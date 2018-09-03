Теперь Горбатый! Новый Kia ProCeed попал на видео

Теперь Горбатый! Новый Kia ProCeed попал на видео

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13 сентября состоится мировая премьера Kia ProCeed третьего поколения. Модель сменила тип кузова: теперь это так называемый «шутинг брейк», а не трехдверный хэтчбек. На поверку же – обычный универсал…

На прошлой неделе Kia опубликовала тизер нового Kia ProCeed, а именно снимок кормы, который, в сущности, не дает о машине никакого представления. Теперь же в Сети появилась любительская видеозапись проезда закамуфлированного Kia ProCeed по автостраде, и она полностью разрушила интригу вокруг автомобиля.

Судя по ролику, ProCeed это всего лишь более элегантная версия универсала Ceed третьего поколения, представленного в марте. Новый «сарай», несмотря на обязывающее ко многому наименование Sportswagon, получился грузным, зато очень вместительными: объем багажника «под полкой» составляет 600 л. У ProCeed грузовой отсек, очевидно, не такой емкий, но и корма у него менее тяжеловесная на вид, а на боках имеются изящные плавнички, как у одноименного концепта, представленного год назад на автосалоне во Франкфурте.

Концепт Kia Proceed

Концепт Kia Proceed

Тот концепт, к слову, был очень тепло встречен публикой и журналистами, но серийная машина, как многие и пророчили, получилась куда менее эффектной, и дело здесь не столько в «дежурных» колесах вместо нарядный концептуальных катков, сколько в сильно измененных пропорциях машины.

Официальный тизер нового Kia ProCeed

Официальный тизер нового Kia ProCeed

Подробно разглядывать новинку мы будем через 10 дней, но уже сейчас видно, что новый ProCeed – никакой не shooting brake. Хотя бы потому, что у него пять дверей, а не три, как того требуют каноны жанра, да и корма у него какая-то горбатая, купейная, а не универсальная… Впрочем, с тех пор, как автопроизводители стали совершенно бесцеремонно обходиться с кузовными терминами, и ярлыки «родстер» и «купе» теперь вешают на что ни попадя, можно не удивляться столь вольной трактовке «шутинг брейка».

Bentley Continental Flying Star

Bentley Continental Flying Star

Классический shooting brake – это мелкосерийный спортивный трехдверный универсал, созданный, как правило, на базе люксового купе. Типичный пример – Bentley Continental Flying Star. Для С-класса такой тип кузова большая редкость, хотя и здесь были свои образцы – например, Volkswagen Corrado Magnum G60. Этот «сарайчик» создавался в начале 90-х с прицелом на мелкосерийное производство (200 штук), но руководство германского концерна идею завернуло и свет увидели только два прототипа.

Volkswagen Corrado Magnum G60

Volkswagen Corrado Magnum G60

О технической начинке нового Kia ProCeed пока ничего неизвестно, но, по слухам, никаких особых двигателей и более драйверских настроек ходовой части у него не будет. Впрочем, дождемся официальной премьеры и тогда уже будем судить и обсуждать. Широкой публике новинку покажут в начале октября на Парижском автосалоне.

Теги: Авторынок , Новинки , Kia ProCeed , shooting brake , шутинг-брейк , KIA , Pro cee'd
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