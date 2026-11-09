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  • Mechatronik M SEC: широкобёдрый рестомод с мощным V8 на базе купе Mercedes-Benz C126

Mechatronik M SEC: широкобёдрый рестомод с мощным V8 на базе купе Mercedes-Benz C126

09.11.2026 33 0 0
Mechatronik M SEC: широкобёдрый рестомод с мощным V8 на базе купе Mercedes-Benz C126

Немецкая компания Mechatronik из Пляйдельсхайма (земля Баден-Вюртемберг), специализирующаяся на реставрации и тюнинге классических автомобилей, представила свой свежий проект — рестомод Mechatronik M SEC на базе купе Mercedes-Benz C126 из 1980-х, который будет выпущен тиражом 30 экземпляров.

Помнится, крутой рестомод на базе купе Mercedes-Benz C126 в феврале этого года анонсировало американское тюнинг-ателье RENNtech, но он будет готов только в 2027 году. Зато уже готов его конкурент от немецкой компании Mechatronik, которой в следующем году исполнится 30 лет. В рестомод M SEC компания Mechatronik вложила весь свой опыт и любовь к классическим Мерседесам, поэтому образ, созданный когда-то великим Бруно Сакко, бережно сохранён, притом что большинство наружных кузовных панелей у рестомода новые, изготовленные из углепластика.

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Для производства каждого экземпляра Mechatronik M SEC понадобится донорский Mercedes-Benz SEC поколения C126, что выпускался с 1981 по 1991 год. Донорский автомобиль полностью разбирается, его несущий каркас проходит реставрацию и получает новое антикоррозийное покрытие. Этот каркас становится основой нового, по сути, автомобиля. Новый обвес из углепластика, включающий в себя расширенные колёсные арки, вдохновлён ранними моделями AMG. Дизайн фар и фонарей такой же, как у донорской машины, но с новой светодиодной начинкой. При желании передние фары могут иметь более современную начинку со светодиодными бровями дневных ходовых огней.

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Интерьер рестомода сохранил принципиальную архитектуру донорского Mercedes-Benz C126, но все материалы отделки новые. Один из циферблатов аналогового щитка приборов заменён круглым многофункциональным экраном. Магнитола Mechatronik Radio Classic стилизована под классический кассетный Blaupunkt, но имеет современную электронную начинку и модуль Bluetooth 5.0 для беспроводного подключения внешних устройств. За доплату предлагается 1560-ваттная Hi-Fi-аудиосистема (13 динамиков). Вместо классической кожаной отделки можно выбрать более спортивную из замши и карбона, задние сиденья можно удалить, а спереди установить лёгкие спортивные ковши с интегральными подголовниками.

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Под капотом у Mechatronik M SEC установлен 6,2-литровый атмосферный Mecedes-AMG V8 c заводским индексом M156, разработанный в середине 2000-х и обладающий совершенно фантастическим басовитым рыком, услаждающим слух при разгонах. На рестомоде этот двигатель выдаёт 500 л.с. и 630 Нм, вся мощность передаётся на задние колёса через 7-ступенчатую АКП AMG Speedshift 7G-Tronic и самоблокирующийся дифференциал. Разгон до 100 км/ч занимает 4,2 с, максимальная скорость — 250 км/ч. С опциональным пакетом GT-Package сухая масса рестомода уменьшается с 1712 до 1624 кг, время разгона до «сотни» уменьшается до 4,0 с, а максимальная скорость увеличивается до 280 км/ч.

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Новая спортивная подвеска для Mechatronik M SEC разработана совместно со специалистами Öhlins и тщательно настроена, но каждый заказчик может выбрать нужный ему баланс между комфортом и управляемостью. Перфорированные дисковые тормоза поставляет Brembo: диаметр передних тормозных дисков — 360 мм, задних — 330 мм. С опцией GT-Package диаметр передних тормозных дисков увеличивается до 390 мм. Легкосплавные колёса Mechatronik Aero с массивными ступицами в стиле классических колёс AMG обуты в шины Michelin Pilot Sport 4 S размерности 255/35 R 19 спереди и 295/30 R 19 сзади. В качестве альтернативы можно выбрать более элегантные колёса с тонкими пересекающимися спицами и шины Michelin Pilot Sport Cup 2.

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Цена Mechatronik M SEC на сайте немецкой компании не указана, но она в любом случае будет сильно зависеть от индивидуальных пожеланий каждого заказчика. Производство и поставки начнутся в 2027 году.

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