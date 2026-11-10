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Стартовали продажи флагманского кроссовера Genesis GV90, цены известны

10.11.2026 3218 0 0
Стартовали продажи флагманского кроссовера Genesis GV90, цены известны

Стоимость начальной версии роскошного SUV на домашнем рынке составляет 139,5 млн южнокорейских вон, что эквивалентно примерно 8,62 млн рублей по текущему курсу.

Большой кроссовер, получивший название Genesis GV90, а также его топовая версия GV90 Neolun, дебютировали в конце лета 2026 года, при этом предвестник этой модели дебютировал в Нью-Йорке ещё весной 2024-го. Теперь корейская премиальная марка объявила о старте продаж своего флагмана на домашнем рынке и обнародовала полный прайс-лист.

На фото: Genesis GV90
На фото: Genesis GV90
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На фото: Genesis GV90
На фото: Genesis GV90
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Так, цена начального варианта Genesis GV90 Standard с семиместным салоном в Южной Корее составляет 139,5 млн вон (эквивалентно примерно 8,62 млн рублей по текущему курсу), за шестиместный GV90 Individual Lounge Seat просят 145,5 млн вон (около 8,99 млн рублей). Стоимость GV90 Neoloon Standard, рассчитанного на шестерых седоков, равна 189,9 млн вон (около 11,7 млн рублей), а покупка топового четырёхместного варианта GV90 Neoloon Executive Suite обойдётся здесь в 239,5 млн вон (около 14,8 млн рублей).

В основе Genesis GV90 лежит платформе eMP, ему положена только полностью электрическая начинка, которая едина для всех исполнений. Флагман оснащается двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси). Отдача переднего электромотора равна 326 л.с. (максимальный крутящий момент – 350 Нм), заднего – 340 л.с. (450 Нм), а совокупная мощность системы – 666 л.с. и 800 Нм.

На фото: Genesis GV90 Neolun
На фото: Genesis GV90 Neolun
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На фото: Genesis GV90 Neolun
На фото: Genesis GV90 Neolun
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В состав установки GV90 входит тяговая батарея ёмкостью 123,5 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке у семиместного Genesis GV90 с 22-дюймовыми колёсами составляет 500 км, у шестиместного варианта с 24-дюймовыми «катками» – 460 км (по данным Korea Energy Agency). При быстрой зарядке на пополнение аккумулятора с 10 до 80% уходит 22 минуты. Напомним, кроссоверу положена многокамерная пневмоподвеска, а ещё он стал первенцем корейской марки, получившим систему Dual E-LSD, которая своевременно и точно распределяет тягу в зависимости от условий движения.

В списке оснащения флагмана числятся 12 подушек безопасности, в том числе первая в мире подушка на крыше, которая закрывает панорамное стекло в случае опрокидывания. Четырёхместному GV90 Neolun положены поворотные передние кресла: во время стоянки нажатием кнопки их можно развернуть на 180 градусов и сидеть напротив пассажиров второго ряда.

На передней панели установлен «всплывающий» OLED-дисплей, его диагональ в стандартном положении равна 23,6 дюйма, на нём отображаются комбинация приборов, навигационные и мультимедийные данные. А во время стоянки тачскрин с помощью кнопки можно поднять на 90 мм (его диагональ увеличится до 24,6 дюйма) и превратить в полноценный информационно-развлекательный центр Pleos Connect (разработан Hyundai Motor на базе Android).

Genesis GV90 снабдили креслами с функцией массажа, аудиосистемой Bang & Olufsen с 25 динамиками, а также 25-дюймовым проекционным дисплеем с индикатором скорости и навигационными подсказками. Для пассажиров второго ряда предусмотрен отдельный сенсорный экран, интегрированный в подлокотник: с его помощью они могут управлять рядом функций кроссовера и взаимодействовать с ИИ-ассистентом.

кроссовер авторынок новинки Genesis Genesis GV90 Hyundai
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