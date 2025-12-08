Вот и сбывается всё, что пророчится: ДВС вернутся, но это не радует

На первый взгляд, всё звучит волшебно: высшим чиновникам ЕС пришлось признать реальность, а именно — невозможность в обозримой перспективе всех пересадить на электромобили, поэтому новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания останутся в продаже и после 2035 года. Мы об этом подробно писали тут, повторяться не буду. Но вот ведь незадача: двигатели внутреннего сгорания останутся, но совсем не те, которые мы любим. И даже если вдруг к нам когда-нибудь вернутся нормальные европейские автомобили (ха-ха-ха), они нас радовать всё равно не будут.
Увы, совместное злодейство экологов и маркетологов не остановить. Самые приличные массовые двигатели — атмосферные объёмом около двух литров и с распределённым впрыском — в любом случае останутся в прошлом. Полуторалитровые турбированные жужжалки, вечно загаживающие сами себя непосредственным впрыском, — это лучшее, на что можно будет рассчитывать. Худшее — такие же, но литровые. И то, скорее всего, в составе гибридов, но тут пока каркать не буду.
В нашем сознании ДВС прямо противопоставляется аккумуляторам с электромоторами, то есть олицетворяет в этой битве чистое добро. Потому что он понятен, долговечен и не требует постоянной езды вокруг розетки, в которой желательно иметь 380 вольт. Но ведь речь обычно идёт про совсем другие моторы: с чугунным блоком, поршнями с длинными юбками и нормальными кольцами, простыми помпами охлаждения и термостатами, которые при необходимости можно заменить прямо во дворе дома. А новые двигатели будут совсем иными. Такими, какие мы не переносим на дух. Тут вам и термостат, который без сигнала ЭБУ не понимает, какой круг в системе охлаждения ему открывать, и многоуровневые маслонасосы, которые в раже топливной экономичности задирают вкладыши, и лёгкие как пушинки поршни, которые вдобавок стремятся задрать стенки цилиндров, и непосредственный впрыск с необходимостью периодически промывать всё подряд от дросселя до камер сгорания, и ненормальное количество экологических систем, включая сажевые фильтры даже на бензиновых моторах. А ещё — куча пластиковых патрубков и прочих деталей, которые на излишне термонагруженном моторе (другой достаточно экологичным не бывает) постоянно трескаются, осыпаются, пропускают воздух, антифриз и всё прочее, чего пропускать не должны. И ещё, как правило, стоят конских денег, будто сделаны из золота, а не из пластмассы. И вишенка на торте — россыпь датчиков по всему мотору, половина из которых ему не нужна абсолютно, потому что обеспечивает его экологичность, а не нормальную работу.
В общем-то, поэтому я испытываю двойственные чувства. ДВС — это хорошо, но такие ДВС — это плохо. А других не будет. И чёрт его знает, на чём я хотел бы ездить больше: на машине с малообъёмным «джедаем», для которого 150 тысяч — это уже часто предельный пробег до существенного ремонта, или на электромобиле, который ездит лучше и даёт больше, чем обычная машина с 1,5-литровым современным мотором, но который мне просто негде заряжать. И самое интересное, что эстетического удовольствия не приносит ни то, ни другое. Остаётся только назло маме отморозить себе уши и пока не поздно — купить какой-нибудь автомобиль старой школы. Просто назло врагам.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
На наш век олдскульных двигателей хватит.Та же Lada Iskra будет выпускаться ближайшие 20 лет.
Да и потом зачем России равняться на Европу?Можно равняться на США.
Другое дело,что нас никто не спросит.Что дают,то и жрите.
Ну если ЕС запрещает, разрешает и чуть-чуть беременнен, то конечно в РФ двигателей не будет. Ни японских, ни корейских, ни американских. Европейские концерны для неевропейских рынков, конечно, выпускать двигатели в Мексике, Китае, Бразилии, ЮАР тоже не будут.
Вы точно главред автоиздания, а не местный юзер P*****s? )
H4M и MR16DE ещё ни куда не делись, и другие ещё есть. Из всех движков с непосредственным впрыском менее 30%. Пока есть что брать и я думаю для консерваторов будут выпускать, так как предложение идёт за спросом.
Вряд ли. Те же самые Дачии, далеко не самые прогрессивные (мягко выражаясь) автомобили, уже вовсю переезжают на литровые турбированные моторы: экологическую повестку не остановить).
К сожалению так и будет. Сэкономим пару грамм бензина/солярки (а меньше СО2 будет только, если сгорает меньше топлива), зато загадим всё окислами азота, сажей и пр. несгоревшими углеводородами. Да, про мочевину не забудьте! Маловязкое масло, задранная за 100 градусов точка термостатирования и 2-массовые маховики. Дорого, сложно и ненадёжно...
Кстати, а почему никто не ставит на гибриды двигатели внешнего сгорания? Там КПД повыше будет, да и всё равно ему только генератор крутить в установившемся режиме.
P.s. Между прочим, большая часть нынешней биосферы не может существовать без углекислого газа. На самом деле эти "экологи" ненавидят природу...