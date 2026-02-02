Сделано в Словакии: новый Porsche Cayenne Electric пошёл в производство

Компания Porsche объявила о начале массового производства электрического Cayenne на заводе Volkswagen Group в Братиславе, при этом батареи для него собираются на собственном заводе Porsche Smart Battery Shop в сельском поселении Хорна Стреда, расположенном в ста километрах от словацкой столицы.

Мировая премьера Porsche Cayenne Electric состоялась в ноябре прошлого года, этот электрический кроссовер не заменит, а дополнит семейство «углеводородных» Кайенов третьего поколения. Собираются все Кайены на заводе Volkswagen Group в Братиславе, притом что в техническом плане между «углеводородными» Кайенами (в том числе гибридными) и новым Cayenne Electric нет ничего общего — это два разных семейства, объединённые общем именем и имеющие общие черты в дизайне.

Здесь же в Братиславе ведётся сборка кроссоверов Audi Q7, Audi Q8 и Volkswagen Touareg (скоро будет снят с производства), а также актуальных легковушек Skoda Superb и Volkswagen Passat (поколение B9). Общая мощность завода составляет порядка 350 000 машин в год. Общее число рабочих — порядка 11 000, это много для 350 000 машин в год, но дело в том, что на заводе в Братиславе выпускаются не только готовые автомобили, но и многие комплектующие.

Сборка батарей для Porsche Cayenne Electric, как мы сказали выше, происходит в словацкой деревне Хорна Стреда, но готовые никель-марганец-кобальт-алюминиевые ячейки сюда приходят извне. Пресс-служба Porsche поставщика ячеек не раскрывает, неофициальные источники в один голос утверждают, что это южнокорейская компания LG Energy Solution, причём, скорее всего, ячейки для Porsche Cayenne Electric едут не из Южной Кореи, а с польского завода LG Energy Solution в Вроцлаве.

Ячейки у Porsche Cayenne Electric пакетного типа, напоминающие по форме большую упакованную в фольгу плоскую шоколадку, всего таких ячеек в батарее 192, они разбиты на шесть блоков, общая ёмкость — 113 кВт·ч. Напомним, что Cayenne Electric построен на платформе PPE (Premium Platform Electric) и имеет 800-вольтовую электрическую архитектуру, максимальная мощность зарядки батареи — 400 кВт, в виде опции предлагается беспроводная индуктивная зарядка мощностью 11 кВт.

Приём заказов на Porsche Cayenne Electric начался ещё в прошлом году, сразу после премьеры. Пока что кроссовер производится только в двух версиях — базовой Cayenne Electric и топовой Cayenne Turbo Electric, обе двухмоторные, полноприводные. Максимальная совокупная отдача силовой установки базового Cayenne Electric — 325 кВт (442 л.с.) и 835 Нм, силовой установки Cayenne Turbo Electric — 850 кВт (1156 л.с.) и 1500 Нм. Базовый кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 4,8 с, максимальная скорость ограничена на отметке 230 км/ч. Версия Turbo набирает первую «сотню» за 2,5 с, максимальная скорость — 260 км/ч. Максимальный запас хода на одной зарядке у базового Cayenne Electric составляет 642 км по циклу WLTP, у версии Turbo — 623 км.

Базовый Cayenne Electric стоит в Германии от 105 200 евро, Cayenne Turbo Electric — от 165 500 евро. Porsche очень рассчитывает на хорошие продажи своего нового электрического кроссовера, несмотря на то, что рынок охладел к дорогим «электричкам». В прошлом году глобальные продажи Porsche сократились на 10% до 279 449 автомобилей из-за ошибочного сокращения бензиновой модельной линейки в угоду «электричкам». В ближайшие годы Porsche будет исправлять эту ошибку, стараясь сформировать более сбалансированный модельный ряд.