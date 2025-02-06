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  • Лёд тронулся: ЕС готовит почву для отмены запрета новых машин с ДВС в 2035 году

Лёд тронулся: ЕС готовит почву для отмены запрета новых машин с ДВС в 2035 году

06.02.2025 419 0 2

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с представителями автомобильной промышленности поручила своим подчинённым подготовить гибкие варианты декарбонизации автомобильного транспорта и разрешить использование синтетического топлива, что недвусмысленно указывает на то, что полного перехода на электромобили в 2035 году не случится.

В феврале 2023 года Европейский парламент одобрил предложенный Еврокомиссией закон о введении в 2035 году запрета на продажу новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающими на ископаемом топливе. В том же 2023 году началось глобальное замедление спроса на электромобили, и пока остановить его не удаётся. Слабые продажи электромобилей вкупе с драконовскими углеродными штрафами и жесточайшей конкуренцией со стороны китайских компаний привели европейский автопром к системному кризису, наиболее остро его переживают концерн Volkswagen, корпорация Stellantis и компания Nissan, для которой европейский рынок остаётся одним из ключевых.

Два года власти ЕС, по сути, игнорировали надвигающийся кризис в автопроме, но после того, как начали закрываться заводы и сотни тысяч рабочих мест оказались под угрозой, чиновники и парламентарии зашевелись, потому что если они ничего не сделают, то их же потом обвинят во всех бедах — мол, поставили нереальные задачи, не помогли, не досмотрели, проявили халатность.

В декабре крупнейшая фракция Европарламента, EPP Group, призвала к скорейшему пересмотру экологической доктрины в привязке к автопрому на фоне финансового кризиса крупных компаний и риска неуправляемого массового сокращения рабочих мест, а в конце января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела первую встречу с представителями автопрома в рамках так называемого стратегического диалога, в ходе которого должны быть выработаны меры поддержки и стабилизации отрасли.

Сразу скажем, что от фундаментальных климатических целей Еврокомиссия отказываться пока не собирается. Не выдерживающая критики установка «все беды — от антропогенных выбросов CO2» никуда не делась, Евросоюз по-прежнему стремится достичь полной углеродной нейтральности к 2050 году, на что в бюджете заложены десятки триллионов евро. Однако путь к достижению углеродной нейтральности тернист, поэтому нужно действовать осторожно и гибко.

После встречи с представителями автопрома, состоявшейся 30 января, Урсула фон дер Ляйен пообещала к 5 марта представить «всеобъемлющий план действий», который будет включать новые меры поддержки продаж электромобилей, предложения по смягчению промежуточных климатических целей и, возможно, снижению углеродных штрафов для компаний либо некой их компенсации. В свежей резолюции Еврокомиссии прямо сказано о необходимости сделать синтетическое топливо одним из ключевых элементов по достижению климатической нейтральности новых легковых автомобилей в 2035 году, а также рассмотреть различные гибкие возможности для производителей. Понимать это надо так, что полного запрета ДВС в 2035 году не будет.

Немецкий журнал Spiegel сообщает, что неформальная договорённость о том, чтобы разрешить после 2035 года продавать в Европе plug-in гибриды, скорее всего, уже достигнута. Любопытно, что Spiegel подаёт это как негативную новость — мол, автомобильное лобби победило, а это значит, что дешёвых электромобилей мы не увидим, производителям будет выгодно удерживать высокие цены. По мнению журнала, именно высокие цены являются причиной вялых продаж «электричек»… Полагаем, что по мере столкновения с реальностью коллег из «Шпигеля» ждут великие открытия.

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