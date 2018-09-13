Новый Kia ProCeed: еще один «сарай» вместо хэтчбека

Новый Kia ProCeed: еще один «сарай» вместо хэтчбека

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Фирма Kia представила компактную модель ProCeed третьего поколения: теперь это не трехдверный хэтчбек, а универсал с купеобразным силуэтом. Сами корейцы называют его «шутинг брейком».

Конечно никакой это не shooting brake, что стало ясно еще на прошлой неделе, когда новый ProCeed сняли на видео едущим по автомагистрали. ProCeed третьего представляет собой всего лишь более изящную альтернативу грузному универсалу Ceed SW (Sportswagon), который дебютировал в марте на Женевском автосалоне.

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Живьем ProCeed третьего поколения покажут в начале октября на автосалоне в Париже, а пока мы можем поразглядывать картинки. От «спортвагона» ProCeed отличается увеличенной на 5 мм длиной кузова (2605 мм), уменьшенным на 5 мм дорожным просветом (135 мм) и покатой купеобразной кормой, из-за которой номинальный объем багажника сократился с 625 до 594 л.

С эффектным концепт-каром годичной давности, который стал звездой Франкфуртского автосалоне, и как бы предвещал новый ProCeed, серийный автомобиль роднят стилизованные плавнички на боковинах, но пропорции кузова сильно изменены, и нельзя сказать, что в лучшую сторону…

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Тем не менее пятидверный ProCeed выглядит вполне эффектно и, безусловно, найдет своих покупателей в Европе, которые любят «сарайчики» как никто в мире, так что наличие сразу двух универсалов в семействе Ceed вполне оправдано. Что до трехдверных хэтчбеков, то они теперь вымирающий вид: большинство производителей от этого типа кузова отказываются, как от непопулярного, потому и ProCeed сменил формат.

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У «просида» свои, более драйверские настройки ходовой части, благодаря которым вести этот «сарай» по извилистым дорожкам будет приятнее, нежели Ceed SW или 5-дверный хэтчбек, а наиболее азартной станет версия ProCeed GT с оригинальным кузовным обвесом и 204-сильным бензиновым турбомотором 1.6 T-GDI. Версии попроще оснащаются на выбор бензиновыми двигателями 1.0 T-GDI (120 л.с.), 1.4 T-GDI (140 л.с.) либо турбодизелем 1.6 CRDI (136 л.с.). Коробки передач — 6-ступенчатая МКП либо 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

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Kia ProCeed GT
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Kia ProCeed GT
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Kia ProCeed GT
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Kia ProCeed GT

К европейским дилерам новый ProCeed поступит в первом квартале 2019 года, а вот будут ли его предлагать в России, пока неизвестно: заниженный горбатый «сарай» — не совсем то, что ждет наш автолюбитель от массового корейского бренда.

Теги: Новинки , shooting brake , Киа , универсал , универсалы , шутинг-брейк , KIA , Pro cee'd
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1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
Димитрий Игнатьев

я бы взял именно его... нынешний сид не знаешь на что менять, новый хэтч - уродец, оптима - очень большой компромисс, стингер более менее, и там вопросов полно... конкуренты кроме кроссоверов ничего не предлагают, шкода скучна как нора ослика Иа... Мазды угоняют... а новый просид в принципе боле менее гармоничен внешне из всего нового выводка.

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