Пикапов на российском рынке становится всё больше, что не может не радовать: хотя бы какое-то разнообразие среди бесконечных паркетников. Кажется, что если бы автомобильный мир был зоопарком, то кроссоверы давно заняли бы все клетки, вытеснив даже бегемотов. Поэтому появление не кроссовера очень радует, тем более новичок – пикап Huanghai N7 – стал вдобавок самым длинным автомобилем в сегменте.

Китайская марка Хуанхай (в переводе с китайского – «Жёлтое море») – вовсе не очередной новый бренд, суббренд или какая-нибудь коллаборация, как сейчас модно. История марки насчитывает 40 с лишним лет, просто за пределами домашнего рынка она не особо известна. Типичная ситуация: у себя дома – ветеран, за границей – новичок с пустым паспортом без виз. Между тем, пикапы Huanghai уже дважды пытались продавать в России: сначала как Derways, потом – как Kapitan. Причём с Капитаном процесс только набирает обороты.

Третья попытка

Теперь за дело взялась компания «Обухов», которая не стала изобретать велосипед и привезла Хуанхай в Россию без ребрендингов и ренеймингов. Первенцем нашего рынка стал пикап N7, который выпускается в КНР с 2019 года и спереди подозрительно напоминает Chevrolet Silverado. Мне всегда было интересно, зачем? Может кто-нибудь мне сказать, почему нужно копировать «американцев» вместо того, чтобы придумать что-нибудь своё? Ведь это как носить ковбойскую шляпу в надежде, что вместе с ней придёт и харизма Клинта Иствуда.

Huanghai чуть меньше американского исходника, но всё равно сегодня это самый длинный пикап на российском рынке – без малого 5,7 метра! Грузовой отсек тоже будь здоров – 1715 мм в длину и 1620 мм в ширину. А чтобы загружать его было удобнее, в кузове есть опциональный выдвижной поддон – удобнейшая штука, управляться с которой можно одной рукой. Мечта человека, который никогда не расстаётся со стаканом кофе. Среди прочих аксессуаров – алюминиевый кунг с тремя створками.



Открывать можно не только заднюю, но и боковые дверцы – с правой стороны прикручены металлические полки, которые можно переставлять как душе угодно. Буквально IKEA на колёсах. Внутри отсека есть небольшой плафон подсветки, створки закрываются на ключ, как и задний борт. На кунге тестовой машины закреплён ещё и мощный багажник, который выдерживает 150 кг. Что важно, все аксессуары, включая фаркоп и даже лебёдку в переднем бампере, вписаны в ОТТС.

Головная оптика – светодиодная, фонари – на лампочках. Стационарные подножки неудобны: они слишком узкие и установлены чересчур близко к кузову. Цвета есть на любой вкус: белый White Pearl, серебристый Aircraft Silver, светло-серый Meteor Gray, тёмно-серый Starry Gray, коричневый Renault Gray, зелёный Mica Green, синий Sapphire Blue и чёрный Black Pearl. Можно выбрать оттенок хоть под настроение, хоть под фирменные цвета своей компании – похвальное разнообразие.

Без гламура

Интерьер пикапа незатейлив, но, с другой стороны, никаких премиальных амбиций у Huanghai, к счастью, нет, что по нынешним временам редкость. В эпоху, когда любой пылесос пытается выглядеть как люксовый гаджет, это почти подвиг. Грубоватым кожзамом здесь обшит только козырёк приборной панели и все подлокотники, включая двухстворчатый центральный, кнопку открывания которого то и дело случайно нажимаешь правым локтем. Всё остальное – практичный, но жёсткий пластик. Если кому-то это вдруг важно, на центральном тоннеле нет подстаканников, которые в американских пикапах есть.

Глянцевая серебристая отделка, наверное, призвана оживить убранство салона, но в районе центральных дефлекторов пластик уже начал немного вспучиваться. Специально для российского рынка пикапу добавили подогревы передних кресел, руля и ветрового стекла. Очень радует, что все они включаются аналоговыми кнопками на консоли, как и все остальные настройки однозонного климата. И включение подогрева стёкол одновременно с зеркалами – разумное решение.

Озадачивает алгоритм включения подогрева передних кресел: на других автомобилях он, как правило, включается на максимальную мощность с первого нажатия, но в Хуанхай – наоборот. Интенсивность подогрева нужно прибавлять вручную от минимального до максимального уровня (всего их три), зато отключается он как раз в одно нажатие. Ещё один странный момент: водительский ремень безопасности показался коротковатым – впритык! Но в этом могут быть виноваты новогодние каникулы с их застольями.

В целом климат работает так себе. Авторежим и вовсе бесполезен – такое ощущение, что это набор случайных алгоритмов регулировки температуры и направления обдува. Электроника постоянно чередует потоки горячего и холодного воздуха, хаотично направляя их то в ноги, то в лицо. Словно разговариваешь с человеком, страдающим от биполярного расстройства. Более-менее комфортные условия можно получить только в ручном режиме, но и в нём работа климата далека от идеала.

А если на улице влажно или идёт снег, без обдува стёкол не обойтись, поскольку они быстро запотевают. Надо сказать, что кабина довольно быстро прогревается, но на втором ряду нет ни подогревов, ни хотя бы дефлекторов вентиляции, поэтому там и холодно, и ничего не видно в запотевшие стёкла. И жёстко – диван второго ряда похож, скорее, на обтянутую кожзамом скамейку. Как в государственной поликлинике у кабинета стоматолога. Есть центральный подлокотник с парой подстаканников и даже розетка на 220 вольт.

Простор и функционал

Зато просторно тут по всем направлениям. Спинку можно сложить (увы, только целиком), а подушку – поднять вертикально. Под ней, кстати, есть пара потайных отсеков, а за спинкой – узкий карман. Идеальное место для вещей, которые надо куда-нибудь пристроить. Передние кресла ощутимо мягче заднего дивана и в кои-то веки позволяют настраивать даже угол наклона подушки, чтобы устроиться поудобнее. Жаль, что они слишком плоские, а руль регулируется только по высоте – вылет хочется сделать побольше.

Зато – никаких сенсорных кнопок и игривая красная прострочка. Настоящая, а не фейк. Автоматический режим есть только у водительского стеклоподъёмника и работает он лишь на опускание, поэтому, чтобы поднять стекло, кнопку нужно удерживать. Панель приборов – простой 5,6-дюймовый цветной экран плюс аналоговые спидометр и тахометр по бокам. Функционал дисплея невелик и, по большому счёту, позволяет только полистать меню.

Постоянно горящая красная надпись о низком давлении в шинах (на самом деле система не видит датчики задних колёс) раздражает. Электронный джойстик коробки передач здесь выглядит чужеродно: в таком интерьере уместнее – и удобнее! – был бы механический селектор, которым можно орудовать не глядя. Но вместо него – гаджет, который случайно забрёл сюда из салона электрокара. А настоящий краеугольный камень салона N7 – конечно же, вертикальный 12-дюймовый тачскрин.

Дисплей по нынешним временам откровенно слабоват разрешением и качеством картинки, но функционал – моё почтение! Apple CarPlay нет, но в систему на базе Android зашиты навигатор и музыка от Яндекса, есть Rutube и даже телевидение с несколькими сотнями каналов, включая региональные – на любой вкус. В общем, можно ехать в тайгу и одновременно смотреть новости из родного города. И на парковке всегда есть чем заняться. Интернет приложениям раздаёт модем, который есть в списке аксессуаров.

Интерфейсом мультимедийка похожа на Subaru – крупные значки, простое меню. Отзывчивости и быстроты реакций тачскрину не хватает, но аудиосистема играет неожиданно хорошо. Звук не особо детализированный, но очень мощный. Беспроводная зарядка расположена неудобно, но она всё равно не работает – два разных iPhone заряжать отказалась, обзывая их посторонними предметами. Отмечу также удобные кнопки управления трансмиссией и некоторыми ездовыми настройками на центральном тоннеле по бокам от селектора – крупные и с внятным нажатием.

Крепкая техника

Конструкция Huanghai N7 типична для пикапов: мощная рама, подключаемый полный привод и демультипликатор, независимая передняя подвеска и зад­ний мост на рессорах. Под капотом – 2,4-литровый бензиновый турбомотор Mitsubishi серии 4K22D4T с чугунным блоком и распределённым впрыском топлива. Двигатель вполне официально выпускают в Китае по лицензии на предприятии Shenyang Aerospace Mitsubishi Motors.

Китайский 8-ступенчатый гидромеханический автомат A8R50 производства компании Harbin Dongan Automotive представляет собой лицензионную копию корейской коробки передач A8TR1, известную по моделям Hyundai, Kia и Genesis. Хотя цифры разгона с места до 100 км/ч производитель не сообщает, по ощущениям пикап вовсе не кажется увальнем. Он, скорее, большой человек, который умеет шустро бегать. Понятно, что здесь никак не меньше 10 секунд, но и отнюдь не 20.

В потоке не чувствуешь себя ущербно, но куда важнее, что разгон линейный, без заминок или пауз при переключениях. Курсовая устойчивость пикапа неплоха: он уверенно держит прямую даже на трассовых скоростях и не спрыгивает с траектории в поворотах. В общем, мощности мотора хватает для уверенного перемещения по дорогам общего пользования. Спортрежим лишь обостряет реакцию на педаль газа, но объективно ничего не меняет. Как кофе без кофеина – вроде бодрит, но только морально.

Расход топлива в характеристиках тоже отсутствует – постеснялись? В городе пикап даже с пустым кузовом выпивает до 18 литров на сотню, по трассе аппетит получилось снизить до 12 литров. С другой стороны, а чего вы ждали от громадного пикапа? И если на скорости управлять N7 легко, то парковаться и разворачиваться – задачка со звёздочкой. Длинный руль – почти четыре оборота от упора до упора – и небольшой угол поворота передних колёс заставляют водителя от души поработать руками. Будь у меня фитнес-браслет, он бы посчитал это тренировкой.

Зато обратная связь благодаря гидравлическому усилителю руля намного прозрачнее и понятнее, чем на современных китайских кроссоверах с их пустым «электрическим» рулём. Здесь старый добрый гидроусилитель не симулирует жизнь, он действительно живёт. Тормоза, к слову, тоже хороши – замедляется Huanghai энергично. По крайней мере, на шипованных зимних шинах Ikon Character Ice 8 SUV. Плавность хода, как и положено автомобилю с рессорной подвеской, зависит от загрузки кузова.



Без дороги

С пустым грузовым отсеком пикап весело подпрыгивает задним мостом на «лежачих полицейских», но если загрузить хотя бы пару сотен кило, Хуанхай едет мягче. На длинной волне есть небольшая раскачка, но подвеску не назвать дряблой – она скорее упругая и очень энергоёмкая, хотя на мелочь и стыки N7 реагирует небольшой дрожью и вибрацией на рулевом колесе. Крены в поворотах ощутимы, но их угол не пугает ни водителя, ни пассажиров.

А вот проходимость у автомобиля довольно-таки незаурядная, за что стоит сказать спасибо весьма длинноходной подвеске. Huanghai скорее сядет на брюхо из-за колёсной базы почти в 3,5 метра, чем вывесит колёса. По заснеженному полю глубиной в колесо N7 прёт как трактор – главное, не забыть включить полный привод. Межколёсных блокировок у пикапа нет, но даже в нынешний столичный «снегомагеддон» об этом ни разу не пришлось пожалеть.

С клиренсом в 23 сантиметра и защитой силового агрегата, раздаточной коробки и топливного бака из трёхмиллиметровой стали можно смело штурмовать любые сугробы. Что я с удовольствием и делал, паркуясь в таких местах, на которые водители кроссоверов боялись даже смотреть. А если тяги где-то не хватало – например, на затяжных подъёмах, выручала понижающая передача.

После рекордных осадков снег лежал слоями, как торт «Наполеон», только вместо крема – ледяная каша и сугробы высотой по пояс. Хуанхай вгрызался в белую целину, как ледокол, оставляя за собой две борозды – как подпись человека, который не привык спрашивать разрешения у стихии. Даже полноприводные кроссоверы выглядели бы здесь так же уместно, как вечерние туфли на полярной станции. А для грузовичка большего и не надо.

Разумные цифры

Huanghai N7 продаётся в единственной комплектации за 3 990 000 рублей. В оснащение входят две подушки безопасности, набор водительских ассистентов (ABS, система стабилизации и помощник при спуске), электронный стояночный тормоз с системой Auto Hold, система кругового обзора, парктроники, запасное колесо, фаркоп и комплект ковриков. За доплату можно установить металлический или пластиковый кунг, лебёдку, выдвижной поддон, ящики для хранения и прочие штуки.

Huanghai N7 не пытается быть идеальным – именно этим он и подкупает. Это честная, прямолинейная и местами грубоватая машина – как хороший рабочий инструмент, который не притворяется дизайнерским аксессуаром. Да, у пикапа есть странности, шероховатости и вопросы к эргономике, но в царстве безликих кроссоверов это кажется какой-то изюминкой. В общем, этот пикап не про понты и не про маркетинг – он про железо, выносливость и уверенность в том, что дорога закончится не для тебя.

