Идеальный Mercedes-Benz 600 SEL в тюнинге от RENNtech: 7,6-литровый V12 и 623 л.с.

Американское тюнинг-ателье RENNtech из штата Флорида представило рестомод на базе Mercedes-Benz 600 SEL (поколение W140): вмешательство в стиль донорской модели сведено к минимуму, а вот технический апгрейд получился всесторонний и весьма впечатляющий.

Основанная в 1989 году Хартмутом Фейлом компания RENNtech довольно быстро заслужила репутацию маститого тюнера Мерседесов в США, ведь прежде Фейл работал в AMG и знал толк в форсировке моторов. Ещё в 1992 году RENNtech представила свою версию легендарного 12-цилиндрового двигателя М120 с увеличенным с 6,0 л до 7,4 л рабочим объёмом. Сегодня компания выпускает широкий ассортимент деталей для тюнинга автомобилей самых разных европейских марок, но в центре её внимания продолжает оставаться Mercedes-Benz.

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Свежий проект, получивший название RENNtech S76R, — это попытка вспомнить истоки ателье и сделать самый совершенный в мире экземпляр «шестисотого» Мерседеса поколения W140 с атмосферным V12. За основу демо-образца, показанного на фотографиях, взят седан 1992 года выпуска. Донорскую машину пришлось разобрать практически до винтика, чтобы отреставрировать и модернизировать всю технику.



Используя опыт тридцатилетней давности и современные материалы, мотористы RENNtech увеличили рабочий объём стокового М120 до 7,6 л, установили облегчённую поршневую группу, распредвалы AMG Performance, новые головки блока, более производительные системы впуска и питания, более современный блок управления, новую равнодлинную систему выпуска из нержавеющей стали со спортивными катализаторами. В итоге отдача со стоковых 408 л.с. и 580 Нм выросла до 623 л.с., 953 Нм.



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Для прокачанного двигателя потребовалась более современная 5-ступенчатая АКП вместо стоковой 4-ступенчатой, между задними ведущими колёсами установлен самоблокирующийся дифференциал OS Giken. В подвеске появились новые адаптивные амортизаторы и укороченные пружины. Тормоза тоже новые — карбон-керамические, диаметром 402 мм спереди (6-поршневые суппорты) и 360 мм сзади (4-поршневые суппорты). 19-дюймовые кованые колёсные диски RENNtech Classics идеально вписываются в монументальный образ «сто сорокового». До 60 миль/ч (96,56 км/ч) RENNtech S76R разгоняется менее чем за 5 с, что примерно на полторы секунды меньше, чем у стокового седана.



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Кузов получил лёгкий, едва заметный аэродинамический обвес по нижнему периметру, вентиляционные отверстия в передних крыльях и спойлер на крышке багажника.Салон полностью обновлён, причём не только косметически: внутренние петли, климатическая установка, механизмы и сервоприводы новые. Кожаные чёрные сиденья с красной прострочкой тоже новые, причём во втором ряду теперь два раздельных кресла, а не цельный диван. Потолок обит алькантарой. Руль, центральная консоль и дверные карты декорированы углепластиком. Блок аудиосистемы в классическом стиле можно связать со смартфоном. Громкоговорители, разумеется, тоже новые.



Стоимость RENNtech S76R не названа, но компания сообщила, что этот проект не обязан оставаться в единственном экземпляре и любой желающий может за кругленькую сумму получить свой идеальный «шестисотый».

