Непопулярный кроссовер Hyundai Elexio отправили на экспорт

Электрический паркетник Hyundai китайского производства стал доступен к заказу в Австралии. Там модель пока предложена только в переднеприводном исполнении, тогда как в Поднебесной у нее есть и полноприводная версия.

В серийном виде электрокросс Hyundai Elexio показали летом прошлого года. Изначально SUV позиционировали в качестве модели, созданной эксклюзивно для Китая, причем с учетом предпочтений местной публики. Разумеется, паркетник производят локально – за выпуск отвечает совместное предприятие Beijing Hyundai. На рынок КНР кроссовер вышел в октябре – и уже под именем EO. Возложенные на нее надежды компании модель не оправдала: по данным китайских медиа, всего с момента запуска по состоянию на январь 2026-го было реализовано примерно 650 единиц.

Hyundai EO для Китая 1 / 2 Hyundai EO для Китая 2 / 2

Минувшей осенью же стало известно о том, что сделанный в Китае электрокар Хёндэ отправят на экспорт – под первоначальным названием Elexio. Дебютным зарубежным рынком выбрали Австралию. Там официальный анонс состоялся в январе года нынешнего. Тогда компания объявила о том, что австралийцам Hyundai Elexio будет предложен в единственной комплектации Elite. А теперь местное подразделение марки анонсировало появление более доступной версии. Впрочем, сначала напомним о самой модели.

Hyundai Elexio для Австралии 1 / 3 Hyundai Elexio для Австралии 2 / 3 Hyundai Elexio для Австралии 3 / 3

В основе паркетника лежит платформа E-GMP, на которой построены и другие «электрички» Hyundai-Kia. При этом, как заявили в Хёндэ, специально для Австралии кроссоверу перенастроили подвеску. Длина Elexio/EO равна 4615 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1698 мм, колесная база – 2750 мм. Объем багажника варьируется от 506 до 1540 литров. Дополнительного отсека спереди нет.

Hyundai Elexio для Австралии

Внешне экспортный Hyundai Elexio от Hyundai EO для Китая ничем не отличается. Среди особенностей дизайна экстерьера – раздельные узкие фары с интегрированными квадратными диодными секциями, выдвижные ручки дверей, сделанные в виде пиксельной плашки фонари. Задние стойки оформили в виде «плавников», переходящих в спойлер на багажной двери.

Hyundai Elexio для Австралии 1 / 2 Hyundai Elexio для Австралии 2 / 2

Внутри австралийский Elexio тоже повторил китайского брата, не считая, конечно, расположения руля. В пятиместном салоне – единый тачскрин мультимедиа диагональю 27 дюймов, впритык к лобовому стеклу установлен небольшой экранчик, дублирующий основные показатели. Но роль приборки возложена на стандартный проекционный дисплей.

Hyundai Elexio для Австралии

Та самая анонсированная «упрощенная» версия не имеет собственного названия. В арсенале такого Hyundai Elexio значатся: светодиодная оптика, тканевая обивка, одна площадка для беспроводной зарядки смартфона, упомянутый выше 27-дюймовый тачскрин, девять подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Комплектация Elite – это еще электропривод багажной двери и функция бесконтактного открывания, кожа в салоне, две беспроводные зарядки, подогрев и вентиляция передних сидений, подогрев руля.

Hyundai Elexio для Австралии

В Австралии Hyundai Elexio представлен исключительно с передним приводом. Кроссовер имеет 218-сильный электромотор и батарею емкостью 88 кВт*ч. Запас хода паркетника попроще – 562 км по циклу WLTP, версия Elite проедет 546 км. Разница объясняется тем, что более дешевый вариант «стоит» на 18-дюймовых колесах, тогда как у Elexio Elite – 20-дюймовые диски. В Китае EO предложен с тем же двигателем мощностью 218 л.с., но в базе у него аккумулятор на 64,2 кВт*ч (у остальных исполнений – батарея на 88 кВт*ч). При этом для топового паркетника там опционально предусмотрен двухмоторный полный привод (317 л.с.).

Сейчас австралийцы могут заказать только топ-версию, она обойдется в 59 990 местных долларов (с учетом доставки), что эквивалентно примерно 3,25 млн рублей по актуальному курсу. Но уже в марте-апреле цена Elexio Elite вырастет до 61 990 долларов (уже без доставки; 3,35 млн рублей). Базовый паркетник можно будет приобрести как раз во втором квартале, его оценили в 58 990 долларов (тоже без учета доставки; 3,19 млн рублей). Не исключено, что впоследствии географию продаж электрокроссовера Hyundai китайского производства расширят.