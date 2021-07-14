Рестайлинг ×
  • Семейство Kia Ceed пережило рестайлинг: теперь больше отличий между версиями

Семейство Kia Ceed пережило рестайлинг: теперь больше отличий между версиями

14.07.2021 307 0 0

Пока представлены посвежевшие «пятидверки», предназначенные только для европейского рынка. Машинам подправили дизайн экстерьера, кроме того, доработан комплекс систем безопасности Drive Wise.

 

Kia Ceed актуального, третьего по счету, поколения дебютировал в 2018 году, в семейство входят хэтч, стандартный универсал и имиджевый «сарай» ProCeed с купеобразным силуэтом (его марка позиционирует как shooting brake), плюс подзаряжаемый гибрид PHEV, «оспортивленные» версии GT Line и GT. Да, есть еще кроссовер XCeed на базе хэтчбека, но он стоит особняком, его продажи считаются отдельно, и презентация обновленного паркетника будет позже. Ну а Ceed – это важная модель для Европы, недаром за разработку последней генерации отвечало местное подразделение. Сейчас, по данным самой компании, на долю семейства в Старом Свете приходится 28% продаж марки. В общем, нет ничего удивительного в том, что именно европейские Сиды обновлены первыми.

Обновленный Kia Ceed GT Line
1 / 4
Обновленный Kia Ceed GT Line
2 / 4
Обновленный Kia Ceed GT Line
3 / 4
Обновленный Kia Ceed GT Line
4 / 4

Компания постаралась развести разновидности модели в плане дизайна: они и прежде отличались внешне, но теперь разница заметнее. При этом фото базовых машин компания пока не опубликовала. Как бы то ни было, у гибридного универсала Ceed SW PHEV заглушка на месте верхней решетки стала более рельефной. У хэтчбека в версиях GT Line и GT отныне новые задние фонари, в каждом – по 48 световых модулей в виде сот, которые закрыты тонированным стеклом и работают в режимах поворотников, габаритов или стоп-сигналов. Также у «оспортивленных» машин есть свои накладки, а у GT еще и декор красного цвета.

Обновленный Kia Ceed SW PHEV
1 / 4
Обновленный Kia Ceed SW PHEV
2 / 4
Обновленный Kia Ceed SW PHEV
3 / 4
Обновленный Kia Ceed SW PHEV
4 / 4

Из общего для всего семейства Kia Ceed – новый передний бампер с черными секциями, которые соединены с колесными арками плашками такого же цвета, у радиаторной решетки иная форма, в фарах заменили начинку (ходовые огни сделали в виде трех стреловидных элементов вместо четырех «точек»; головная оптика светодиодная уже «в базе»). Также модель получила диски нового дизайна (16-, 17- или 18-дюймовые), а палитра цветов кузова пополнилась четырьмя новыми оттенками (бронзовый, желтый, серый и зеленый).

Обновленный Kia ProCeed GT
1 / 4
Обновленный Kia ProCeed GT
2 / 4
Обновленный Kia ProCeed GT
3 / 4
Обновленный Kia ProCeed GT
4 / 4

В салоне перемен меньше: у виртуальной «приборки» и мультимедийной системы освежили графику (как и прежде, тачскрин бывает на 8 или 10,25 дюйма), да к прежним пяти вариантам отделки добавлены еще четыре. В арсенале модели также значатся система бесключевого доступа с кнопкой запуска мотора, двухзонный климат-контроль, подогрев всех сидений (у передних еще есть вентиляция) и электропривод багажной двери (багажник откроется автоматически, если владелец со смарт-ключом некоторое время находится позади машины).

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Доработан и комплекс систем безопасности Drive Wise. Вместо прежней системы оповещения о помехе в «слепой» зоне теперь система активного уклонения от столкновения; новая версия системы контроля внимания водителя умеет распознавать начало движения другого автомобиля (работает, например, в пробках и на светофоре, на экране появится соответствующее оповещение); ассистент поддержания движения в полосе может быть активирован отдельно от адаптивного круиз-контроля (такой ассистент стал доступен и для машин с «механикой»); камеру заднего вида можно включать и при движении вперед; система помощи при выезде с парковки задним ходом при необходимости автоматически остановит Ceed, если обнаружит другой автомобиль, приближающийся слева или справа.

Еще в прошлом году в моторную гамму европейской модели вошла новая бензиновая «турбочетверка» 1.5 T-GDI мощностью 160 л.с. (сочетается с 7DCT или 6МКП, она вытеснила 140-сильный 1.4 T-GDI), так что на этот раз обошлись без технических обновок. В линейку также входят бензиновые «турботройка» 1.0 T-GDI (100 или 120 л.с., МКП или 7DCT) и четырехцилиндровый турбомотор 1.6 T-GDI (204 л.с., 7DCT, только для GT), турбодизель 1.6 CRDi (136 л.с., 7DCT или «интеллектуальная механика» iMT, то есть без механической связи педали со сцеплением). Сид с дизелем бывает только в виде «мягкого» гибрида, для машин с бензиновыми моторами 1.0 и 1.5 это опция.  Полноценный подзаряжаемый гибрид имеет установку на основе «атмосферника» 1.6 GDI (совокупная отдача – 141 л.с.).

Для Европы Kia Ceed производят в Словакии, выпуск обновленных автомобилей начнется в августе, старт продаж намечен на четвертый квартал. Сроки появления обновленной модели в России пока не объявлены (для нашего рынка машины собирает калининградский «Автотор»).

хэтчбек авторынок новинки рестайлинг KIA KIA Cee'd KIA ProCeed

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Opel Zafira B с пробегом: МКП и роботы с «пороком сердца» и очень горячие моторы Первая часть обзора о бэушных Opel Zafira B выглядит достаточно оптимистично: по кузову есть шансы на минимальные коррозийные повреждения, электрика простая (исключая потенциальные проблемы... 182 0 0 14.07.2021
Статьи / Авто недели Без изысков, но недорого в содержании: стоит ли покупать Hyundai ix55 за 1,2 миллиона рублей Недавно мы выбирали подержанную Toyota Highlander и выяснили, что этот кроссовер со временем практически не дешевеет: современный рынок задрал цены на хорошие экземпляры почти на уровень но... 2103 2 2 13.07.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Porsche Cayenne I поколения (955) Более-менее понятно, что Cayenne, стремящийся к 20-летнему возрасту, является потенциальным генератором затрат на обслуживание, исчисляющихся сотнями тысяч рублей. Также понятно, что это дей... 2030 3 2 13.07.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 141375 33 29 15.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чем 8 лучше 16: тест обновленного Lada Largus Если мы решим поискать людей, готовых назвать эти машины «автомобилями своей мечты», то искать нам придется очень и очень долго. О таких машинах не мечтают, их просто покупают – потому что н... 53548 14 25 17.03.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 51346 1 21 22.04.2021
Обсуждаемое
76 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings