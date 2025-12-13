Четыре кольца эгоиста: как появилась Audi TT и как она опозорилась на автобанах

Не так давно мы вспоминали родстер Honda S2000 , отличающийся не самым распространённым типом кузова, особенно — в наше время. Однако тридцать лет назад многие производители не гнушались заниматься разработкой и выпуском откровенно непрактичных двухдверных автомобилей со спортивным уклоном: купе, родстеров и кабриолетов. Даже консервативные немцы из Мюнхена и Штутгарта выпускали подобные модели — речь о немеркнущем BMW Z3 и родстере Mercedes SLK, изюминкой которого был жесткий складной верх. Но и в Ингольштадте не отставали, и сегодня мы будем вспоминать о том, как более четверти века назад в модельной гамме появилась спортивная модель TT и почему она оказалась в центре скандала.

Начало



В модельном ряду Audi уже более полувека назад были двухдверные автомобили. Начиная с "восьмидесятки" или "сотки" первого поколения автомобили с одной дверью на каждом борту предоставляли эгоистам и эстетам возможность ездить на машине с большой "калиткой" вместо пары коротеньких дверок для каждого ряда.

Audi 100 C1 (1968–1976) Audi 80 B1 (1972–1978)

Впрочем, эти машины были не купе, а седанами, которые иногда называют термином "тудор", то есть колёсная база по сравнению с "многодверной" версией у них была неизменной, да и особой спортивности во внешности или характере на наблюдалось. Некий намёк и подобные нотки хорошо прослеживались в трёхдверном хэтчбеке 1980 года, носившего гордое название Coupe, хотя им-то автомобиль как раз и не являлся по сути.

Audi Coupe 81,85 (1980–1988) Audi quattro (1980–1991)

Зато сделанная на его базе Audi Sport quattro — это уже совершенно другая история, где слово Sport намекает на то, что вместо обычного хэтчбека немцы создали настоящего спортивного монстра с укороченной базой.

Audi Sport quattro (1984–1986)

В конце восьмидесятых на базе "бочки" появилось еще одно Coupe — опять-таки купе по духу, но не по типу кузова. И этот автомобиль выпускали до середины девяностых годов, удовлетворяя таким образом спрос на "малодверные" автомобили. И всё же это было не совсем то. Или совсем не то.

Audi Coupe 89,8B (1988–1996)

Но в один момент ситуация резко изменилась: Audi представила очень необычные и интересные концепт-кары — купе TT и родстер TTS.

Audi TT Coupe Concept (1995) Audi TTS Roadster Concept (1995)

Обладая огромной платформенной и агрегатной базой, немцы задумали дерзкий проект — создать броский и яркий продукт, основываясь на уже существующей технике для того, чтобы он был обречен стать успешным в силу экономической целесообразности. И надо признать, это был сильный ход еще на уровне идеи и концепции.

Воспоминания о будущем

Итак, в 1994 году в калифорнийском дизайн-центре Audi Design Center занялись разработкой и проектированием нового спортивного автомобиля Audi. Его внешность — дело рук ведущих дизайнеров компании Джея Мейса, Фримена Томаса и Мартина Смита, причем под руководством Петера Шрайера, который в те времена руководил отделом дизайна Audi. Получилось очень самобытно. "Циркульные" линии с покатой и резко спадающей крышей создавали стремительный и узнаваемый силуэт. Вместе с тем в несколько холодных чертах кузова угадывалось историческое наследие, связанное с довоенными болидами Auto Union. И при этом внешность купе для конца ХХ века получилась ультрасовременной. Точнее, серийный автомобиль выглядел на удивление концептуально, словно прототип каким-то непонятным образом просочился на конвейер и улицы. И по факту ведь именно так и получилось!

Правда, выход модели пришлось немного перенести из-за сложностей освоения технологии бесшовной лазерной сварки, которая ранее не использовалась.

Производство автомобиля происходило в два этапа. Во время первого кузов изготавливался в родном для марки Ингольштадте, после чего остов будущего купе отправлялся в венгерский город Дьёр на предприятие Audi Hungaria Motor Kft. производственной мощностью 40 000 автомобилей в год, открытом еще в 1992 году. На нём и завершался производственный процесс модели. Также на этом заводе собирали двигатели для многих автомобилей Volkswagen AG.

Отдельного слова заслуживает название автомобиля. Тут можно вспомнить двухдверный седан NSU TT — производителя, который, как и DKW/Auto Union, также имеет отношение к марке Volkswagen еще с шестидесятых годов.

NSU TT (1967–1972)

Однако в контексте нашей героини можно вспомнить о легендарной мотогонке Tourist Trophy — соревновании под полным названием Isle of Man TT, которое впервые было проведено еще в 1907 года и ежегодно проходит на острове Мэн в Ирландском море. С 1949 по 1976 год Isle of Man TT была одним из этапов Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам, но из-за её "смертоносности" после 1976-го гонку перенесли в Великобританию. Та самая NSU приняла участие в самой первой гонке — именно той, что проходила в 1907 году, и в тот раз гонщик на мотоцикле этой фирмы смог финишировать пятым. А гонка TT 1938 года также стала первой, где победу одержал мотоцикл немецкого производства: двухтактный DKW выиграл Lightweight TT. В общем, с историческим обоснованием названия у автомобиля с четырьмя кольцами на решетке все было более чем хорошо.

Улётная Audi



Революционная внешность машины в 1998 году во время премьеры произвела эффект разорвавшейся бомбы, хотя с точки зрения техники она была куда более приземленной. Инженеры использовали достаточно свежую переднеприводную платформу PQ34, которую "тетешка" делила с первой Audi A3 и Volkswagen Golf четвертого поколения.

Поперечно расположенный силовой агрегат, МакФерсон спереди, передний или полный привод – ничего необычного по технике. Скорее, наоборот

Но именно за внешность машина получила награду EuroCarBody AWARD от промышленной группы Automotive Circle International, обогнав чертову дюжину остальных конкурентов.

Красота в чистом виде: четверть века назад ТТ потрясающе смотрелась с любого ракурса и в любом цвете, но лучше всего – в «историческом» серебристом

"Новый Audi TT, который поступает в продажу прямо сейчас, пожалуй, самый необычный и интересный автомобиль, который мы тестировали со времен Plymouth Prowler. Его чувственный стиль, слегка ретро в своих обтекаемых элементах Баухауса, совершенно новый как снаружи, так и внутри. Турбированный 1,8-литровый пятиклапанный рядный четырехцилиндровый двигатель издает баритоновый вой, отдаленно напоминающий звук гоночного турбомотора, но не похожий на звук других серийных двигателей. Даже работа рычага коробки передач, кажется, устанавливает новый стандарт точности." Car and Driver, июнь 1999 года

Технической изюминкой купе стали наработки марки, получившие название Audi Space Frame (ASF), которые использовались компанией еще с начала девяностых годов. В конструкции кузова использовались как сталь, так и алюминий, причем доля крылатого металла достигала 69 процентов! Неокрашенный кузов TT первого поколения весил всего 206 кг, из которых 140 приходилось именно на алюминий, что облегчило конструкцию на 48%.

В отличие от одноплатформенных автомобилей более "плебейских" марок и форм-фактора, двухдверка с заводским индексом 8N получила достаточно мощные двигатели — 1,8-литровый 20-клапанный турбированный мощностью от 150 до 240 л.с. в зависимости от комплектации и уровня форсировки, а также 3,2-литровый атмосферный VR6, который развивал 250 "лошадок".

Да, ТТ было не псевдо-, а настоящим спорткупе с соответствующими динамическими характеристиками. Так, с 225-сильным мотором она набирала первую сотню за шесть с небольшим секунд, а максимальная скорость достигала 243 км/ч.

Купе было по-настоящему быстрым автомобилем. Особенно в версии с 3,2-литровым мотором

Причем это был автомобиль для настоящих петролхедов, ведь изначально версия с автоматом не предлагалась вовсе, но в 2003 году стала доступна та самая "директ шальт гетрибе" (DSG с двойным сцеплением). И именно TT первого поколения в исполнении для рынка Великобритании стали первыми в мире праворульными автомобилями с трансмиссией с двойным сцеплением. Хотя абсолютная мировая премьера дорожного автомобиля, оснащенного такой коробкой передач, была ранее заявлена ​​для соплатформенника — леворульного Volkswagen Golf R32 Mk4.

Интерьер с забавной наклейкой на дверном проёме, которая предписывала не сажать на заднее сиденье людей с ростом выше 150 см, соответствовал внешности.

Да, салон был тесен. Точнее, он плотно облегал водителя и переднего пассажира. Вдобавок у машины с покатой крышей наблюдались определённые проблемы с обзорностью. Но комплектация при этом была отнюдь не спартанской, а эргономика — типично немецкой, то есть практически эталонной. Ну а строгий интерьер не давал забывать, что его обитатели находятся хоть и в недешевой, но спортивной машине.

Каждая деталь салона – просто технический шедевр

Да, это всего лишь крышка бака. Но как она выполнена!

Багажник у автомобиля был. И его можно было увеличить, откинув спинки задних сидений​

Увы, этот спортивный автомобиль оказался не самым безопасным: ТТ первых выпусков фигурировали в серии автокатастроф со смертельным исходом. Как оказалось, красивая и быстрая машина могла стать неуправляемой на скоростях более 180 км/ч, потерять сцепление с дорогой при перестроении или в крутых поворотах. Как нетрудно догадаться, владельцы таких машин покупали их отнюдь не для того, чтобы стоять в городских пробках, поэтому нет ничего удивительного в том, что на безлимитных немецких автобанах машина ездила быстро, но иногда при этом улетала с дороги со всеми вытекающими последствиями.

Там, где можно было ехать «немного за двести», машина могла вести себя непредсказуемо

Даже лишившись металлической крыши, TT с кузовом родстер выглядел интересно. Увы, управлялся он так же «интересно», как и купе, что привело к гибели немецкого гонщика Петера Хоммеля

Почему же так происходило? Как оказалось, в первоначальной версии Audi TT обладала чрезмерной подъемной силой задней оси, которая возникала на высоких скоростях и приводила к отрыву задних колёс и потере их сцепления с дорогой. Увы, металл кузова оказался крылатым в прямом смысле, что больно ударило как по имиджу модели, так и самой марки. А ведь общественность еще не забыла аналогичную историю с Mercedes-Benz А-класса, который также летал вверх тормашками при "лосиных" тестах. Но то — маленький компактвэн, а это — спортивный автомобиль с амбициями.

Первоначальный отказ от спойлера ради эстетики привел к печальным последствиям

Понятно, что немцы оперативно провели отзывную кампанию, а также модернизировали автомобиль, который получил три главных нововведения, которые были направлены на повышение устойчивости. Маленький и видимый снаружи спойлер на кургузой корме — это первое из них.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Более толстые стабилизаторы и электронный "ошейник" в виде ESP — это менее очевидные снаружи пункты номер два и три соответственно. Увеличение угловой жесткости подвесок и уменьшение подъемной силы задней оси действительно сработали — на высоких скоростях автомобиль стал увереннее стоять на дороге, словно более эффективно цепляясь шинами за покрытие. Ну а введенная в комплектацию ESP окончательно пресекала потенциальную способность машины к неожиданным сносам и заносам. Что, впрочем, не сделало её скучной, по мнению экспертов. Тем не менее, осадочек, что называется, остался. Особенно если учесть, что разбитыми автомобилями дело не ограничивалось...

Интересно, что установка спойлера не увеличила, а уменьшила коэффициент аэродинамического показателя Сх до уровня 0,34. Произошло это потому, что сходящий с автомобиля воздушный поток попадал на острую кромку спойлера, а не гулял по всей круглой крышке багажника. Ну а подъемная сила задних колёс стала меньше, чем у передних, что стабилизировало корму и в сочетании с грамотно настроенной системой стабилизации полностью решило неприятную проблему.

Несмотря на этот достаточно громкий конфуз, TT первого поколения была номинирована на премию "Североамериканский автомобиль года" в 2000 году и вошла в список десяти лучших автомобилей по версии журнала Car and Driver в 2000 и 2001 годах. Сравнивая немецкую машину с Honda Prelude SH по управляемости в 1999 году, американские журналисты высоко оценили ТТ в этой дисциплине, называя её "продолжением рук и ног водителя", а также похвалив турбомотор за мощный и стабильный рывок в среднем диапазоне оборотов коленвала.

Преимущества: потрясающий ретро стиль или деко, убедительные характеристики и большой багажник. Недостатки: посадка водителя, как в спидстере, ограниченная обзорность, скользкие на мокрой дороге педали. Вердикт: визуальный и тактильный шедевр, стимулирующий центры удовольствия в мозге так, как немногие другие виды развлечений для взрослых. Car and Driver, июнь 1999 года

К тридцатилетию Quattro в 2001 году был представлен необычный концепт TT RS4 2.7T Quattro в цвете Imola Yellow, оснащенный 2,7-литровым битурбированным двигателем V6 от Audi RS4 B5, который развивал мощность 381 л.с. Прототип получил от донора также трансмиссию, задний дифференциал, подвески, тормоза и колеса от B5 Avant.

1 / 2 2 / 2

Ну а в 2005 году была выпущена лимитированная серия под названием Audi TT quattro Sport. Из 1165 экземпляров 800 были выпущены с правым расположением органов управления, а 365 — с левым. Мощность 1,8-литрового турбомотора подняли до 240 л.с., что позволяло машине набирать сотню быстрее, чем за шесть секунд, а максимальная скорость была ограничена электроникой на уровне 249 км/ч. Вес машины был снижен на 75 кг — до 1390 кг за счет удаления "запаски", второго ряда сидений, задней полки и других "лишних" деталей.

О, спорт, ты — Audi TT quattro Sport. Еще мощнее, легче и быстрее

Автомобиль первого поколения выпускался до июня 2006 года, причем с каждым годом количество выпущенных экземпляров снижалось, после чего его сменили на конвейере машины еще двух генераций. Окончательно же индекс ТТ стал достоянием истории не так давно – в ноябре 2023 года.

Но если вы думаете, что с прекращением производства первой "тетехи" эта модель со внутризаводским обозначением 8N спокойно ушла на пенсию, то ошибаетесь. В июне 2007 года был подан коллективный иск владельцев против Volkswagen Group of America, в котором утверждалось, что ремни ГРМ на автомобилях Audi и Volkswagen 1999–2003 модельных годов, оснащенных 1,8-литровым турбированным двигателем, преждевременно выходили из строя. В иске утверждалось, что ремни ГРМ износились до истечения интервала технического обслуживания, указанного в руководстве по эксплуатации. Стороны достигли соглашения по коллективному иску, предварительное одобрение которого было получено в мае 2008 года. Тогда же был достигнут общенациональный мировой договор по коллективному иску, касающемуся якобы неисправных приборных панелей на автомобилях Audi TT 2000–2004 и 2005 модельных годов. Владельцы имели право подавать заявки на ремонт, замену и/или денежную компенсацию понесенных расходов, а также получили двухлетнее продление гарантии на комбинацию приборов. В общем, на фоне остальных моделей марки эта двухдверка с кольцами на решетке запомнилась не только интересной внешностью.