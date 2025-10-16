Торжественные проводы: Volkswagen подготовил прощальную версию для кроссовера Touareg

Немецкая марка собирается отправить кроссовер в отставку в 2026 году. Через несколько лет линейку может пополнить ID. Touareg, но «начинка» у него будет полностью электрической.

Volkswagen представил Touareg ещё в 2002-м, его ближайшим родственником является Porsche Cayenne. За прошедшие годы модель дважды сменила генерацию, актуальный кроссовер третьего поколения был представлен в 2018-м, а обновление пережил весной 2023 года. Выпуск нынешнего кроссовера налажен на предприятии в Братиславе. На сегодняшний день дилеры немецкой марки реализовали свыше 1,2 млн экземпляров по всему миру.

На фото: Volkswagen Touareg Final Edition

О том, что кроссовер будет снят с производства, стало известно в августе 2025-го, прямого наследника у этой модели не будет. Последний Volkswagen Touareg сойдёт с конвейера в 2026 году, при этом немецкий производитель решил сделать проводы в отставку торжественными и подготовил прощальную версию, которая получила прибавку Final Edition к названию.

VW Touareg Final Edition получит всего одно изменение во внешности по сравнению со стандартной версией. Речь идёт о небольшой надписи с названием особенной версии, которое выгравировано лазером на стёклах боковых задних дверей. «Final Edition» также можно увидеть на накладках на порогах, в виде тиснения на кожаной обивке рычага коробки передач, а ещё в качестве подсветки передней панели со стороны пассажира.

Стартовому варианту Touareg Final Edition положены кресла с подогревом и 18-позиционной регулировкой, а также информационно-развлекательная система с изогнутым дисплеем, 18-дюймовые легкосплавные диски и полноценный комплекс водительских помощников.

На фото: салон Volkswagen Touareg Final Edition

Исполнению Elegance положены матричные светодиодные фары, задние фонари с 3D-графикой, хромированные патрубки выхлопной системы, многоцветная подсветка салона, а ещё декоративные элементы отделки салона, выполненные из матового алюминия и ценных пород дерева.

Volkswagen Touareg R-Line имеет более спортивную внешность и иной дизайн сидений, тогда как Touareg R Hybrid, который является флагманом модельного ряда, может похвастаться 22-дюймовыми колёсными дисками и синими тормозными суппортами.

В гамму VW Touareg входят 3,0-литровый бензиновый турбомотор TSI (340 л.с.) и турбодизель TDI такого же объёма (231 или 286 л.с.), а также гибридная установка eHybrid с 3,0-литровым бензиновым V6 в основе, работающим в тандеме с электромотором (совокупная отдача – 381 л.с.). У топового исполнения Touareg R eHybrid суммарная мощность системы равна 462 л.с., при этом самому горячему гибриду на разгон с места до «сотни» требуется 5,1 секунды.

VW Touareg Final Edition будет доступен для заказа на рынках присутствия модели до конца марта 2026 года. На домашнем рынке, в Германии, цена стартового исполнения «прощального» Touareg равна 75 025 евро (эквивалентно примерно 7,05 млн рублей по текущему курсу), а за топовый аналогичный вариант просят не менее 103 005 евро (около 9,68 млн рублей).