RENNtech Sledgehammer: толстый рестомод с 7,5-литровым V12 на базе Mercedes-Benz C126

Опубликовано 10.02.2026 309 0 1
Американское тюнинг-ателье RENNtech из штата Флорида анонсировало лимитированный рестомод SEC V12 Widebody Sledgehammer на базе легендарного купе Mercedes-Benz C126 из 1980-х, в него установят не менее легендарный 12-цилиндровый двигатель М120 из 1990-х, форсированный до 669 л.с.

Флагманское купе Mercedes-Benz S-класса поколения C126 в стоке двигателем М120 никогда не оснащалось, его получили более поздние топовые Мерседесы, в том числе толстяки поколения W140/C140 — символы лихих 1990-х. Помнится, в 2022 году ателье RENNtech выпустило совершенно сногсшибательный «сто сороковой» седан с авторской 7,6-литровой версией двигателя М120, а теперь похожим двитагелем решено одарить купе C126, у которого в стоке был максимум V8 семейства М117. В своё время ателье AMG много упражнялось с двигателем M117 — оснащённые им машины получили имя Hammer, то есть «киянка», а мастера RENNtech назвали свой новый шедевр Sledgehammer, то есть «кувалда».

RENNtech SEC V12 Widebody Sledgehammer получит новую, 7,5-литровую версию двигателя М120, который без какого-либо наддува будет выдавать впечатляющие 669 л.с. и 881 Нм. Для достижения таких показателей потребуется куча новых деталей, в том числе усиленные поршни, новые головки блока и равнодлинные выпускные коллекторы из нержавеющей стали со спортивными катализаторами — звук на выходе будет совершенно бесподобный. О коробке передач пока информации нет. Шасси планируется комплексно модернизировать, чтобы оно могло «переварить» огромную мощность нового мотора.

Кузов купе C126 будет радикально обновлён, он получит widebody-обвес, расширенные пороги, новый передний бампер с крупными воздухозаборниками и новый задний бампер с развитым диффузором. В распухших колёсных арках разместятся большие кованые колёса. На крыше багажника будет установлен небольшой элегантный спойлер.

Салон RENNtech SEC V12 Widebody Sledgehammer пока не раскрыт, известно лишь, что масштаб его переделок будет сильно зависеть от пожелания заказчика — можно сохранить классическую атмосферу с кожей и деревом, а можно всё зашить в карбон и напичкать современной электроникой.

На данный момент RENNtech SEC V12 Widebody Sledgehammer существует лишь в виде рендеров, живые экземпляры рестомода поступят в продажу только в 2027 году, цена пока не объявлена, тираж — 12 экземпляров.

купе тюнинг классика новинки Mercedes-Benz Mercedes-Benz S-класс

 

