Неудобная правда: почему китайский автопром захватывает Европу

Европа долго смеялась над китайскими автомобилями. Потом начала их покупать. И остановиться, видимо, уже не сможет. Ведь математика – штука без чувства юмора. Она не шутит, она просто выставляет счёт.

В 2025 году китайские бренды продали в Европе более 810 000 автомобилей – рекордный показатель за всю историю. Фактически каждый десятый новый автомобиль на европейских дорогах – китайский. А если смотреть не на весь рынок, а на гибриды и электрокары, картина будет ещё веселее. Настолько, что европейским брендам впору доставать из бардачка валидол.

Доля китайских брендов на европейском рынке в декабре прошлого года достигла 16%, а по итогам 2025 года – около 11%, что более чем вдвое выше уровня 2024 года. И это – несмотря на пошлины, угрозы, громкие политические речи и коллективные европейские заклинания.



Почему? Китайские автопроизводители столкнулись с перепроизводством дома и фактически закрытым для них рынком США, поэтому и пошли в Европу. Как вода, которая камень точит. И пока европейские концерны рисовали презентации и меняли дизайн логотипов, китайцы… просто продавали машины без лишней драматургии.



Экспорт автомобилей из Китая в 2024 году превысил шесть миллионов автомобилей, установив исторический рекорд. В 2025 году экспорт только электрокаров из КНР достиг 2,6 млн единиц, удвоившись за год. А экспорт китайских машин с ДВС составил ещё почти 4,5 млн штук.



Выходит, Китай одновременно продаёт европейцам и будущее, и настоящее – в зависимости от того, что лучше покупают. Европа попыталась закрыться пошлинами. Китай ответил убедительно: например, BYD строит завод в Венгрии и планирует выпускать там до 300 000 машин в год.



Нет, но почему это происходит на самом деле? Потому что автомобиль больше не железка, а настоящий гаджет. Примерно как смартфон, только на колёсах и в кредит на семь лет. В современном автопроме теперь выигрывает не тот, кто умеет конструировать моторы и настраивать подвеску, а тот, кто умеет делать продвинутую электронику, мощные батареи и софт.



А в этих сферах Китай – не догоняющий, а системный игрок. Тот самый, который не спрашивает, можно ли войти в игру, а сразу приносит собственную шахматную доску. И вот парадокс: Европа десятилетиями строила идеальный автомобиль, а Китай за несколько лет построил идеальную бизнес-модель.



И вот итог, который никто не хочет произносить вслух. Потому что он звучит слишком громко для зоны комфорта. Китайский автопром выпускает современные машины так, как европейцы давно разучились: быстро, дёшево, массово и без неинтересной потребителям философии. И самое занятное – это ведь только начало.



Потому что если сегодня каждый десятый новый автомобиль в Европе – китайский, то завтра будет уже каждый пятый. А послезавтра европейцы начнут скучать по тем временам, когда боялись китайских машин – вместо того, чтобы на них ездить.

