Семейство Kia Ceed пережило рестайлинг: теперь больше отличий между версиями

Kia Ceed актуального, третьего по счету, поколения дебютировал в 2018 году, в семейство входят хэтч, стандартный универсал и имиджевый «сарай» ProCeed с купеобразным силуэтом (его марка позиционирует как shooting brake), плюс подзаряжаемый гибрид PHEV, «оспортивленные» версии GT Line и GT. Да, есть еще кроссовер XCeed на базе хэтчбека, но он стоит особняком, его продажи считаются отдельно, и презентация обновленного паркетника будет позже. Ну а Ceed – это важная модель для Европы, недаром за разработку последней генерации отвечало местное подразделение. Сейчас, по данным самой компании, на долю семейства в Старом Свете приходится 28% продаж марки. В общем, нет ничего удивительного в том, что именно европейские Сиды обновлены первыми.

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Компания постаралась развести разновидности модели в плане дизайна: они и прежде отличались внешне, но теперь разница заметнее. При этом фото базовых машин компания пока не опубликовала. Как бы то ни было, у гибридного универсала Ceed SW PHEV заглушка на месте верхней решетки стала более рельефной. У хэтчбека в версиях GT Line и GT отныне новые задние фонари, в каждом – по 48 световых модулей в виде сот, которые закрыты тонированным стеклом и работают в режимах поворотников, габаритов или стоп-сигналов. Также у «оспортивленных» машин есть свои накладки, а у GT еще и декор красного цвета.



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Из общего для всего семейства Kia Ceed – новый передний бампер с черными секциями, которые соединены с колесными арками плашками такого же цвета, у радиаторной решетки иная форма, в фарах заменили начинку (ходовые огни сделали в виде трех стреловидных элементов вместо четырех «точек»; головная оптика светодиодная уже «в базе»). Также модель получила диски нового дизайна (16-, 17- или 18-дюймовые), а палитра цветов кузова пополнилась четырьмя новыми оттенками (бронзовый, желтый, серый и зеленый).



Обновленный Kia ProCeed GT 1 / 4 Обновленный Kia ProCeed GT 2 / 4 Обновленный Kia ProCeed GT 3 / 4 Обновленный Kia ProCeed GT 4 / 4

В салоне перемен меньше: у виртуальной «приборки» и мультимедийной системы освежили графику (как и прежде, тачскрин бывает на 8 или 10,25 дюйма), да к прежним пяти вариантам отделки добавлены еще четыре. В арсенале модели также значатся система бесключевого доступа с кнопкой запуска мотора, двухзонный климат-контроль, подогрев всех сидений (у передних еще есть вентиляция) и электропривод багажной двери (багажник откроется автоматически, если владелец со смарт-ключом некоторое время находится позади машины).



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Доработан и комплекс систем безопасности Drive Wise. Вместо прежней системы оповещения о помехе в «слепой» зоне теперь система активного уклонения от столкновения; новая версия системы контроля внимания водителя умеет распознавать начало движения другого автомобиля (работает, например, в пробках и на светофоре, на экране появится соответствующее оповещение); ассистент поддержания движения в полосе может быть активирован отдельно от адаптивного круиз-контроля (такой ассистент стал доступен и для машин с «механикой»); камеру заднего вида можно включать и при движении вперед; система помощи при выезде с парковки задним ходом при необходимости автоматически остановит Ceed, если обнаружит другой автомобиль, приближающийся слева или справа.



Еще в прошлом году в моторную гамму европейской модели вошла новая бензиновая «турбочетверка» 1.5 T-GDI мощностью 160 л.с. (сочетается с 7DCT или 6МКП, она вытеснила 140-сильный 1.4 T-GDI), так что на этот раз обошлись без технических обновок. В линейку также входят бензиновые «турботройка» 1.0 T-GDI (100 или 120 л.с., МКП или 7DCT) и четырехцилиндровый турбомотор 1.6 T-GDI (204 л.с., 7DCT, только для GT), турбодизель 1.6 CRDi (136 л.с., 7DCT или «интеллектуальная механика» iMT, то есть без механической связи педали со сцеплением). Сид с дизелем бывает только в виде «мягкого» гибрида, для машин с бензиновыми моторами 1.0 и 1.5 это опция. Полноценный подзаряжаемый гибрид имеет установку на основе «атмосферника» 1.6 GDI (совокупная отдача – 141 л.с.).



Для Европы Kia Ceed производят в Словакии, выпуск обновленных автомобилей начнется в августе, старт продаж намечен на четвертый квартал. Сроки появления обновленной модели в России пока не объявлены (для нашего рынка машины собирает калининградский «Автотор»).

