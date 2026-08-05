Новинки ×
  • Седан Hyundai Elantra нового поколения с крутым дизайном: продажи начались

Седан Hyundai Elantra нового поколения с крутым дизайном: продажи начались

05.08.2026 852 0 0
Седан Hyundai Elantra нового поколения с крутым дизайном: продажи начались

Дебютным рынком для свежей четырехдверки Hyundai стала родная Корея. Там модель предложена с бензиновым атмосферником 2.0 или в виде гибрида с установкой на базе мотора 1.6. На выбор доступны три комплектации.

Мировая премьера седана Hyundai нового, восьмого по счету поколения состоялась в июне, ее провели в родной для марки Корее. Напомним, на домашнем рынке модель зовется Avante, а в других странах она известна как Elantra. Так вот теперь на родине Hyundai раскрыли все комплектации, объявили цены и начали принимать заказы на четырехдверку.

Базовая версия
Базовая версия
1 / 3
Базовая версия
Базовая версия
2 / 3
Базовая версия
Базовая версия
3 / 3

В новом поколении седан Hyundai Elantra/Avante получил крутой дизайн экстерьера – внешность оформлена в том же в угловатом стиле, что и у адресованного пока только Китаю Hyundai Ioniq V. На кузове глобального седана имеется множество граней, у Элантры также появились мускулистые бока и полускрытые ручки дверей, а за задними стойками есть дополнительные окошки.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Головную оптику сделали двухэтажной: сверху расположены светодиодные горизонтальные полоски и примыкающие к ним скошенные диодные же секции, ниже идут блоки основных фар, между которыми вдобавок имеется «прорезь». Прямоугольная радиаторная решетка встроена в нижнюю часть бампера. Задние фонари тоже сделали в виде светодиодных полосок, при этом в дорогих комплектациях горизонтальные плашки у́же и состоят из двух секций. На крышке багажника есть «хвост». Для новинки предусмотрены 16-, 17- или 18-дюймовые диски.

Длина адресованного Корее седана новой генерации составляет 4765 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1425 мм, колесная база – 2750 мм. Для сравнения, габариты предыдущей локальной модели: 4710/1825/1420 мм, расстояние между осями – 2720 мм. Объем багажника свежей «традиционной» четырехдверки для Кореи – 479 литров (по методике VDA), гибридной версии – 467 литров.

В салоне новой Hyundai Elantra установили отдельный планшет мультимедийной системы. В базовой и «средней» комплектациях идет экран диагональю 12,9 дюйма, у топового исполнения – дисплей на 14,6 дюйма (для прочих версий это опция). Мультимедиа Pleos Connect – на базе искусственного интеллекта, как у свежего флагманского седана Hyundai Grandeur. В топовой комплектации появляется узкий приборный экран на 9,9 дюйма (в базе, видимо, идет простенькая проекция), причем он почти вплотную придвинут к лобовому стеклу. В начальных вариантах Hyundai Elantra сохранила привычный рычаг коробки, у самого роскошного седана вместо него – подрулевой рычажок.

Базовая версия

В Корее «восьмой» седан представлен с новым для этой страны бензиновым атмосферником 2.0 мощностью 149 л.с., этот двигатель пришел на смену атмосферному же мотору 1.6 (120 л.с.). Двухлитровый движок работает в паре с вариатором. На домашнем рынке по-прежнему доступен и «простой» гибрид HEV, то есть без возможности зарядки от электросети. Установка гибридной версии все так же включает мотор 1.6 и шестиступенчатый робот, но суммарная отдача системы выросла со 141 до 157 л.с.

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9

Корейцам Hyundai Elantra/Avante предложена в трех комплектациях на выбор. В арсенале базовой версии Modern значатся: тканевая обивка, упомянутый выше экран мультимедиа диагональю 12,9 дюйма, подогрев руля, десять подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

1 / 2
2 / 2

Исполнение Premium– это обивка из искусственной кожи, подогрев и вентиляция передних кресел, расширенный комплекс водительских ассистентов. Топ-версия Inspiration имеет обивку из натуральной кожи, ту самую приборку у лобового стекла, более крупный планшет мультимедиа, две площадки для беспроводной зарядки смартфонов, подогрев задних сидений и еще более продвинутые системы безопасности. Среди опций – панорамный люк в крыше, аудиосистема Bang & Olufsen и видеорегистратор (включает фронтальную и заднюю камеры).

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5


Чисто бензиновый седан Hyundai Elantra/Avante в Корее оценили в 23 980 000 – 31 520 000 вон, что эквивалентно примерно 1,36 млн – 1,8 млн рублей по актуальному курсу. Гибридная четырехдверка без учета налоговых льгот обойдется в 30 420 000 – 36 990 000 вон (1,72 млн – 2,1 млн рублей).

седан Корея авторынок новинки Hyundai Hyundai Avante Hyundai Elantra
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Тюнинг Ford Mustang с правым рулем: железный конь для RDS GP Ford Mustang – автомобиль, который приковывает взгляды. А если это дрифт-проект, да еще и с правым рулем, то тем более! Сегодня мы расскажем историю постройки уникального автомобиля, созданн... 629 1 0 05.08.2026
Статьи / Колёсная база Газ или бензин: выгодно ли устанавливать ГБО при росте цен на топливо Рост цен на топливо и перебои с поставками бензина заставили многих водителей вновь вспомнить про газобаллонное оборудование. Если ещё пару лет назад ГБО чаще выбирали таксисты и коммерчески... 851 5 0 03.08.2026
Статьи / Мнение без фильтров В чём сила: почему люди перестали завидовать дорогим автомобилям Дорогая машина когда-то была самым простым способом показать окружающим, что жизнь удалась. Не надо ничего объяснять или выкладывать фотографии с отдыха – если во двор заезжал новый S-Class,... 4057 4 0 03.08.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 47362 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 44643 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 15745 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
5 Газ или бензин: выгодно ли устанавливать ГБО при росте цен на топливо
4 В чём сила: почему люди перестали завидовать дорогим автомобилям
4 Новый кроссовер Mercedes-Benz GLA получил несколько вариантов техники....
Новые комментарии
Change privacy settings