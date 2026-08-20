Рассекречен роскошный флагманский кроссовер Genesis GV90

Новинка премиальной корейской марки представлена в двух основных модификациях: варианту с приставкой Neolun оставили распашные двери. Цены будут раскрыты позже.

Поклонники бренда ждали появления нового флагмана – большого кроссовера Genesis GV90 – с весны 2024 года. Именно тогда в Нью-Йорке был представлен его предвестник – концепт под названием Genesis Neolun. Теперь премиальная корейская марка представила серийный SUV Genesis GV90, в основу которого лег этот шоу-кар, причём его название не кануло в Лету: производитель решил использовать его для наименования топовой версии – GV90 Neolun.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Genesis GV90 оказался ощутимо крупнее по сравнению с «младшим углеводородным братом». Габаритная длина нового флагмана равна 5285 мм (на 345 мм больше по сравнению с актуальным GV80), ширина – 2030 мм (на 55 мм больше), высота – от 1815 до 1825 мм (на 100-110 мм больше), а расстояние между осями составляет 3245 мм (на 290 мм больше).

На фото: Genesis GV90 Neolun

Серийный кроссовер позаимствовал многие решения у концепта. GV90 достался пятидверный кузов с традиционной линией крыши, выштамповки на капоте, расходящиеся от крыльев логотипа марки, фирменная головная оптика в виде двойных полос, образующих треугольник по центру. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован большой воздухозаборник с рисунком в виде сетки.

Ещё модель получила внушительные хромированные накладки по периметру кузова, аналогичную рамку бокового остекления, стандартные наружные зеркала и выдвижные дверные ручки. Корму снабдили фонарями в виде двух параллельных полосок и большими светоотражателями в нижней части заднего бампера. Для базового Genesis GV90 стандартными являются колёсные диски размером 22 дюйма, а варианту GV90 Neolun положены 24-дюймовые «катки» иного дизайна.

Genesis GV90 Neolun также положены распашные боковые двери. По сравнению с концептом у него усовершенствована конструкция за счёт более прочных стальных элементов в дверях и кузове, каркаса безопасности в 1,5 раза толще. А задние двери получили иные шарнирные механизмы, за счёт которых дверь сначала выдвигается наружу, а затем распахивается, что позволяет открывать их независимо, то есть без предварительного распахивания передних дверей.

На фото: Genesis GV90 1 / 3 На фото: Genesis GV90 2 / 3 На фото: Genesis GV90 3 / 3

Флагман снабдили 12 подушками безопасности, в том числе первой в мире подушкой на крыше, которая закрывает панорамное стекло в случае опрокидывания. В салоне четырёхместного GV90 Neolun установлены поворотные передние кресла: во время стоянки нажатием кнопки их можно развернуть на 180 градусов и оказаться «лицом к лицу» с пассажирами второго ряда.

На фото: салон Genesis GV90 Neolun

Перед водителем располагается трёхспицевое рулевое колесо с физическими кнопками и усечённым ободом. На передней панели установлен «всплывающий» OLED-дисплей, его диагональ в стандартном положении равна 23,6 дюйма, на нём отображаются комбинация приборов, навигационные и мультимедийные данные. При этом во время стоянки тачскрин с помощью кнопки можно поднять на 90 мм (его диагональ увеличится до 24,6 дюйма) и превратить в полноценный информационно-развлекательный центр Pleos Connect разработки Hyundai Motor на базе Android.

Отдельного щитка приборов для модели не предусмотрено, но имеется 25-дюймовый проекционный дисплей с индикатором скорости, навигационными подсказками и т.д. Для пассажиров второго ряда предусмотрен отдельный дисплей в подлокотнике, позволяющий им управлять рядом функций кроссовера, а также обеспечивающий доступ к ИИ-ассистенту. Кресла оснащены функцией массажа, помимо этого, серийному SUV положена аудиосистема Bang & Olufsen с 25 динамиками.

Флагманский кроссовер Genesis GV90, базирующийся на платформе eMP, получил полностью электрическую «начинку». Она едина для всех версий, включая лимитированную приветственную серию GV90 First Edition. В состав системы входит два электромотора: мощность переднего равна 326 л.с., максимальный крутящий момент – 350 Нм, заднего – 340 л.с. и 450 Нм. Совокупная отдача равна 666 л.с. и 800 Нм.

В компании отметили, что GV90 стал первенцем корейского производителя, оснащенным системой Dual E-LSD, которая оперативно и точно распределяет мощность двигателей в зависимости от условий движения. В состав установки также входит тяговая батарея ёмкостью 123,5 кВт*ч. По предварительным подсчётам (согласно внутренним испытаниям Hyundai Motor), запас хода на одной зарядке у семиместного Genesis GV90 равен примерно 500 км. При быстрой зарядке пополнить аккумулятор с 10 до 80% можно за 22 минуты. Ещё модели положена многокамерная пневмоподвеска.

Цены флагманского кроссовера Genesis GV90 и его топовой версии GV90 Neolun станут известны позже.