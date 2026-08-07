Пришёл, увидел, потушил: обзор пожарного автомобиля АЦ-2,0-40/4 на базе Валдая 12

Что мы обычно представляем себе при словах «пожарная машина»? Как правило – старый ЗИЛ, чуть-чуть опоздавший на тушение Рима, который, согласно легенде, как-то подпалил забавник Нерон. Ну или КАМАЗ, ближе к нашему времени, но огромный. А вот новых и чуть более компактных автомобилей, которые идеально подошли бы для работы в городах, у нас практически нет. Поэтому компания «РМ КПГ», чьё производство разместилось прямо на территории Горьковского автозавода, не так давно показала пожарку на шасси среднетоннажного грузовика Валдай 12. Давайте рассмотрим эту машину, собственными руками повытаскиваем из отсеков её пожарно-техническое вооружение и нежно погладим алюминий её надстройки.

Как, зачем и почему?

Прежде чем разглядывать пожарные рукава, насос и кучу оборудования со сложно произносимыми названиями, коротко расскажем об истории появления этого автомобиля.

Если вкратце, то это изделие с индексом АЦ-2,0-40/4 появилось как ответ на запрос пожарно-спасательных подразделений по всей нашей стране. Не зря мы вспомнили ЗИЛ: многие годы основу парка пожарно-спасательной техники составляли автомобили, построенные на шасси именно этого производителя. Это были надёжные и неприхотливые машины, но время идёт, техника стареет, да и самого завода имени Лихачёва уже, к сожалению, нет. Время безжалостно настолько, что оставляет свой отпечаток даже на имуществе, стоящем на балансе МЧС.

Но в 2024 году в линейке грузовиков Горьковского автозавода появился Валдай 12, и с учётом потребностей пожарных служб родилась совершенно логичная идея создать цистерну на базе этого среднетоннажного грузовика. Первые варианты сделали трёхметровыми по высоте, с большим запасом воды на борту (2300 и 2500 литров) и просторной кабиной боевого расчета. Однако такие высокие машины могут испытывать сложности при работе в исторических частях городов, где на пути встречаются низкие арки. Да и найти место в гаражах старой застройки для них сложнее. Поэтому очередную модификацию решили сделать чуть ниже.

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Так появился тот автомобиль, который мы сегодня и смотрим, – высотой 2,8 метра, с цистерной на 2000 литров. Учитывая небольшой радиус разворота в 8,4 м и колёсную формулу 4×2, эта машина получилась идеальной для работы в городе.

От кабины до насоса

Подробно рассказывать про шасси Валдая 12 не будем – этот грузовик уже побывал у нас на тест-драйве, поэтому всё, что можно было про него сказать, мы уже сказали. Вспомним только те моменты, которые особенно важны для автоцистерны. В первую очередь стоит отметить, что этот автомобиль намного более отечественный, чем некоторые другие, которые только пытаются казаться такими. Тут используются ярославский дизель ЯМЗ-534 (169 л.с., 662 Нм), хорошо знакомый по ГАЗону Next, отечественные шестиступенчатая коробка передач и оригинальный задний мост на пневмоподвеске. А вот передняя ось тут от автобуса Вектор Next, и она хороша тем, что позволяет вывернуть колёса аж на 50 градусов. В итоге 12-тонная 8-метровая бескапотная машина получается очень манёвренной.

Конструктивно пожарный автомобиль можно поделить на три части. Первая – это непосредственно шасси Валдая 12 с его кабиной. Вторая – кабина боевого расчёта, третья – надстройка из алюминия со шторными дверями. Про кабину Валдая мы подробно рассказывали в тесте, поэтому перейдём ко второй части – к кабине боевого расчёта. Она сделана из алюминия и обшита пластиком. Крылатый металл и композитные материалы использованы и в надстройке, так что вся конструкция получилась не только лёгкой, но и долговечной: корродировать в ней практически нечему. А значит, и срок эксплуатации машины должен быть длинным.

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В кабине боевого расчёта располагаются четыре человека, ещё двое (водитель и командир расчёта) едут впереди. Ну а состав расчёта в своей кабине имеет возможность встать, быстро подготовиться к выходу и сразу приступить к работе. Наверное, нет смысла говорить, что при тушении пожара оперативность – это одна из главных составляющих успеха.

И всё же самое интересное скрыто в надстройке. Что же спрятано у неё внутри?

Во-первых, это, конечно же, цистерна объёмом два кубометра. Во-вторых, там есть ещё и 140-литровый пенобак. И в-третьих, двухступенчатый комбинированный насос – кстати, тоже отечественный, производства АО «Пожгидравлика». Вот про него нужно рассказать подробнее. Зачем этот насос нужен – полагаю, всем ясно: вода из цистерны сама себя к очагу возгорания не доставит. И уж тем более не доставит себя в необходимом количестве и с необходимым давлением. В зависимости от того, что и где нужно тушить, насос может работать в двух режимах. Через ступень нормального давления он нагнетает в пожарные рукава воду со скоростью 40 литров в секунду с напором не менее 100 метров водяного столба. То есть, без подключения к внешнему пожарному гидранту в режиме работы «на всю катушку» такой насос способен опустошить цистерну менее чем за минуту!

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Но что если такой объём воды не требуется? Тогда можно задействовать ступень высокого давления, которая даёт возможность тушения пожаров в зданиях повышенной этажности и обеспечивает подачу тонкораспылённых струй. В этом случае и вода экономится (её расход снижается в 10 раз – до 4 литров в секунду), и огнетушащие свойства повышаются. Кроме того, появляется возможность эффективно решать такие специфические задачи, как осаждение дыма и охлаждение воздуха в замкнутом объёме.

Доступ ко всему остальному пожарно-техническому вооружению очень удобный. Тут и компоновка современная, и шторы открываются легко, и отсеки с инструментами выкатываются без особых усилий. Хотя надо признать, их в машине много, и рукава (не дай бог при пожарном назвать их шлангами – он за такое и ломиком тюкнуть может) – это не самое интересное. Интересно, что собственная разработка позволила сделать всё максимально удобным для будущей службы машины в МЧС. Во время работы над ней проводили постоянные консультации не только с лидерами рынка пожарного оборудования, но и с самими пожарными.

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И вот как раз опыт пожарно-спасательных подразделений, в первую очередь – нижегородских подразделений главного управления пожарной охраны, помог подобрать наиболее подходящее оборудование. Любое техническое решение согласовывали с ними, но, разумеется, в рамках приличия, потому что все компоненты пожарно-технического вооружения отражены в приказе МЧС России. А регламент есть регламент, поэтому комплектовать машину нужно было по списку, указанному в приказах МЧС. И как бы там ни было, в итоге внутри надстройки есть и ручные стволы, и огнетушители, и шанцевый инструмент, и весь остальной, без которого работа пожарных немыслима. Причём при необходимости в других модификациях пожарных Валдаев этот список может пополняться за счёт добавления электрического и гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

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Ну и ради интереса откинем лесенку сзади и посмотрим, что у машины есть на крыше. Тут почти всё место занимают всасывающие рукава, необходимые для набора воды в цистерну, и лестница.

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Никому не пожелаю проверять на личном опыте, но говорят, что компоновка автомобиля позволяет быстро развёртываться и приступать к тушению практически незамедлительно. Впрочем, оперативность обеспечивается не одним Валдаем.

Что ещё?

На сегодняшний день в линейке «РМ КПГ» есть уже несколько пожарных автомобилей. Помимо нашей АЦ, существует ещё штабной автомобиль АШ на базе 4,6-тонной Газели – фактически это мобильный центр управления. В силу того, что АШ меньше и легче классических пожарных автоцистерн, он способен прибыть на место происшествия быстрее всех. И когда приехавшие на АШ специалисты оценят положение, они могут заранее сообщить водителю того же Валдая, куда ему нужно подъехать точно и как поставить автомобиль. И это тоже экономит время. В дальнейшем экипаж АШ берёт на себя на пожаре координирующую функцию, осуществляя оперативное руководство тушением огня и устанавливая связь со всеми другими службами и ведомствами.

В этом году завод планирует также начать выпуск специальной пожарной экспертно-криминалистической лаборатории (СПЭКЛ) на базе полноприводной Газели NN. Эта машина будет оснащена оборудованием для работы экспертов прямо на месте происшествия. И ещё один ожидаемый автомобиль – это пожарная автолаборатория (АЛП) на базе той же Газели.

Сейчас автомобили нижегородского завода разъезжаются по всем субъектам Российской Федерации. Штабной вариант работает уже в 60 из них, цистерна, скорее всего, станет не менее популярной. Причина очевидна: конкурентов у неё на нашем рынке сейчас, по большому счёту, нет.