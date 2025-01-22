Европа в противовес Трампу готовит новый пакет помощи электромобилям

Европейские власти не собираются отказываться от «зелёной» доктрины, несмотря на то, что она привела европейский автопром к кризису. Чтобы поддержать автоконцерны на трудном пути замещения машин с ДВС «электричками», продажи последних будут вновь активно стимулироваться из госбюджетов стран-членов ЕС.

Только что заступивший на должность президента США Дональд Трамп намерен в кратчайшие сроки свернуть все программы господдержки электромобилей, чтобы вернуть на рынок честную, свободную конкуренцию. Кроме того, анонсировано смягчение целевых экологических показателей для «углеводородных» автомобилей, а ископаемое топливо вновь объявлено ценным ресурсом, в которое можно и нужно вкладываться. Из Парижского соглашения по климату США под руководством Трампа выходят во второй раз. Парижское соглашение, заключённое крупнейшими промышленными державами в 2015 году, строится на научно недоказанной гипотезе о том, что антропогенные выбросы СО 2 ускоряют глобальное потепление.

В швейцарском Давосе тем временем проходит очередной Всемирный экономический форум, на котором ведущие представители левого истеблишмента пытаются понять, как продолжать продвигать «новую нормальность» в ситуации, когда Трамп не просто разворачивает США в обратную сторону, то есть в сторону здорового, естественного капитализма, но и намерен всячески способствовать развороту в эту сторону Европы.

Правящая европейская бюрократия, сильно разросшаяся на эко-повестке и высасывающая с её помощью из налогоплательщиков триллионы евро, совершенно не хочет быть демонтированной по методу Трампа и продолжает настаивать на том, что она всё делает правильно.

Олаф Шольц, канцлер Германии и член левоцентристской Социал-демократической партии Германии, выступая в форуме в Давосе заявил, что «электромобили — это будущее, в этом нет никаких сомнений. Любой, кто утверждает обратное, наносит вред нашей промышленности». В этом, собственно, весь левый истеблишмент: сомнительные концепции не должны подвергаться сомнению, а все, кто с этим не согласен, становятся жертвой культуры отмены.

Вместе с тем закрывать глаза на кризис в автомобильной отрасли власти ЕС уже не могут. Концерн Volkswagen вынужден увольнять десятки тысяч рабочих, прибыль Stellantis тает на глазах, большая немецкая тройка (Audi, BMW, Mercedes-Benz) сдаёт позиции даже в родной Германии, а продажи электромобилей продолжают снижаться. В минувшем декабре, по данным ACEA (Европейская ассоциация автопроизводителей) в Европе на учёт встали 144 367 электромобилей, что на 10,2% меньше, чем в декабре 2023 года.

Европейские чиновники объясняют спад на рынке электромобилей отсутствием действенных мер стимулирования продаж — такие меры были раньше, но многие из них были свёрнуты ещё в 2023 году, то есть как раз тогда, когда кривая спроса на «электрички» стала загибаться. Теперь, как заявил, Олаф Шольц, Евросоюз готовит новые меры поддержки электромобилей на уровне всего блока, то есть это будут наднациональные меры, на которые, очевидно, будут заложены весьма внушительные бюджеты. Программы поддержки национального уровня тоже будут: Социал-демократическая партия Германии, например, предлагает ввести временные налоговые льготы для владельцев «электричек».

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично возглавит «стратегический диалог» по поводу будущего европейской автомобильной промышленности, в этом диалоге примут участие не только чиновники и представители отрасли, но и различного рода озабоченные общественники. Цель диалога — хоть как-то смягчить тяготы и лишения автомобильных компаний в процессе великого «зелёного» перехода. О том, чтобы отказаться от полного запрета легковых машин ДВС в 2035 году, речи пока не идёт, несмотря на то, что в Европарламенте уже начались по этому поводу брожения.

В рамках стратегического диалога под предводительством Урсулы фон дер Ляйен пройдут несколько встреч, первая состоится 30 января. Чего конкретно ждать от этих встреч, пока непонятно. Когда и какие меры стимулирования продаж электромобилей на уровне ЕС будут приняты и запущены, тоже пока непонятно — быстро в Европе, к сожалению, ничего не делается, нужно позаседать, подумать, посчитать денежки, предложить, получить отзывы, скорректировать, утвердить, внедрить, проследить, отчитаться.

