Задача планетарного масштаба: Hyundai официально запускает в Китае суббренд Ioniq

Компания Hyundai пытается в очередной раз реанимировать свой бизнес в Китае. На сей раз ставка сделана на запуск локализованных моделей суббренда Ioniq — не таких, какие предлагаются на глобальном рынке, а с особым дизайном и особой системой наименований. Вдобавок в китайской линейке Ioniq будут не только электромобили но и plug-in гибриды. Предвестниками первых китайский моделей Ioniq стали два концепта — седан Venus и кроссовер Earth.

Hyundai официально вышла на китайский рынок в 2002 году через создание с автоконцерном BAIC совместного предприятия Beijing Hyundai. В период с 2011 по 2016 год продажи Hyundai в Китае превышали миллион машин в год, затем кривая спроса начала загибаться из-за обострения отношений между Китаем и Южной Кореей и из-за усиления конкуренции со стороны местных, китайских автопроизводителей. В 2021 году Beijing Hyundai продала один из своих заводов китайской компании Li Auto.

На официальном сайте Hyundai есть статистика продаж в Китае с 2019 года, она учитывает не только машины местной сборки, но и импортные: в 2019 году продано 650 123 шт., в 2020-м — 440 495 шт., в 2021-м — 351 803 шт., в 2022-м — 253 957 шт., в 2023-м — 245 153 шт., в 2024-м — 181 993 шт., в 2025-м — 130 005 шт. Тренд, как говорится, налицо.

В прошлом году Hyundai пыталась оживить продажи в Китае запуском специально созданного для китайцев электрического кроссовера Elexio/EO на глобальной платформе E-GMP, но он на рынке откровенно провалился, несмотря на привлекательные цены.

Теперь же Hyundai хочет создать для Китая целую особую модельную линейку Ioniq в партнёрстве с местными поставщиками. Какая у них будет платформа и кто займётся их производством, в сегодняшнем пресс-релизе не сказано, известно только, что в китайской линейке Ioniq будут не только «электрички», но и последовательные plug-in гибриды, в которых ДВС механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею.

Любопытно, что бренд Ioniq в Китае в общем-то известен, но сейчас под ним предлагаются только импортные модели по бешеным ценами: например, электрический хот-хэтч Hyundai Ioniq 5 N стоит здесь от 413 000 юаней (4,7 млн рублей в переводе по текущему курсу) —понятно, что никому он здесь с таким ценником не нужен.

Локализованные модели Ioniq будут намного доступнее, а главное, они будут изначально разрабатываться под вкусы и потребности китайских потребителей. Лучше всего суть новой стратегии описал китайский журнал Autohome: «Hyundai рассматривает китайских потребителей как вечный центр вселенной — солнце, — а все будущие модели и сервисы суббренда Ioniq, запускаемые в Китае, будут планетами, вращающимися вокруг них».

В соответствии с новой стратегией меняется и подход к неймингу моделей Ioniq: вместо безликих номеров будут названия планет, а эстетическая сущность этих планет найдёт отражение в дизайне. Как это будет выглядеть, показывают концепты Venus (Венера) и Earth (Земля).

Оба концепта отходят от актуального глобального стиля Hyundai с его акцентом на световые пиксели и эстетикой ретрофутуризма. Седан Venus имеет клиновидный силуэт и однообъёмный профиль, а кроссовер Earth сделан нарочито мускулистым, что подчёркивает его готовность к приключениям, при этом в салоне дизайнеры попытались создать атмосферу уюта и безмятежности.

Сколько именно будет моделей-планет будет в китайской линейке Ioniq и когда они выйдут на рынок, пока неизвестно, ждём дальнейших официальных вводных. Концепты Venus и Earth будут хэдлайнерами стенда Hyundai на грядущем Пекинском автосалоне, который откроет свои двери 24 апреля.