Вот и сбывается всё, что пророчится: ДВС вернутся, но это не радует

Владимир Семёнович Высоцкий в ныне забытом фильме «Бегство мистера Мак-Кинли» как-то пел: «Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса — счастливый путь!». Вот эти его строки очень точно описывают то, что сейчас происходит в Европе с «электричками»: обязательного отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года там не будет. Не сдюжили европейцы, сломались. Что ж, это действительно пророчилось многими, и обязательные «электрички» пока уходят в небеса. Счастливый им путь. Но вот радости от этого не так уж много.

На первый взгляд, всё звучит волшебно: высшим чиновникам ЕС пришлось признать реальность, а именно — невозможность в обозримой перспективе всех пересадить на электромобили, поэтому новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания останутся в продаже и после 2035 года. Мы об этом подробно писали тут, повторяться не буду. Но вот ведь незадача: двигатели внутреннего сгорания останутся, но совсем не те, которые мы любим. И даже если вдруг к нам когда-нибудь вернутся нормальные европейские автомобили (ха-ха-ха), они нас радовать всё равно не будут.

Увы, совместное злодейство экологов и маркетологов не остановить. Самые приличные массовые двигатели — атмосферные объёмом около двух литров и с распределённым впрыском — в любом случае останутся в прошлом. Полуторалитровые турбированные жужжалки, вечно загаживающие сами себя непосредственным впрыском, — это лучшее, на что можно будет рассчитывать. Худшее — такие же, но литровые. И то, скорее всего, в составе гибридов, но тут пока каркать не буду.

В нашем сознании ДВС прямо противопоставляется аккумуляторам с электромоторами, то есть олицетворяет в этой битве чистое добро. Потому что он понятен, долговечен и не требует постоянной езды вокруг розетки, в которой желательно иметь 380 вольт. Но ведь речь обычно идёт про совсем другие моторы: с чугунным блоком, поршнями с длинными юбками и нормальными кольцами, простыми помпами охлаждения и термостатами, которые при необходимости можно заменить прямо во дворе дома. А новые двигатели будут совсем иными. Такими, какие мы не переносим на дух. Тут вам и термостат, который без сигнала ЭБУ не понимает, какой круг в системе охлаждения ему открывать, и многоуровневые маслонасосы, которые в раже топливной экономичности задирают вкладыши, и лёгкие как пушинки поршни, которые вдобавок стремятся задрать стенки цилиндров, и непосредственный впрыск с необходимостью периодически промывать всё подряд от дросселя до камер сгорания, и ненормальное количество экологических систем, включая сажевые фильтры даже на бензиновых моторах. А ещё — куча пластиковых патрубков и прочих деталей, которые на излишне термонагруженном моторе (другой достаточно экологичным не бывает) постоянно трескаются, осыпаются, пропускают воздух, антифриз и всё прочее, чего пропускать не должны. И ещё, как правило, стоят конских денег, будто сделаны из золота, а не из пластмассы. И вишенка на торте — россыпь датчиков по всему мотору, половина из которых ему не нужна абсолютно, потому что обеспечивает его экологичность, а не нормальную работу.

В общем-то, поэтому я испытываю двойственные чувства. ДВС — это хорошо, но такие ДВС — это плохо. А других не будет. И чёрт его знает, на чём я хотел бы ездить больше: на машине с малообъёмным «джедаем», для которого 150 тысяч — это уже часто предельный пробег до существенного ремонта, или на электромобиле, который ездит лучше и даёт больше, чем обычная машина с 1,5-литровым современным мотором, но который мне просто негде заряжать. И самое интересное, что эстетического удовольствия не приносит ни то, ни другое. Остаётся только назло маме отморозить себе уши и пока не поздно — купить какой-нибудь автомобиль старой школы. Просто назло врагам.