтит даже на затянутом редукторе»; «Руль плохо слушается на скорости, что затрудняет управление»; «В этой машине не возникает вопрос, зачем нужны иконки. Каждый раз, когда приезжаешь домой, хочется покрепче обнять семью».

Единственное, в чем все владельцы весьма единодушны, так это в оценках подвески, которую они считают мягкой, а ход автомобиля – плавным: «Подвеска мягкая и позволяет проезжать "лежачих полицейских" на скорости 40 км/ч без дискомфорта». Много претензий авторы отзывов высказывают в адрес печки. С одной стороны, зимой водители «семерки» радуются, насколько в салоне тепло, но летом это вызывает раздражение: «Сразу скажу, что печка вам не нужна, потому что если долго ехать по трассе 100-110, в машине поднимается температура до уровня парилки, а ваша правая нога начинает плавиться».

Фото: autowp.ru

Зимой – свои проблемы: «Стекла в минус 30 замерзают»; «Летом тебе светит солнце и ни шиша не видно, а зимой у тебя все замерзло и запотело, и тебе опять ни шиша не видно. Кстати, в боковые зеркала тебе всегда и везде ни шиша не видно». Еще одним фактором дискомфорта становится шум: «Никакой шумоизоляции, что заставляет вас почувствовать себя пилотом истребителя или пикирующего бомбардировщика»; «На скрипы в салоне не обращаешь внимания, их не слышно, как и собеседника»; «Вечно воющий мост и коробка, аэродинамика кирпича».

Не все согласны со столь резкими оценками: «Возьмем в пример Жигу за 80 тысяч и Рио Икс-лайн за полтора ляма. Думаете, в Икс-лайне будет шумка? В Жиге, пожалуй, еще и тише будет». Вместимость багажника авторы многих отзывов считают вполне достаточной, но есть нюанс: «Большое место тут съедает бензобак, который расположен справа – к тому же это кажется небезопасным. А еще место съедается запасным колесом, которое располагается с левой стороны». Многим не хватает емкостей для хранения мелочей, подстаканников и мест для бутылок в дверях.

Зато некоторые готовы воспринимать как достоинства даже явные недостатки: «Все окна открываются вручную, так что можно спокойно менять положение стекол даже на заглушенной машине», «Отсутствие ГУР – это плюс, можно накачать руки». А вот отзывов, авторы которых хвалили бы безопасность, найти, к сожалению, не удалось: «Безопасность осталась в 1970 году»; «Нет подушек, ремни крайне жесткие, при ударе вы неизбежно приложитесь о руль».

Любовь №3: Печка и зимний дрифт

У ВАЗ-2107 давно сложилась репутация «зимнего» автомобиля – не случайно спрос на эту модель на вторичном рынке резко возрастает поздней осенью и в начале зимы. На эту репутацию работают несколько факторов.

Фото: autowp.ru

Во-первых, «семерка» отличается беспроблемным запуском и устойчивой работой двигателя при низких температурах: «Зимой заводится нормально»; «В мороз заводится легко и спокойно». Это касается даже версий с карбюраторными двигателями. Во-вторых, печка. Это летом плохо, когда в салоне жара, а вот зимой – как раз наоборот: «Отличная печка, что очень хорошо для зимы»; «В Жигулях она греет так, что можно ехать зимой в одних шортах и открывать окно, чтобы чуть охладиться»; «Через 10 минут становится просто как в Ташкенте в июле».

Фото: autowp.ru

Бывает, конечно, что кому-то не везет – но это скорее исключение из правил: «Пока идиотской конструкции печка нагреет салон, проходит минут 20-30, на морозе – все 40. Пластик становится ломким и скрипучим, рычажки и тумблеры отказываются работать в холоде. Допиливать печку на Жигулях просто надоело». Ну а в роли третьего – и едва ли не главного – фактора становится задний привод.

«Молодежь уже давно использует Жигули как игрушки для зимнего дрифта, нежели как транспортное средство», констатируют авторы отзывов. «Задний привод зимой – сказка. Едешь как на коньках!»; «В зимний период за счет заднего привода дарит кучу положительных эмоций». Правда, за все нужно платить: «Задний привод, бернауты, овации пацанов – все это ждет вас, если вы купили "семерку". Но также вас ждет практически еженедельный ремонт».

Фото: НП РОСРР

Ненависть #2: У меня сломалось все

Примечательно, что в оценках надежности владельцы ВАЗ-2107 разделились на две группы. Первая считает отсутствие этой самой надежности главным недостатком автомобиля, поскольку он только и делает, что ломается: «Лучшая тачка после лошади. За период владения сломалось все, что могло, и не один раз»; «Создана, чтобы ее делать и ремонтировать. Покупаешь и бед не знаешь, потому что ты сидишь в гараже постоянно только с ней»; «Полтора года звона гаечных ключей, молотка, черных рук и крепкого словца». Вторую группу составляют те, кто уверенно заносит надежность «семерки» в список достоинств модели: «Проблем сильных она никогда не доставляла, всегда заводилась»; «По надежности не подводила»; «Машина ездит без проблем, а не ломается каждую неделю, как вы тут сказки рассказываете».

Посмотрим, что именно ломалось у владельцев. Реже всего упоминаются в отзывах двигатель, которому понадобился капитальный ремонт, и коробка передач. «За два года владения были замены сайлентблоков в круг, крестовины и подвесной, ГТЦ, задних тормозных цилиндров, обоих цилиндров сцепления, радиатора, помпы и патрубков, обоих ступичных, рулевых тяг и маятника. Также произведен ремонт генератора и дважды перебрана коробка»; «Что чинилось? Все. Не знаю, чем думал, когда вкладывал такие деньги в этот автомобиль».

Фото: Колёса.ру

Выделить особо часто страдающие узлы и агрегаты ВАЗ-2107 довольно сложно. Кого-то преследовали проблемы с электрикой: «Больное место тут единственное, я считаю – это проводка, так как от нее можно ожидать все, что угодно. В большей степени говорю про основную косу, которая расположена под капотом, а также про плохое качество и установку контактов». Кто-то беспрестанно боролся с утечками всех возможных технических жидкостей: «В моторе есть масло, в радиаторе есть антифриз, в редукторе тоже масло, да и в коробке, вот и бежало отовсюду».

Бензонасос склонен к перегреву и отказам в жару: «Когда перестает работать механический бензонасос и ты стоишь, поливаешь его водой или кладешь на него мокрую тряпку, начинаешь понимать, что это самый главный недостаток в Жигулях». Кого-то доставали мелкие поломки, но отдельно стоят жалобы владельцев «семерок» с карбюраторными моторами: «Жуть полная, настраивай, не настраивай, хватает на полмесяца, а то и на неделю. Можешь весь день ездить и не париться, а когда решишь поехать на дальняк – по-любому что-то отвалится или заглохнет, часто прямо на трассе».

Любовь №2: Конструктор для взрослых

Отнюдь не случайно многие авторы отзывов называют ВАЗ-2107 конструктором, ведь его незатейливость позволяет практически все проблемы решать своими руками: «Для меня главный плюс – простота. Все понятно. Если что-то сломалось, можно разобраться самому. Запчастей полно, разборки живые, цены адекватные. В этом есть какой-то свой кайф»; «Главные плюсы – дешевые запчасти, низкая стоимость обслуживания и высокая ремонтопригодность, позволяющая многим владельцам выполнять ремонт самостоятельно».

Важна и финансовая составляющая: «Любой ремонт, даже затрагивающий основные части автомобиля, не дороже 20-30 тысяч рублей». Но есть и еще одна сторона медали – ВАЗ-2107 предоставляет буквально неограниченные возможности для совершенствования. Этому способствует и простота конструкции, и доступность самых разнообразных компонентов для тюнинга автомобиля: «Большой простор для тюнинга – можно применять в деле всю свою фантазию, от мелких подложек в приборной панели до изменения двигателя, подвески и прочего».

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Вдобавок сам процесс тюнинга чертовски увлекателен: «Я колхозил ее, как мог, поставил музыку и саб, перебрал салон и так далее, поменял всю ходовку на новую»; «Получился крутой проект, собирал с состояния "из-под деда" и в итоге вышло, что вышло. Частичку себя определенно вложил в нее. Бюджет постройки автомобиля – 250 тысяч при условии, что у вас руки растут из нужного места. А вообще тюнингу нет предела! Кайфуйте от того, что делаете, и никого не слушайте».

Ненависть №1: Он поспешает медленно

В сети хватает и объективных отзывов о ВАЗ-2107, в которых по полочкам разложен весь баланс плюсов и минусов, и, как ни странно, откровенно хвалебных. Но ни в одном отзыве, даже самом благожелательном, авторы не называют машину быстрой. В лучшем случае отмечают, что лично их все устраивает. Но в гораздо большем количестве отзывов владельцы жалуются на недостаток динамики – причем владельцы и карбюраторных, и инжекторных версий.

«Динамика плохая, как говорится, разгон до сотни – да»; «Из минусов – динамика разгона, мотора даже этой маленькой и легкой машинке попросту не хватает»; «75 сил карбюраторной ярости помогут вам сделать велосипед со светофора»; «Ни со светофора хорошо стартануть, ни в гору обогнать – ничего этого не может карбовая классика».

Фото: autowp.ru

Не слишком нравится владельцам и управляемость автомобиля: «После иномарок ездить страшно, если честно, но через недельку привык ко всем этим ощущениям»; «Управляемость автомобиля не является его сильной стороной – рулевое тяжеловато, а подвеска, хотя и довольно мягкая, не всегда справляется с крупными неровностями».

Любовь №1: Душа, эмоции и ностальгия

Но все же почему люди до сих пор покупают этот явно устаревший, не самый быстрый и не слишком надежный автомобиль? Что они в нем находят, кроме возможности приобрести нечто самодвижущееся по цене велосипеда? На самом деле в отзывах часто звучат слова «душа» и «эмоции».

Для кого-то ВАЗ-2107 – это ностальгия или реализация детской мечты: «В детстве по деревне все на них катались»; «Тот самый запах Жигулей прямиком из детства. Отправляет тебя в пучину воспоминаний, когда с папкой ехал из гаража, уставший и голодный, но по-своему счастливый», «До сих пор помню, как с волнением садился за руль после получения прав. Эта машина – не просто средство передвижения, а часть моей жизни и множество воспоминаний о первых поездках и приключениях»; «Это была первая машина в жизни, на которой я поехал сам».

Для других «семерка» – самодвижущаяся летопись: «С ней было все: она кипела, убежало одним вечером все масло, топил ее на бездорожье, давал бочком, впервые съездил на дальнее расстояние в -20, ночевал в ней в походах. Это был отличный опыт и прекрасное времяпрепровождение. Тот случай, когда в автомобиле действительно есть душа»; «Прошли мы с ней много, от проколотых шин до пробития ГБЦ, но после некоторых вмешательств служила верой и правдой долгое время, стала для меня чуть ли не вторым домом, помогла мне стать тем, кем я сейчас являюсь, благодаря этой машине у меня появилась семья и много положительных воспоминаний».

Фото: autowp.ru

Для третьих это некий пароль для контактов с единомышленниками, пусть даже совершенно незнакомыми: «Народ при встрече фарами моргает, водители поднимают палец вверх. На АЗС заправщики хвалят машину, а на рынках дети гор упрашивают ее продать». Для четвертых главное – память о трудностях, которые удалось преодолеть, и победах над плохими дорогами: «По плохим дорогам едет уверенно, клиренс радует, не нужно переживать за каждый бугор»; «Она не просто нормально едет и управляется, а проедет там, где точно застрянет любой кроссовер».

Пятые превратили машину в болид и гоняют в свое удовольствие: «Если ее сделать, то получается спорткар, который привлекает женский пол»; «Дарит эмоции, особенно зимой на парковке какого-нибудь ТЦ». Для шестых самое главное – ощущать, что ездишь на автомобиле, сделанном под себя своими руками: «С течением времени я стал проникаться чувствами к этой машине, хотелось наградить ее, так сказать, за хорошую службу, благо запчасти стоят сущие копейки»; «Все здесь твое, сделанное тобой и твоими руками – ручка КПП длинная, удобная, музыка, подсветка, утепление пола и перегородки с мотором, характер у машины послушный, в общем, верный конь».

Да, это автомобиль с душой и для души, который подарит эмоции и навыки ремонта, научит ездить без электроники. Как написал в своем отзыве один из владельцев, «Если ты научишься управлять этим автомобилем – ты познаешь силу». Ну а если сложить все вместе, это во многом объясняет, почему среди владельцев ВАЗ-2107 хватает тех, у кого есть и другие, вполне современные автомобили, но они не собираются отказываться от старого друга: «Стоит в сухом гараже, в отличие от моих Поло и Корсы, которые ночуют на улице. И каждый раз, возвращаясь из командировки, первым делом сажусь именно в "семерку". Есть в ней что-то простое и настоящее. Для кого-то это просто старая машина, а для меня – часть пути».