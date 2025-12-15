Мнение без фильтров ×
  • Автомобили против электрокаров: будущее сломалось по пути на зарядку

Автомобили против электрокаров: будущее сломалось по пути на зарядку

15.12.2025 108 2 1
Автомобили против электрокаров: будущее сломалось по пути на зарядку

Когда очередной электрокар анонсируют как революцию, которая изменит всё, вспоминаешь о том, что автомобиль – это не только про скорость, но и про способность доехать туда, куда планировал, без обязательного визита в сервис. Вот и результаты свежего исследования говорят нам о том, что здравый смысл ещё жив и здоров – даже в эпоху электрической революции.

В свежем рейтинге надёжности автомобилей от авторитетного издания Consumer Reports весь пьедестал снова оккупировали японцы – Toyota, Subaru и Lexus. Они не только занимают вершину таблицы, но и делают это как уверенные марафонцы – спокойно, стабильно, без лишних сюрпризов или драматичных сюжетных поворотов.

На основе масштабного опроса 380 000 владельцев автомобилей, Toyota в этом году снова оказалась в лидерах с выдающейся надёжностью, а Subaru и Lexus следуют за ней, демонстрируя феноменальное умение доводить вещи до ума, а не перекрашивать их в блестящие футуристичные цвета и обвешивать светодиодными гирляндами.

И тут начинается самое пикантное: электрокары оказались заметно менее надёжными, чем автомобили с ДВС. Если подавляющее большинство «обычных» машин получило как минимум средние оценки надёжности, то примерно половина «электричек» попала в нижнюю часть рейтинга – из-за проблем с батареей, электромоторами, системой зарядки и программным обеспечением.

То есть из-за того, о чём наши старые добрые автомобили не знали и не хотели знать. И это не какие-то абстрактные цифры в отчётах. Это реальные сигналы от владельцев: проблемы с зарядкой и сопутствующей электроникой встречаются гораздо чаще, чем предсказуемые неисправности у бензиновых или дизельных машин. Да, электромобили в теории – тихие, быстрые, экономичные и экологичные. Коктейль с идеальными пропорциями из книги рецептов. 

В реальной жизни этот коктейль не узнать, хотя он так аппетитно смотрелся в меню. Батарея и её зарядка живут своей жизнью, электроника капризничает, а мелкие глюки складываются в целый ворох проблем. Житейский опыт побеждает сухие цифры в презентациях: автомобили с ДВС шумные, с запахом бензина и порцией неисправностей, но они куда реже пугают вас внезапными сюрпризами, чем ультрасовременные электрички.

Если вы ищете машину, которая будет исправно служить вам, а не тестировать нервы на прочность, мы скажем так: пока технологии будущего не особо успешно учатся быть надёжными, автомобили вчерашнего дня всё ещё остаются лучшими друзьями водителя.

электромобиль статистика Мнение без фильтров
2 комментария
15.12.2025 07:32
seriberiezhka

Вспомнился баян:
Подходит к тебе владелец электрокара и с ухмылочкой спрашивает: "Ну, и сколько ты тратишь на заправку своего авто?“ — а ты ему: "Пять минут“.

1
15.12.2025 08:23
Corvair

А ведь казалось казалось бы, электромобиль гораздо проще ДВСного - батарея да электромотор с простейшей трансмиссией. Никаких "двигателей взрывного действия" и тонн механизмов для поддержания оптимальных оборотов и распределения крутящего момента. А нет, дают о себе знать глюкотроника и программное обеспечение, плюс капризные батареи, которых быстро и на каждом углу не зарядить, и зарядом не поделишься.

1

