Неудобная правда: почему китайский автопром захватывает Европу

В 2025 году китайские бренды продали в Европе более 810 000 автомобилей – рекордный показатель за всю историю. Фактически каждый десятый новый автомобиль на европейских дорогах – китайский. А если смотреть не на весь рынок, а на гибриды и электрокары, картина будет ещё веселее. Настолько, что европейским брендам впору доставать из бардачка валидол.
Доля китайских брендов на европейском рынке в декабре прошлого года достигла 16%, а по итогам 2025 года – около 11%, что более чем вдвое выше уровня 2024 года. И это – несмотря на пошлины, угрозы, громкие политические речи и коллективные европейские заклинания.
Почему? Китайские автопроизводители столкнулись с перепроизводством дома и фактически закрытым для них рынком США, поэтому и пошли в Европу. Как вода, которая камень точит. И пока европейские концерны рисовали презентации и меняли дизайн логотипов, китайцы… просто продавали машины без лишней драматургии.
Экспорт автомобилей из Китая в 2024 году превысил шесть миллионов автомобилей, установив исторический рекорд. В 2025 году экспорт только электрокаров из КНР достиг 2,6 млн единиц, удвоившись за год. А экспорт китайских машин с ДВС составил ещё почти 4,5 млн штук.
Выходит, Китай одновременно продаёт европейцам и будущее, и настоящее – в зависимости от того, что лучше покупают. Европа попыталась закрыться пошлинами. Китай ответил убедительно: например, BYD строит завод в Венгрии и планирует выпускать там до 300 000 машин в год.
Нет, но почему это происходит на самом деле? Потому что автомобиль больше не железка, а настоящий гаджет. Примерно как смартфон, только на колёсах и в кредит на семь лет. В современном автопроме теперь выигрывает не тот, кто умеет конструировать моторы и настраивать подвеску, а тот, кто умеет делать продвинутую электронику, мощные батареи и софт.
А в этих сферах Китай – не догоняющий, а системный игрок. Тот самый, который не спрашивает, можно ли войти в игру, а сразу приносит собственную шахматную доску. И вот парадокс: Европа десятилетиями строила идеальный автомобиль, а Китай за несколько лет построил идеальную бизнес-модель.
И вот итог, который никто не хочет произносить вслух. Потому что он звучит слишком громко для зоны комфорта. Китайский автопром выпускает современные машины так, как европейцы давно разучились: быстро, дёшево, массово и без неинтересной потребителям философии. И самое занятное – это ведь только начало.
Потому что если сегодня каждый десятый новый автомобиль в Европе – китайский, то завтра будет уже каждый пятый. А послезавтра европейцы начнут скучать по тем временам, когда боялись китайских машин – вместо того, чтобы на них ездить.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
У местных шендеровичей может сбиться картина мира, когда они, любимые папуасы, как и их белые хозяева, не покупают китайцев. Хозяева теперь покупают, что делать местным незаконченным?
Всё так. Но любить китайский автомобилесодержащий продукт мы всё равно сильнее не станем.
И относиться к нему, как к смартфону - тоже. Потому что условный средний смартфон стоит как половина средней зарплаты россиянина, а средняя китайская машина - как квартира, за которую, к слову, люди пол жизни ипотеку выплачивают.
Поэтому выбор авто и дальше будет максимально осознанным и предвзятым, ибо риск ошибиться слишком дорого обойдётся.
Да ладно тебе, камрад. Не знаю, как в Европах, но мне на Drive 2 не раз попадались боевые хомячки, с пеной у рта доказывающие, что какой-нибудь условный Haval Dargo лучше Японцев/Корейцев/Европейцев. Не думаю, что у всех из них поголовно Стокгольмский синдром.
Просто машина давно перестала быть вещью "для избранных" и стала ширпотребом, со всеми вытекающими. Т.е. широкая аудитория не смотрит ходовые качества, техничку, надёжность и т.д., а смотрит только на цену, дизайн, количество экранчиков/подсветочек/подогревов. Ну и на новизну, разумеется. Новизна - это самое главное. Ведь очень важно быть в тренде, не упуская возможности брезгливо посмеиваться над такими "автогурманами", как мы, называя нищебродами и некрофилами. 😂😂😂
Я считаю, сытое время было в начале 2010 и оно давно прошло. Сейчас автомобиль вновь роскошь, передаваемая по наследству.
Достаточно посмотреть на рост стоимости европейских машин. В 2004г наш 406й стоил от 17.000€, в 2008г брал 308й за 11500.... сейчас даже созданные на базе Клио уже 30.000 и выше. Даже с учетом инфляции это овердохера.
Из бюджетных машин фактически только лоханоподобные еще остаются доступными. Производители увлеклись «инновациями» и экологией, которые только во влажных фантазиях недобитых маркетологов нужны рынку…
Роскошь-не роскошь, но количество свежих Чунг-Чонгов на дорогах и Drive2 - так и продолжает увеличиваться. Тут ведь ещё работают всякие заманухи, типа рассрочек/субсидированных %-ставок.
Ну да, не представляю, кто в здравом уме занесёт за чунгачангу 4..5..6 млн. живых денег.
Берут по гос. программам и в трейдын, где доплата не настолько шокирующая.
Берут. И в деньги берут. Лично знаком с людьми, пересевшими, например, с Range Rover - на Tank 500, с Audi Q5 на Tank 300, с VW Tiguan на Geely Atlas. Без кредитов.
Мотивация простая: "моя машина уже старая, нужна новая из салона, с гарантией."
Я сам не разделяю эту точку зрения, но за то время, сколько я проработал в автосалоне - сотни подобных людей видел.
Так а что с Ровером не так или с Ауди? Сыпятся так, что сил нет?
Так нет же. Иногда привозят такие машины в трейд на оценку, что любо-дорого взглянуть: +- 5 лет возраст, до 100 ткм пробег, отличное состояние, 1 хоз.
Но всё равно: "Моя машина уже старая, нужна новая из салона, с гарантией."
Думаю, на человеческий это можно перевести так: "надоела/наездился/боюсь, что начнёт ломаться/хочется планшетов и подогревов с подсветочками и т.д." При этом, вторичный рынок не рассматривается принципиально. Только новая, из официального ДЦ, с бантиком.
Вот и вся логика.
А, так это обыкновенное ненормальное потребительство и инфантильность, в комплекте с отсутствием понимания в технике авто, даже того, на котором ездишь.
Это рефлексия по тем временам, когда в России можно было купить новую машину. Покупка и эксплуатация китайца большинство возвращает к грустной и безнадежной реальности.
Можно добавить ещё пару пунктов:
4qwerty, а так же добавить экономию на сырье и наплевательское отношение к послепродажному обслуживанию. Кроме того, если европейцы после окончания выпуска модели еще 10 лет будут делать запчасти на нее, то китай забьёт болт на покупателей в тот же момент.
Что то по статистике, которую публиковали в том числе и Колеса, ближайшая условно китайская марка (Вольво) попадает только во второй десяток. Да, этой саранчи развелось слишком много, но Европа тоже оценила отношение производителей к этим ведрам и их покупателям как одноразовое. Можно с минимальным сожалением выбросить глючащий смартфон стоимостью 500€, а вёдрышко то тянет от 30.000€ и выше. Значит его надо регулярно обслуживать и ремонтировать. А китайские барыги не планируют обеспечивать этим свои высеры.
Я уж не говорю о том, что автомобиль должен надежно управляться и быть безопасным, что китайскому ведропрому тоже неведомо. Конечно, всегда найдется прослойка покупателей, которые погонятся за низкой ценой. Потом будут кусать локти. Сейчас они только знакомятся с этим шлаком и слушают пассажи про «китай уже не тот, что раньше».
В итоге имеем старение европейского автопарка, поскольку менять старую Тойоту Короллу не на что.
Не знаю, как в других странах, но ни в Германии, ни в Швейцарии я китайских машин на улицах не вижу. Китайцы заламывают цену в 2,5 раза больше, чем у себя дома! Покупатъ китайцев по цене европейцев и японцев желающих немного. Пара примеров цен в Китае и Швейцарии в швейцарских франках: Xpeng G9 27'750.- против 59'600.- BYD Seal | 21'250.- 48'990.- Leapmotor T03 | 6'700.- 16'990.- Я знаю, в русскоязычном интернете принято считать, что китайские машины только в России дорогие. Но это не так.
Бред. Китацы ставят мониторы потому что это дешевле кнопок, вот весь хрен до копейки. А захват рынка произошёл именно по ценовому фактору и плюс удачному дизайну. Комплектации которые есть у китайцев такие же есть и в европейских тачках, но за совсм другие деньги.
да, подтверждение тому слова бывшего гендиректора Stallantis
" ... При этом европейским компаниям вряд ли удастся сделать электромобили такими же дешёвыми, как в Китае, поэтому им придётся уходить в более высокие ценовые сегменты.
Понимать это надо так, что бюджетный сегмент рынка рано или поздно будет полностью оккупирован «китайцам». Всё это мы уже видели на рынке смартфонов и прочей бытовой электроники. "
Надо разделять рынок электричек (собственно тележек для плавания из коттеджа до супермаркета) и автомобилей. Рынок одноразовых электро-корыт для перемещения вокруг коттеджного поселка заняли китайцы, но, как показала практика, в Европе, привыкшей путешествовать на большие расстояния, эти тележки для супермаркетов не особо интересны - разве что 2-3 средством передвижения в семье. А вот делать автомобили в бюджетной нише стало не интересно уже европейским производителям, отсюда и потуги Пежо/Ситроена и проТчих заявляться в премиум сегмент, с которым они ну никак не ассоциируются. В итоге - многомиллионные убытки.
За электрокар согласен, думаю о гибриде. Вокруг коттеджного поселка и по Москве (99% моих поездок) на электротяге, на дальняк на моторе-генераторе ну либо с возможностью подключения мотора к трансмиссии.
Удивительная статистика. В Европе выбор китайца весьма странен при том что для них их автопром обходится не так дорого как нам, да и автокредиты у европейцев околонулевые.