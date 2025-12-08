Мнение без фильтров ×
08.12.2025
Вот и сбывается всё, что пророчится: ДВС вернутся, но это не радует

Владимир Семёнович Высоцкий в ныне забытом фильме «Бегство мистера Мак-Кинли» как-то пел: «Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса — счастливый путь!». Вот эти его строки очень точно описывают то, что сейчас происходит в Европе с «электричками»: обязательного отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года там не будет. Не сдюжили европейцы, сломались. Что ж, это действительно пророчилось многими, и обязательные «электрички» пока уходят в небеса. Счастливый им путь. Но вот радости от этого не так уж много.

На первый взгляд, всё звучит волшебно: высшим чиновникам ЕС пришлось признать реальность, а именно — невозможность в обозримой перспективе всех пересадить на электромобили, поэтому новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания останутся в продаже и после 2035 года. Мы об этом подробно писали тут, повторяться не буду. Но вот ведь незадача: двигатели внутреннего сгорания останутся, но совсем не те, которые мы любим. И даже если вдруг к нам когда-нибудь вернутся нормальные европейские автомобили (ха-ха-ха), они нас радовать всё равно не будут.

Увы, совместное злодейство экологов и маркетологов не остановить. Самые приличные массовые двигатели — атмосферные объёмом около двух литров и с распределённым впрыском — в любом случае останутся в прошлом. Полуторалитровые турбированные жужжалки, вечно загаживающие сами себя непосредственным впрыском, — это лучшее, на что можно будет рассчитывать. Худшее — такие же, но литровые. И то, скорее всего, в составе гибридов, но тут пока каркать не буду.

В нашем сознании ДВС прямо противопоставляется аккумуляторам с электромоторами, то есть олицетворяет в этой битве чистое добро. Потому что он понятен, долговечен и не требует постоянной езды вокруг розетки, в которой желательно иметь 380 вольт. Но ведь речь обычно идёт про совсем другие моторы: с чугунным блоком, поршнями с длинными юбками и нормальными кольцами, простыми помпами охлаждения и термостатами, которые при необходимости можно заменить прямо во дворе дома. А новые двигатели будут совсем иными. Такими, какие мы не переносим на дух. Тут вам и термостат, который без сигнала ЭБУ не понимает, какой круг в системе охлаждения ему открывать, и многоуровневые маслонасосы, которые в раже топливной экономичности задирают вкладыши, и лёгкие как пушинки поршни, которые вдобавок стремятся задрать стенки цилиндров, и непосредственный впрыск с необходимостью периодически промывать всё подряд от дросселя до камер сгорания, и ненормальное количество экологических систем, включая сажевые фильтры даже на бензиновых моторах. А ещё — куча пластиковых патрубков и прочих деталей, которые на излишне термонагруженном моторе (другой достаточно экологичным не бывает) постоянно трескаются, осыпаются, пропускают воздух, антифриз и всё прочее, чего пропускать не должны. И ещё, как правило, стоят конских денег, будто сделаны из золота, а не из пластмассы. И вишенка на торте — россыпь датчиков по всему мотору, половина из которых ему не нужна абсолютно, потому что обеспечивает его экологичность, а не нормальную работу.

В общем-то, поэтому я испытываю двойственные чувства. ДВС — это хорошо, но такие ДВС — это плохо. А других не будет. И чёрт его знает, на чём я хотел бы ездить больше: на машине с малообъёмным «джедаем», для которого 150 тысяч — это уже часто предельный пробег до существенного ремонта, или на электромобиле, который ездит лучше и даёт больше, чем обычная машина с 1,5-литровым современным мотором, но который мне просто негде заряжать. И самое интересное, что эстетического удовольствия не приносит ни то, ни другое. Остаётся только назло маме отморозить себе уши и пока не поздно — купить какой-нибудь автомобиль старой школы. Просто назло врагам.

5 комментариев
08.12.2025 07:36
Яшка

На наш век олдскульных двигателей хватит.Та же Lada Iskra будет выпускаться ближайшие 20 лет.
Да и потом зачем России равняться на Европу?Можно равняться на США.
Другое дело,что нас никто не спросит.Что дают,то и жрите.

1
08.12.2025 08:34
Петя Иванов

В общем-то, поэтому я испытываю двойственные чувства. ДВС — это хорошо, но такие ДВС — это плохо. А других не будет.

Ну если ЕС запрещает, разрешает и чуть-чуть беременнен, то конечно в РФ двигателей не будет. Ни японских, ни корейских, ни американских. Европейские концерны для неевропейских рынков, конечно, выпускать двигатели в Мексике, Китае, Бразилии, ЮАР тоже не будут.
Вы точно главред автоиздания, а не местный юзер P*****s? )

08.12.2025 11:57
Crazy Driver

H4M и MR16DE ещё ни куда не делись, и другие ещё есть. Из всех движков с непосредственным впрыском менее 30%. Пока есть что брать и я думаю для консерваторов будут выпускать, так как предложение идёт за спросом.

08.12.2025 12:06
Михаил Баландин

Вряд ли. Те же самые Дачии, далеко не самые прогрессивные (мягко выражаясь) автомобили, уже вовсю переезжают на литровые турбированные моторы: экологическую повестку не остановить).

08.12.2025 14:06
Vasissualy Pupkinzon

К сожалению так и будет. Сэкономим пару грамм бензина/солярки (а меньше СО2 будет только, если сгорает меньше топлива), зато загадим всё окислами азота, сажей и пр. несгоревшими углеводородами. Да, про мочевину не забудьте! Маловязкое масло, задранная за 100 градусов точка термостатирования и 2-массовые маховики. Дорого, сложно и ненадёжно...
Кстати, а почему никто не ставит на гибриды двигатели внешнего сгорания? Там КПД повыше будет, да и всё равно ему только генератор крутить в установившемся режиме.
P.s. Между прочим, большая часть нынешней биосферы не может существовать без углекислого газа. На самом деле эти "экологи" ненавидят природу...

1

