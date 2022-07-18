У паркетника Kia XCeed после рестайлинга появилась «подогретая» версия

Кроссу подправили внешность, внутри же перемен немного. Техника прежняя: модель предложена как только с ДВС, так и с гибридными установками.

Облик обновленного паркетника XCeed компания Kia раскрыла на прошлой неделе, распространив его скетчи. Теперь же в Европе провели полноценную презентацию. Напомним, Старый Свет – это основный рынок для кросса, построенного на базе Ceed. К слову, стандартные хэтчбек и универсал, а также имиджевый «сарай» ProCeed с купеобразным силуэтом преобразились еще год назад, ну а задержка с рестайлингом XCeed объясняется тем, что такая «пятидверка» встала на конвейер гораздо позже (паркетник дебютировал в 2019-м, остальные Сиды актуального поколения – в 2018-м).

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Глядя на опубликованные ранее дизайн-скетчи, можно подумать, будто у головной оптики прежняя форма, но это не так: кросс-хэтч единственный из всего семейства получил по-настоящему новые фары («угол» у основания отныне не такой острый). А вот вертикальные диодные секции – уже как у прочих Сидов. Кроме того, паркетник лишился отдельных противотуманок (их функцию теперь выполняют фары же). Также подретушировали бамперы, плюс XCeed обрел новую радиаторную решетку. А еще расширены палитра цветов кузова и ассортимент колес (16- или 18-дюймовые).



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После рестайлинга у кросса впервые появилась «оспортивленная» версия GT-line, ее особенности – заключенные в серебристые рамки «жабры» в переднем бампере и задние фонари с диодными модулями в виде сот (как у Ceed GT и GT-line). Вдобавок у исполнения «под спорт» есть оригинальные 18-дюймовые диски.



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В салоне перемен немного: у виртуальной «приборки» иная графика, еще улучшена мультимедийная система (как и прежде, экран может быть диагональю 8 или 10,25 дюйма), изменились материалы отделки. «Фишка» XCeed GT-line — усеченное рулевое колесо. Также доработаны адаптивный круиз-контроль и некоторые другие ассистенты.



Технику реформы не затронули. Европейцам Kia XCeed доступен с бензиновыми «турботройкой» 1.0 T-GDI (120 л.с.), «турбочетверками» 1.5 T-GDI (160 л.с.) и 1.6 T-GDI (204 л.с.). Можно выбрать и паркетник с турбодизелем 1.6 CRDi, но в последнем случае модель бывает лишь в виде «мягкого» гибрида MHEV. Также есть полноценный подзаряжаемый гибрид PHEV: такой кросс имеет «атмосферник» 1.6 GDI, электромотор и батарею емкостью 8,9 кВт*ч, совокупная отдача – 141 л.с. Бензиновым и дизельному вариантам положены «механика» или семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями (7DCT), у XCeed PHEV – 6DCT. Привод же в любом случае только передний. Кстати, «оспортивленный» паркетник GT-line предложен исключительно с турбодвижком 1.6 T-GDI.



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В Европе старт продаж рестайлингового Kia XCeed намечен на сентябрь. Прогнозировать сроки появления посвежевшего кросс-хэтча в РФ бессмысленно в связи с известными событиями.

