5 причин покупать и не покупать ВАЗ-2107

Рассказывать об истории знакомого всем автомобиля – занятие неблагодарное, тем более, что мы это уже делали. Несмотря на то, что выпуск ВАЗ-2107 завершен 14 лет назад, на 1 января текущего года в РФ было зарегистрировано около 1,2 миллиона таких машин. На одном сайте объявлений только в центральном регионе выставлено на продажу более 1800 «семерок», причем диапазон цен поражает – от 30 тысяч до 3 миллионов рублей!
При этом стоимость зависит не только от возраста, но и от состояния или количества предыдущих владельцев. Так, например, за автомобиль 1985-1986 года с небольшим пробегом и парой владельцев могут запросить 500 тысяч рублей, а за экземпляр 2012 года – всего 80 тысяч. Но зачем и почему покупают такие автомобили?
Одни участники сетевых дискуссий категорично утверждают: «Время этих машин уже ушло, все они – трупы», а другие уверенно им возражают: «Время их только пришло, а «семерка» стала самым продаваемым на вторичке автомобилем в 2024 году». Действительно, хотя на сегодняшний день ВАЗ-2107 уже утратил титул бестселлера, модель все еще пользуется огромным спросом.
Так, в первом квартале 2026 года она заняла третье место в общем рейтинге продаж подержанных автомобилей с показателем 25 428 машин, пропустив вперед лишь Kia Rio (27 994 штук) и Hyundai Solaris (27 534 экземпляров). Вот и давайте попробуем разобраться в самых разнообразных мнениях и оценках, оставленных в Сети владельцами таких машин.
Предположим, вы действительно решили приобрести подержанный ВАЗ-2107. Почему – дело десятое. Может, вам нужен транспорт для работы, причем такой, который не жалко. Это может быть первый автомобиль или снаряд для занятий автоспортом… В любом случае вы столкнетесь с проблемой поиска подходящего варианта.
Идеально, конечно, было бы найти ухоженный автомобиль от единственного владельца, которому он перестал быть нужен по каким-то причинам. Сложилось даже устойчивое словосочетание «Жигуленок из-под деда»: «Брали ее в 24 году после дедушки, с пробегом 23 000»; «Долго не думал, взял ВАЗ‑2107, как говорится, из-под деда». Вот только попробуйте отличить подобную машину от той, которую подготовили к продаже ушлые перекупщики: «Был удивлен, что перекупы тоже продают такие тазы, а еще полируют их и подкрашивают».
Чтобы разобраться, нужно тщательно проверять документы. «У этих машин собственников больше, чем им лет», – жалуются авторы отзывов. А еще часто звучит такая мысль: «Нет плохих машин, есть плохие хозяева, которые за год могут ушатать даже идеальный автомобиль, и неважно, что это будет – Жига или иномарка». Хватает машин из-под тех, кто безжалостно их эксплуатирует и в случае чего просто продает. «Никто не следит за машинами и ездит до последнего вздоха. А если что-то и делают, то ставят самые дешевые запчасти», – сетуют потенциальные покупатели.
Наконец, хватает и насмерть тюнингованных машин, которые были в руках у молодых пацанов: купили, «заколхозили», наигрались и либо перешли к машинам другой ценовой категории, либо просто остепенились: «Сложно найти живую машину, так как "семерки" обычно берут молодые ребята для переделки». В итоге авторы отзывов дружно жалуются на то, что «купить не убитую Жигу почти невозможно, особенно в сезон».
Кто же покупает эти машины? Мнения на сей счет разделились. Одни считают, что «семерки» приобретают исключительно для бизнеса: «Если человек покупает ВАЗ-2107, то это происходит по причине хозяйственной деятельности». Другие уверены, что главным в этом случае является молодой человек, покупающий машину под некий проект: «Столкнулся с тем, что эти машины теряют спрос как простая рабочая лошадка. Все чаще их покупают только пацаны под дрифт».
Так или иначе, их по-прежнему покупают. Почему? Есть несколько причин. Во-первых, цена: «семерка» остается одним из самых бюджетных вариантов, способных к самостоятельному перемещению. «Начнем с ценника: за такие деньги сейчас телефон стыдно покупать, а мы машину взяли»; «Важно учитывать, что стоит он дешевле айфона, поэтому и относиться нужно снисходительно». При этом авторы отзывов убеждены, что машина того стоит: «За свои деньги – лучший автомобиль», «Все остальное за такие деньги будет хламом», «За такие деньги это золото, а не машина».
Не потребует ВАЗ-2107 и гигантских расходов на ремонт или обслуживание. «Что бы ни сломалось, ремонт обходится в копейки, запчасти недорогие»; «Дешевизна обслуживания подкупает»; «Замена расходников в разы дешевле европейских аналогов». А это значит, что такую машину можно не беречь. «Отлично подходит для тех, кто ищет бюджетный транспорт или автомобиль для работы в условиях, где не жалко машину»; «На обслуживание не знаю, сколько потратил, но с учетом восстановления после аварии, наверное, в районе 100 тысяч. У кого-то комплект колодок столько стоит, а я тачку три года за эти деньги насилую», – восхищаются авторы отзывов.
Впрочем, возможны и такие выводы: «Это опасный, шумный, неэкономичный и неэкологичный автомобиль, который только и делает, что высасывает деньги – просто потому, что он старый»; «За эти деньги купить что-то лучше сложно, но вы попробуйте посчитать, сколько вложено в ваш пепелац. Я за эти деньги мог бы взять Logan и ездить спокойно». Однако мнение «Это самый бюджетный, доступный и, по сути, народный автомобиль» заметно превалирует.
Многие авторы считают, что «Жига – вечная машина, ее остановит лишь коррозия» и что «Не надо париться по поводу состояния кузова, так как кузовные работы будут стоить дороже автомобиля и являются нецелесообразными». И все же тот факт, что коррозия представляет собой реальную проблему, отмечает большинство владельцев.
Вот что они пишут: «Качество металла – дно. Ржавеет везде, где только можно. Краска тускнеет, отваливается, ржавеет везде по периметру»; «Самый для меня неприятный минус – слишком быстрая коррозия металла, из-за чего появляются сквозные дыры». Увы, борьба с коррозией не приводит к желаемому результату: «Быстро ржавеет, родная краска облезает даже при очень бережном уходе»; «Существенный недостаток – кузов, который гниет быстрее, чем думаешь, и это при гаражном хранении и обработке мовилем».
Кстати, по мнению владельцев, степень склонности к коррозии зависит от года выпуска, причем весьма неоднозначным образом: «Машины до 2006 года выпуска подвержены коррозии меньше, чем свежие модели, покраска хромает». С качеством лакокрасочного покрытия – беда: «Качество покраски соседского забора лучше, чем этой машины». А уж если автомобиль до этого побывал в руках нескольких владельцев – пиши пропало.
Казалось бы, в наши дни внешность автомобиля, разработанного в конце 1970-х, должна восприниматься как нечто абсолютно архаичное и нелепое. Ан нет! Очень многие владельцы в своих отзывах оценивают экстерьер ВАЗ-2107 самым положительным образом. «Эмоции автомобиль точно приносит. Дизайн просто прекрасен»; «Эти Жигули мне очень нравятся именно архаичным квадратным видом»; «Дизайн просто бомба, нет ничего лишнего, все радовало глаз».
Конечно, так думают не все: «Время ее прошло, среди иномарок она смотрится, как дисковый телефон в космосе». Кто-то считает внешность серьезным минусом: «Одним из ключевых недостатков ВАЗ-2107 можно назвать дизайн. Внешний вид автомобиля явно унаследован от моделей прошлых десятилетий и не претерпел значительных изменений».
Но все же многие полагают, что 2107 – это уже классика, а классика не может быть устаревшей: «Машина уже не современная, но классика живет вечно», «Кузов вроде не самый красивый, но когда видишь старушку в хорошем состоянии, смотреть на нее можно вечно». Или есть вот такое признание: «Мечтал о какой-нибудь БМВ, но так как денег особо не было, понял, что придется брать Жигули. Выбор пал на "семерку", уж очень она привлекала своим внешним видом».
За три десятка лет, что ВАЗ-2107 стоял на конвейере, в машине почти ничего не изменилось – разве что появился инжекторный двигатель. Как пишут владельцы, «Она едет, ты в тепле, ты не мокрый и главное – ты не пешком и не на автобусе». Тем не менее авторы отзывов признают, что у машины «Устаревший салон с минимумом удобств, отсутствие шумоизоляции и низкий уровень безопасности». А теперь чуть поподробнее.
Во-первых, хватает жалоб на тесноту в салоне: «Спереди не очень просторно и не особо комфортно. Сзади места очень мало, ногами упираешься в передние сиденья»; «Видели, какая атмосфера в японских тачках? Здесь вы увидите, как живут китайцы. Даже сзади места не ахти». Но есть отзывы, авторы которых хвалят комфорт как на первом, так и на втором ряду: «Высокие эргономичные сиденья с широким диапазоном регулировки позволяют удобно расположиться водителю вне зависимости от роста и веса». Хватает и тех, кто оценивает сиденья более критично: «Кресла неудобные, мне жаль свою спину. Вдобавок педали неудачно расположены – нога затекает».
Оснащение салона соответствует даже не 70-м, а 60-м годам прошлого века. Кондиционера или электростеклоподъемников нет и не может быть в принципе: «Лада не может похвастаться современными технологиями, но они и не нужны. Ездит – и хорошо». Нет и усилителя руля: «Рулевое управление каменное, руль люфтит даже на затянутом редукторе»; «Руль плохо слушается на скорости, что затрудняет управление»; «В этой машине не возникает вопрос, зачем нужны иконки. Каждый раз, когда приезжаешь домой, хочется покрепче обнять семью».
Единственное, в чем все владельцы весьма единодушны, так это в оценках подвески, которую они считают мягкой, а ход автомобиля – плавным: «Подвеска мягкая и позволяет проезжать "лежачих полицейских" на скорости 40 км/ч без дискомфорта». Много претензий авторы отзывов высказывают в адрес печки. С одной стороны, зимой водители «семерки» радуются, насколько в салоне тепло, но летом это вызывает раздражение: «Сразу скажу, что печка вам не нужна, потому что если долго ехать по трассе 100-110, в машине поднимается температура до уровня парилки, а ваша правая нога начинает плавиться».
Зимой – свои проблемы: «Стекла в минус 30 замерзают»; «Летом тебе светит солнце и ни шиша не видно, а зимой у тебя все замерзло и запотело, и тебе опять ни шиша не видно. Кстати, в боковые зеркала тебе всегда и везде ни шиша не видно». Еще одним фактором дискомфорта становится шум: «Никакой шумоизоляции, что заставляет вас почувствовать себя пилотом истребителя или пикирующего бомбардировщика»; «На скрипы в салоне не обращаешь внимания, их не слышно, как и собеседника»; «Вечно воющий мост и коробка, аэродинамика кирпича».
Не все согласны со столь резкими оценками: «Возьмем в пример Жигу за 80 тысяч и Рио Икс-лайн за полтора ляма. Думаете, в Икс-лайне будет шумка? В Жиге, пожалуй, еще и тише будет». Вместимость багажника авторы многих отзывов считают вполне достаточной, но есть нюанс: «Большое место тут съедает бензобак, который расположен справа – к тому же это кажется небезопасным. А еще место съедается запасным колесом, которое располагается с левой стороны». Многим не хватает емкостей для хранения мелочей, подстаканников и мест для бутылок в дверях.
Зато некоторые готовы воспринимать как достоинства даже явные недостатки: «Все окна открываются вручную, так что можно спокойно менять положение стекол даже на заглушенной машине», «Отсутствие ГУР – это плюс, можно накачать руки». А вот отзывов, авторы которых хвалили бы безопасность, найти, к сожалению, не удалось: «Безопасность осталась в 1970 году»; «Нет подушек, ремни крайне жесткие, при ударе вы неизбежно приложитесь о руль».
У ВАЗ-2107 давно сложилась репутация «зимнего» автомобиля – не случайно спрос на эту модель на вторичном рынке резко возрастает поздней осенью и в начале зимы. На эту репутацию работают несколько факторов.
Во-первых, «семерка» отличается беспроблемным запуском и устойчивой работой двигателя при низких температурах: «Зимой заводится нормально»; «В мороз заводится легко и спокойно». Это касается даже версий с карбюраторными двигателями. Во-вторых, печка. Это летом плохо, когда в салоне жара, а вот зимой – как раз наоборот: «Отличная печка, что очень хорошо для зимы»; «В Жигулях она греет так, что можно ехать зимой в одних шортах и открывать окно, чтобы чуть охладиться»; «Через 10 минут становится просто как в Ташкенте в июле».
Бывает, конечно, что кому-то не везет – но это скорее исключение из правил: «Пока идиотской конструкции печка нагреет салон, проходит минут 20-30, на морозе – все 40. Пластик становится ломким и скрипучим, рычажки и тумблеры отказываются работать в холоде. Допиливать печку на Жигулях просто надоело». Ну а в роли третьего – и едва ли не главного – фактора становится задний привод.
«Молодежь уже давно использует Жигули как игрушки для зимнего дрифта, нежели как транспортное средство», констатируют авторы отзывов. «Задний привод зимой – сказка. Едешь как на коньках!»; «В зимний период за счет заднего привода дарит кучу положительных эмоций». Правда, за все нужно платить: «Задний привод, бернауты, овации пацанов – все это ждет вас, если вы купили "семерку". Но также вас ждет практически еженедельный ремонт».
Примечательно, что в оценках надежности владельцы ВАЗ-2107 разделились на две группы. Первая считает отсутствие этой самой надежности главным недостатком автомобиля, поскольку он только и делает, что ломается: «Лучшая тачка после лошади. За период владения сломалось все, что могло, и не один раз»; «Создана, чтобы ее делать и ремонтировать. Покупаешь и бед не знаешь, потому что ты сидишь в гараже постоянно только с ней»; «Полтора года звона гаечных ключей, молотка, черных рук и крепкого словца». Вторую группу составляют те, кто уверенно заносит надежность «семерки» в список достоинств модели: «Проблем сильных она никогда не доставляла, всегда заводилась»; «По надежности не подводила»; «Машина ездит без проблем, а не ломается каждую неделю, как вы тут сказки рассказываете».
Посмотрим, что именно ломалось у владельцев. Реже всего упоминаются в отзывах двигатель, которому понадобился капитальный ремонт, и коробка передач. «За два года владения были замены сайлентблоков в круг, крестовины и подвесной, ГТЦ, задних тормозных цилиндров, обоих цилиндров сцепления, радиатора, помпы и патрубков, обоих ступичных, рулевых тяг и маятника. Также произведен ремонт генератора и дважды перебрана коробка»; «Что чинилось? Все. Не знаю, чем думал, когда вкладывал такие деньги в этот автомобиль».
Выделить особо часто страдающие узлы и агрегаты ВАЗ-2107 довольно сложно. Кого-то преследовали проблемы с электрикой: «Больное место тут единственное, я считаю – это проводка, так как от нее можно ожидать все, что угодно. В большей степени говорю про основную косу, которая расположена под капотом, а также про плохое качество и установку контактов». Кто-то беспрестанно боролся с утечками всех возможных технических жидкостей: «В моторе есть масло, в радиаторе есть антифриз, в редукторе тоже масло, да и в коробке, вот и бежало отовсюду».
Бензонасос склонен к перегреву и отказам в жару: «Когда перестает работать механический бензонасос и ты стоишь, поливаешь его водой или кладешь на него мокрую тряпку, начинаешь понимать, что это самый главный недостаток в Жигулях». Кого-то доставали мелкие поломки, но отдельно стоят жалобы владельцев «семерок» с карбюраторными моторами: «Жуть полная, настраивай, не настраивай, хватает на полмесяца, а то и на неделю. Можешь весь день ездить и не париться, а когда решишь поехать на дальняк – по-любому что-то отвалится или заглохнет, часто прямо на трассе».
Отнюдь не случайно многие авторы отзывов называют ВАЗ-2107 конструктором, ведь его незатейливость позволяет практически все проблемы решать своими руками: «Для меня главный плюс – простота. Все понятно. Если что-то сломалось, можно разобраться самому. Запчастей полно, разборки живые, цены адекватные. В этом есть какой-то свой кайф»; «Главные плюсы – дешевые запчасти, низкая стоимость обслуживания и высокая ремонтопригодность, позволяющая многим владельцам выполнять ремонт самостоятельно».
Важна и финансовая составляющая: «Любой ремонт, даже затрагивающий основные части автомобиля, не дороже 20-30 тысяч рублей». Но есть и еще одна сторона медали – ВАЗ-2107 предоставляет буквально неограниченные возможности для совершенствования. Этому способствует и простота конструкции, и доступность самых разнообразных компонентов для тюнинга автомобиля: «Большой простор для тюнинга – можно применять в деле всю свою фантазию, от мелких подложек в приборной панели до изменения двигателя, подвески и прочего».
Вдобавок сам процесс тюнинга чертовски увлекателен: «Я колхозил ее, как мог, поставил музыку и саб, перебрал салон и так далее, поменял всю ходовку на новую»; «Получился крутой проект, собирал с состояния "из-под деда" и в итоге вышло, что вышло. Частичку себя определенно вложил в нее. Бюджет постройки автомобиля – 250 тысяч при условии, что у вас руки растут из нужного места. А вообще тюнингу нет предела! Кайфуйте от того, что делаете, и никого не слушайте».
В сети хватает и объективных отзывов о ВАЗ-2107, в которых по полочкам разложен весь баланс плюсов и минусов, и, как ни странно, откровенно хвалебных. Но ни в одном отзыве, даже самом благожелательном, авторы не называют машину быстрой. В лучшем случае отмечают, что лично их все устраивает. Но в гораздо большем количестве отзывов владельцы жалуются на недостаток динамики – причем владельцы и карбюраторных, и инжекторных версий.
«Динамика плохая, как говорится, разгон до сотни – да»; «Из минусов – динамика разгона, мотора даже этой маленькой и легкой машинке попросту не хватает»; «75 сил карбюраторной ярости помогут вам сделать велосипед со светофора»; «Ни со светофора хорошо стартануть, ни в гору обогнать – ничего этого не может карбовая классика».
Не слишком нравится владельцам и управляемость автомобиля: «После иномарок ездить страшно, если честно, но через недельку привык ко всем этим ощущениям»; «Управляемость автомобиля не является его сильной стороной – рулевое тяжеловато, а подвеска, хотя и довольно мягкая, не всегда справляется с крупными неровностями».
Но все же почему люди до сих пор покупают этот явно устаревший, не самый быстрый и не слишком надежный автомобиль? Что они в нем находят, кроме возможности приобрести нечто самодвижущееся по цене велосипеда? На самом деле в отзывах часто звучат слова «душа» и «эмоции».
Для кого-то ВАЗ-2107 – это ностальгия или реализация детской мечты: «В детстве по деревне все на них катались»; «Тот самый запах Жигулей прямиком из детства. Отправляет тебя в пучину воспоминаний, когда с папкой ехал из гаража, уставший и голодный, но по-своему счастливый», «До сих пор помню, как с волнением садился за руль после получения прав. Эта машина – не просто средство передвижения, а часть моей жизни и множество воспоминаний о первых поездках и приключениях»; «Это была первая машина в жизни, на которой я поехал сам».
Для других «семерка» – самодвижущаяся летопись: «С ней было все: она кипела, убежало одним вечером все масло, топил ее на бездорожье, давал бочком, впервые съездил на дальнее расстояние в -20, ночевал в ней в походах. Это был отличный опыт и прекрасное времяпрепровождение. Тот случай, когда в автомобиле действительно есть душа»; «Прошли мы с ней много, от проколотых шин до пробития ГБЦ, но после некоторых вмешательств служила верой и правдой долгое время, стала для меня чуть ли не вторым домом, помогла мне стать тем, кем я сейчас являюсь, благодаря этой машине у меня появилась семья и много положительных воспоминаний».
Для третьих это некий пароль для контактов с единомышленниками, пусть даже совершенно незнакомыми: «Народ при встрече фарами моргает, водители поднимают палец вверх. На АЗС заправщики хвалят машину, а на рынках дети гор упрашивают ее продать». Для четвертых главное – память о трудностях, которые удалось преодолеть, и победах над плохими дорогами: «По плохим дорогам едет уверенно, клиренс радует, не нужно переживать за каждый бугор»; «Она не просто нормально едет и управляется, а проедет там, где точно застрянет любой кроссовер».
Пятые превратили машину в болид и гоняют в свое удовольствие: «Если ее сделать, то получается спорткар, который привлекает женский пол»; «Дарит эмоции, особенно зимой на парковке какого-нибудь ТЦ». Для шестых самое главное – ощущать, что ездишь на автомобиле, сделанном под себя своими руками: «С течением времени я стал проникаться чувствами к этой машине, хотелось наградить ее, так сказать, за хорошую службу, благо запчасти стоят сущие копейки»; «Все здесь твое, сделанное тобой и твоими руками – ручка КПП длинная, удобная, музыка, подсветка, утепление пола и перегородки с мотором, характер у машины послушный, в общем, верный конь».
Да, это автомобиль с душой и для души, который подарит эмоции и навыки ремонта, научит ездить без электроники. Как написал в своем отзыве один из владельцев, «Если ты научишься управлять этим автомобилем – ты познаешь силу». Ну а если сложить все вместе, это во многом объясняет, почему среди владельцев ВАЗ-2107 хватает тех, у кого есть и другие, вполне современные автомобили, но они не собираются отказываться от старого друга: «Стоит в сухом гараже, в отличие от моих Поло и Корсы, которые ночуют на улице. И каждый раз, возвращаясь из командировки, первым делом сажусь именно в "семерку". Есть в ней что-то простое и настоящее. Для кого-то это просто старая машина, а для меня – часть пути».
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Спасибо, очень душевно. Очень отзывается. У каждого, наверное, есть такая машина из папиного или дедушкиного гаража, оставшаяся в детстве и мигающая оттуда фарами "а помнишь, как ты папку просил на скоростухе лужи пролетать? Я могла. А помнишь, учился на автодроме, а случайно оказавшийся там гаишник хотел у отца права забрать?". Конечно, я помню. Я даже запах помню твой фенольный, магнитолу Кларион, подсветку зеленых колец приборов и уют детства.