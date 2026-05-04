Паркетник Kia XCeed продолжит карьеру с новым стилем: официальные фото

04.05.2026 538 1 0
Компания Kia анонсировала модернизированный кросс XCeed. Модель существенно преобразилась как снаружи, так и внутри. О технике производитель информации пока не предоставил.

В гамме Kia на смену хэтчбеку и «сараям» Ceed пришло глобальное семейство K4. Выпуск «четверок» ведется на заводе в Мексике, в большинстве стран представлены четырехдверка и хэтч, в Европе же Kia K4 бывает в виде хэтчбека и универсала. При этом уже почти завершивший ныне карьеру Kia Ceed в свое время стал донором для паркетника под названием XCeed: кросс-версия с оригинальным кузовом был разработана в основном для Европы, ее производство наладили в 2019 году в Словакии. Так вот теперь выяснилось, что паркетник в отставку не собирается! Сегодня «старосветское» подразделение Kia распространило изображения рестайлингового XCeed. Напомним также, что это вторая модернизация для модели – предыдущую провели в 2022-м. Но на этот раз обновление получилось куда масштабнее.

Внешность Kia XCeed привели в соответствие с актуальным фирменным стилем бренда. Пятидверка получила вертикальные блоки фар и клыкастые задние фонари, еще заменили бамперы и радиаторную решетку, появились диски нового дизайна. Размеры рестайлингового Kia XCeed не озвучены. Длина дореформенной модели составляет 4395 мм, ширина – 1826 мм, высота в зависимости от исполнения – 1483 или 1495 мм, колесная база – 2650 мм.

Интерьер тоже перекроили. Внутри – новые передняя панель и блок управления «климатом». Вместо раздельных приборки и планшета мультимедийной системы установили табло (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма). Kia XCeed еще обещано улучшенное оснащение, но подробностей пока нет.

Умолчала компания и о технике, отметив лишь, что, как и прежний паркетник, XCeed с новым дизайном будет доступен с бензиновыми моторами и в виде «мягкого» гибрида. Дореформенный кросс сегодня представлен с турботройкой 1.0 T-GDI (115 л.с.) и турбочетверкой 1.6 T-GDI (150 или 180 л.с.). Базовый мотор сочетается с шестиступенчатой механикой, второй работает в паре с семиступенчатым роботом. «Мягкогибридный» 48-вольтовый довесок может иметь XCeed с 1.0 T-GDI, в этом случае паркетник также комплектуется роботом. Раньше еще была полноценная подзаряжаемая гибридная версия PHEV с установкой на базе атмосферника 1.6 GDI, но ее из гаммы давно убрали. Привод в любом случае исключительно передний.

Как и дореформенный паркетник, для Европы преобразившийся Kia XCeed будут производить в Словакии. На рынок такой кросс должен выйти до конца текущего года.

кроссовер авторынок новинки Европа рестайлинг KIA KIA XCeed KIA Cee'd

 

1 комментарий
05.05.2026 00:38
Павел

это не паркетник, это кросс-хетчбек.
для меня это какая то 1апрельская шутка. а новый К4 тогда зачем?

