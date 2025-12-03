Евросоюз ×
Евросоюз передумал запрещать ДВС в 2035 году, но им придётся стать чище

Итак, случилось неизбежное: высшим чиновникам ЕС пришлось признать реальность, а именно невозможность в обозримой перспективе всех пересадить на электромобили, поэтому новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания останутся в продаже и после 2035 года. Тем не менее Еврокомиссия попытается наложить на использование ДВС различные новые ограничения, потому что борьбу с изменениями климата пока никто прекращать не собирается.

В феврале 2023 года Европарламент одобрил закон о введении в 2035 году запрета на продажу новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающими на ископаемом топливе. Такой запрет должен был стать одной из ключевых мер обеспечения принятого в 2015 году Парижского соглашение по климату, направленного на борьбу с антропогенными выбросами COи глобальным потеплением.

Как нарочно в том же 2023 году началось глобальное замедление спроса на электромобили, которое поставило под сомнение возможность исполнить назначенный на 2035 год запрет новых машин ДВС. Технически запрет, конечно, можно было ввести, но тогда, как метко выразился гендиректор компании Mercedes-Benz Ола Каллениус, «мы просто на полном газу врежемся в стену».

Ещё в начале прошлого года мы сообщали, что ЕС готовит почву для отмены запрета новых машин с ДВС в 2035 году. За прошедшие месяцы давление на Еврокомиссию со стороны автопроизводителей усиливалось и оно было поддержано национальными политическими лидерами. Последней каплей стало недавнее письмо канцлера Германии Фридриха Мерца к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором он призывал смягчить запрет 2035 в отношении ДВС и приблизить политику регулирования CO2 к реальным возможностям национальных экономик и промышленности.

На этой неделе немецкая деловая газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на еврокомиссара по транспорту Апостолоса Цицикостаса, что Еврокомиссия «откроет дверь для ДВС после 2035 года», официальное предложение Еврокомиссии по этому поводу может быть опубликовано уже на следующей неделе. Затем начнётся новый раунд торговли между чиновниками ЕС и автопроизводителями на тему того, в каком виде и на какой срок ДВС остаются. Вариантов тут несколько: использование синтетического и биотоплива (например, HVO вместо солярки для дизелей), гибриды и plug-in гибриды, или даже гибриды в комбинации с синтетическим и биотопливом, потому что ни одно решение не даёт полного избавления от CO2, но их комбинация может уменьшить его «пагубное влияние».

Вред от CO2 в тех объёмах, какие сегодня производит человечества, по-прежнему не имеет научного доказанного обоснования, но принимается в ЕС как догма, и ЕС пока не отказываться от цели стать в 2050 году полностью углерод-нейтральной территорией — это тоже очевидно невыполнимая цель, но как элемент управления она пока работает, а ближе к 2050 году формулировки всегда можно будет подкорректировать. То есть пока предполагается, что к 2050 году ДВС с территории ЕС всё же исчезнут, но это не точно.

