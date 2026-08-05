Седан Hyundai Elantra нового поколения с крутым дизайном: продажи начались

Дебютным рынком для свежей четырехдверки Hyundai стала родная Корея. Там модель предложена с бензиновым атмосферником 2.0 или в виде гибрида с установкой на базе мотора 1.6. На выбор доступны три комплектации.

Мировая премьера седана Hyundai нового, восьмого по счету поколения состоялась в июне, ее провели в родной для марки Корее. Напомним, на домашнем рынке модель зовется Avante, а в других странах она известна как Elantra. Так вот теперь на родине Hyundai раскрыли все комплектации, объявили цены и начали принимать заказы на четырехдверку.

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В новом поколении седан Hyundai Elantra/Avante получил крутой дизайн экстерьера – внешность оформлена в том же в угловатом стиле, что и у адресованного пока только Китаю Hyundai Ioniq V. На кузове глобального седана имеется множество граней, у Элантры также появились мускулистые бока и полускрытые ручки дверей, а за задними стойками есть дополнительные окошки.

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Головную оптику сделали двухэтажной: сверху расположены светодиодные горизонтальные полоски и примыкающие к ним скошенные диодные же секции, ниже идут блоки основных фар, между которыми вдобавок имеется «прорезь». Прямоугольная радиаторная решетка встроена в нижнюю часть бампера. Задние фонари тоже сделали в виде светодиодных полосок, при этом в дорогих комплектациях горизонтальные плашки у́же и состоят из двух секций. На крышке багажника есть «хвост». Для новинки предусмотрены 16-, 17- или 18-дюймовые диски.

Длина адресованного Корее седана новой генерации составляет 4765 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1425 мм, колесная база – 2750 мм. Для сравнения, габариты предыдущей локальной модели: 4710/1825/1420 мм, расстояние между осями – 2720 мм. Объем багажника свежей «традиционной» четырехдверки для Кореи – 479 литров (по методике VDA), гибридной версии – 467 литров.

В салоне новой Hyundai Elantra установили отдельный планшет мультимедийной системы. В базовой и «средней» комплектациях идет экран диагональю 12,9 дюйма, у топового исполнения – дисплей на 14,6 дюйма (для прочих версий это опция). Мультимедиа Pleos Connect – на базе искусственного интеллекта, как у свежего флагманского седана Hyundai Grandeur. В топовой комплектации появляется узкий приборный экран на 9,9 дюйма (в базе, видимо, идет простенькая проекция), причем он почти вплотную придвинут к лобовому стеклу. В начальных вариантах Hyundai Elantra сохранила привычный рычаг коробки, у самого роскошного седана вместо него – подрулевой рычажок.

Базовая версия

В Корее «восьмой» седан представлен с новым для этой страны бензиновым атмосферником 2.0 мощностью 149 л.с., этот двигатель пришел на смену атмосферному же мотору 1.6 (120 л.с.). Двухлитровый движок работает в паре с вариатором. На домашнем рынке по-прежнему доступен и «простой» гибрид HEV, то есть без возможности зарядки от электросети. Установка гибридной версии все так же включает мотор 1.6 и шестиступенчатый робот, но суммарная отдача системы выросла со 141 до 157 л.с.

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Корейцам Hyundai Elantra/Avante предложена в трех комплектациях на выбор. В арсенале базовой версии Modern значатся: тканевая обивка, упомянутый выше экран мультимедиа диагональю 12,9 дюйма, подогрев руля, десять подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

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Исполнение Premium– это обивка из искусственной кожи, подогрев и вентиляция передних кресел, расширенный комплекс водительских ассистентов. Топ-версия Inspiration имеет обивку из натуральной кожи, ту самую приборку у лобового стекла, более крупный планшет мультимедиа, две площадки для беспроводной зарядки смартфонов, подогрев задних сидений и еще более продвинутые системы безопасности. Среди опций – панорамный люк в крыше, аудиосистема Bang & Olufsen и видеорегистратор (включает фронтальную и заднюю камеры).

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Чисто бензиновый седан Hyundai Elantra/Avante в Корее оценили в 23 980 000 – 31 520 000 вон, что эквивалентно примерно 1,36 млн – 1,8 млн рублей по актуальному курсу. Гибридная четырехдверка без учета налоговых льгот обойдется в 30 420 000 – 36 990 000 вон (1,72 млн – 2,1 млн рублей).