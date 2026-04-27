27.04.2026 278 0 0
Hyundai представил серийный однообъёмник Ioniq V, предназначенный для Китая

Модель станет первенцем особенной линейки суббренда Ioniq, созданной в партнёрстве с местными поставщиками. Выпуск новинки наладят в Китае.

Корейская марка Hyundai решила в Китае сделать ставку на запуск локализованных моделей суббренда Ioniq. Причём речь идёт не о тех моделях, которые сейчас предлагаются на глобальном рынке, а о тех, которые будут отличаться от них за счёт дизайна и иной системы наименований. Как мы сообщали ранее, в эту особенную поднебесную линейку Ioniq войдут как электромобили, так и plug-in гибриды.

На фото: Hyundai Ioniq V

Напомним, роль предвестников первых китайский моделей Ioniq исполнили два «планетных» концепта – седан Venus и кроссовер Earth, которые были показаны совсем недавно, в первой декаде текущего месяца. При этом уже сейчас «Венера» переродилась в серийный однообъёмник, который получил название Ioniq V. Новинка была представлена в рамках Пекинского автосалона, открывшего свои двери в конце минувшей недели.

Товарный вариант сохранил силуэт и пропорции шоу-кара, его снабдили необычной головной оптикой, состоящей из узких полос ходовых огней в верхней части и основных блоков фар, расположенных ниже. В нижнюю часть «торчащего» переднего бампера интегрирован воздухозаборник с активными заслонками. Модели достался обвес по периметру кузова, в том числе округлые накладки на колёсные арки.

Hyundai Ioniq V получил оригинальные двухцветные колёсные диски, стандартные наружные зеркала и утопленные дверные ручки. Корму украсили антенной «акулий плавник», а также фонарями, выполненными в виде светящихся тонких горизонтальных полос. Над ними можно увидеть надпись с названием суббренда и небольшой чёрный спойлер на кромке крышки багажника.

Габаритная длина Ioniq V равна 4900 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1470 мм, а расстояние между осями составляет 2900 мм. В салоне перед водителем находится трёхспицевый руль со «сплюснутым» с двух сторон ободом и физическими кнопками, а роль виртуального щитка приборов играет узкий дисплей, расположенный под кромкой лобового стекла.

На передней панели установлен большой горизонтально вытянутый планшет диагональю 27 дюймов, исполняющий роль центрального тачскрина информационно-развлекательной системы и, очевидно, сенсорного экрана для переднего пассажира. На центральной консоли находится устройство для беспроводной зарядки смартфонов, ниже можно разглядеть пару подстаканников.

На фото: салон Hyundai Ioniq V
Официальной информации о технике Hyundai Ioniq V пока практически нет, известно лишь, что модель снабдят тяговой батареей CATL. Известно, что ей достанется девять подушек безопасности, а также новая система экстренного торможения, которая помогает «предотвратить случаи непреднамеренного ускорения». Производство новинки будет налажено на мощностях СП Beijing Hyundai, сроки появления Ioniq V на китайском рынке станут известны позже.

седан Китай авторынок новинки Пекинский автосалон Hyundai Hyundai Ioniq V Ioniq

 

