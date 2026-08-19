Р0700 – один из самых коварных и неприятных диагностических кодов. Его расшифровка «Неисправность системы управления трансмиссии» как бы сообщает, что блоком управления коробки передач (Transmission Control Module – TCM) обнаружена некая проблема в очень важном агрегате, но какая именно – остаётся загадкой. В этом материале мы постараемся её разгадать и рассказать всё, что нужно знать об этом коде и методах борьбы с ним.

Прямые и скрытые угрозы

Не надо сразу впадать в панику: ошибка Р0700 коварна, но не безнадежна. Причину её появления нужно и можно успешно устранить, причём во многих ситуациях это способен сделать даже сам автовладелец. Но прежде, конечно же, надо во всем основательно разобраться. И первое, что необходимо твёрдо себе уяснить – это то, что у кода Р0700 нет узкого круга характерных симптомов, по которым можно было бы сразу понять, что мы имеем дело именно с ним.

По сути, Р0700 – это сигнал бедствия, посылаемый бортовой системой диагностики с мольбами о помощи: «Спасите, помогите, с трансмиссией что-то не так». А что конкретно не так – надо выяснять дополнительно. Поэтому первое правило: когда возникает этот код, без экстренной необходимости никуда больше лучше не ездить. Да и при экстренной необходимости тоже лучше поездку отложить. Даже в сервис по возможности желательно отправиться на эвакуаторе, несмотря на то, что машина, казалось бы, на ходу. А она при этом коде практически в 95% случаев сохранит способность передвигаться самостоятельно и даже вполне нормально.

Однако из-за отсутствия ясности, что именно происходит, этого делать как раз и не рекомендуется. Потому что передвижение своим ходом запросто может привести к необратимым повреждениям трансмиссии, и маленькая проблемка стремительно перерастёт в грандиозную угрозу, борьба с которой потребует десятков, а то и сотен тысяч рублей. Вам это надо? Вот и нам кажется, что не очень.

Фото: Колёса.ру

В этой неопределенности кроется основное вероломство Р0700: машина едет, а ехать нельзя… Опытные механики, основываясь на своей практике, говорят, что очень часто эта ошибка появляется, когда никаких заметных водителю изменений в поведении автомобиля ещё не произошло. Однако деструктивные процессы, вызванные поселившейся внутри болячкой, уже запустились.

А все могло бы быть совсем не страшно

Естественно, все относительно, но если в течение месяца-трёх ездить с такой ошибкой, первичная неисправность (например, низкое давление, проскальзывание компонента) приводит к регулярному перегреву. Возникающие высокие температуры форсируют значительное ускорение выработки присадок трансмиссионной жидкости (она, говоря обычным языком, попросту «сгорает») и потерю ею своих смазывающих свойств. У автомобиля растёт топливный аппетит (вряд ли заметный водителю), иногда происходят резкие переключения передач или толчки, которые обычно списываются на незначительные внешние факторы в силу своей редкости.

Продолжение поездок ещё в течение трёх-четырёх месяцев пройдет под флагом усиления абразивного износа, вызванного циркуляцией сгоревшей ATF по трансмиссии. Мельчайшие металлические частички будут забивать фильтр и каналы в гидравлическом блоке управления АКП (известен так же как гидроблок, «мозги» и клапанная плита). Постепенно из-за загрязнений и перегрева ломаются соленоиды. Тут уже машина начнет поджирать топливо гораздо активнее, что серьёзно озадачит её владельца, но по-прежнему сравнительно редкие толчки, как правило, не заставляют его взяться за ум.

Сейчас, к сожалению, люди покупают диагностические донглы, хотя часто все навыки общения с ними сводятся к стиранию ошибок. Поэтому и сообщение «Р0700», скорее всего, сотрут, продолжив кататься на умирающем автомобиле, потому что в поведении машины вроде как всё нормально.

Что произойдёт потом? Постоянная работа с загрязнённой ATF, да ещё и при повышенных температурах, приведет к разрушению фрикционов, повреждению планетарных передач, деформации металлических компонентов и поломке гидротрансформатора. Вот тут уже коробка с большой вероятностью скажет: «приплыли», и машина никуда больше не поедет.

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А ведь, казалось бы, разберись владелец с ошибкой сразу, можно было бы отделаться лишь доливом или заменой трансмиссионки, может быть, заменой одного соленоида. Но дальше калькулятор ущерба начинает молотить, как пулемёт Максима. На выход из чата соленоиды отправляются уже пачками, следом за ними на покой отправляются гидроблок (восстановление которого тянет минимум тысяч на сто рублей), фрикционы, гидротрансформатор… Одним словом, вся коробка полностью, которой в лучшем случае потребуется полная переборка. А может быть, придётся поставить новый агрегат или не сильно ушатанный контрактный (и тоже часто с переборкой).

Максимум внимания!

Из приведённого выше описания уже ясно, каковы возможные симптомы неполадок. Это, во-первых, появление на приборной панели аварийного индикатора Check Engine (на некоторых моделях может быть самостоятельный аварийный индикатор трансмиссии). Во-вторых, это ненормальные переключения передач: резкие, с пинками (именно лёгкие пиночки, удары очень редки), задержками, грохотом, пробуксовками или отказом включать определённые передачи. В-третьих, переход в аварийный режим. Он сопровождается блокировкой АКП на одной передаче во избежание дальнейших повреждений – второй или третьей с жёстким ограничением скорости и мощности.

Кроме того, к симптомам относится и повышение потребления топлива. Но поскольку, с одной стороны, заметить это крайне сложно и возможно лишь спустя довольно продолжительный пробег, а с другой, может служить признаком огромного количества иных неприятностей, ориентироваться на него в первую очередь не следует. Но брать в расчёт на общем фоне надо непременно.

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Ну и ещё подкинем такие редкости, как полная остановка двигателя – опять же из описания выше вы наверняка уже поняли, что это означает тотальный капут коробке. И неточные (или нестабильные, неадекватно текущей динамике меняющиеся) показания спидометра. Это происходит, когда в свой технократический рай отправляется датчик скорости.

Но повторимся: в первую очередь надо ориентироваться на появление ошибки в памяти. А всё остальное уже вторично и в подавляющем большинстве случаев представляет собой неприятные последствия зародившейся болячки.

Диагностика своими руками и глазами

Обнаружив ошибку Р0700, не стоит останавливаться – необходимо продолжить поиски в блоке ТСМ и посмотреть, какие ошибки есть там. Если, конечно же, имеющийся в вашем распоряжении диагностический прибор позволит это сделать. Дело в том, что далеко не все сканеры, предназначенные для бытового или полупрофессионального использования, позволяют заходить в отдельные модули.

Если у вас именно такой прибор и кроме Р0700 вы ничего не видите, стоит обратить внимание на то, что вы сможете хоть как-то увидеть. Это – трансмиссионная жидкость. Примерно треть всех причин появления этого кода ошибки связана именно с ней. На включённом двигателе (точнее, в соответствии с рекомендациями руководства пользователя) проверьте её количество и состояние. В большинстве случаев ATF должна быть ярко-красного цвета (но даже если не красного – всё равно яркого) и находиться на нужном уровне. Коричневый или любой тёмный оттенок или запах гари указывают на перегрев. Наличие мелких металлических «блёсток» – на серьёзный внутренний износ. При обнаружении таких вещей следует либо долить жидкость, если её уровень ниже рекомендованного, либо полностью заменить, если её состояние неудовлетворительно. Часто на этом этапе все злоключения с коробкой заканчиваются.

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Но если они не закончились, осмотрите проводку – жгут, идущий к АКП и к модулю управления. Что искать – понятно: перетёртые провода, ослабленные или корродирующие контакты, повреждённую изоляцию (часто – рядом с горячими компонентами системы отвода выхлопных газов). С максимальным усердием изучите «землю» – эти контакты подводят особенно часто. На такие неполадки приходится пятая часть причин появления Р0700.

Не лишней будет проверка сервисных бюллетеней (TSB) в отношении вашего автомобиля. Может быть, имеет место врождённый конструктивный дефект, о котором производитель уже сообщил, а вы ещё не в курсе. Или прошивочку стоит обновить. И вместо лазания с фонариком под машиной вам надо опрометью мчаться к ближайшему дилеру, который сам всё сделает бесплатно.

Ну и в финале своего диагностического подвига изучите протечки: наличие подтеков красной жидкости под автомобилем или на отдельных деталях (узлах, трубопроводах, сочленениях и так далее) может свидетельствовать о протечке трансмиссионной жидкости, пока не заметных по уровню, и падении её давления. Но если весь описанный выше поиск не принёс результатов, по всей видимости, вам всё равно стоит отправиться к специалистам. Ибо самостоятельно сделать уже ничего невозможно.

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Нет, конечно, можно купить более продвинутый диагностический прибор и всё-таки залезть в модуль ТСМ. Но что вы там увидите? Среди наиболее распространённых ошибок могут встретиться Р0868, Р030х, Р0740 и Р0750-Р0774. Однако первая из них касается давления ATF. А вы его факторы, в общем-то, уже проверили (уровень и протечки). Правда, другой причиной появления этого кода может быть ещё умерший насос и забитый фильтр, но это очень редкое явление, можно сказать, единичное.

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Все остальные – очень специализированные ошибки, и их обнаружение ничем вам не поможет. Судите сами. Р030х – это пропуски зажигания. Их следствием являются нестабильные сигналы датчика частоты вращения коленчатого вала. Они сбивают с толку ТСМ, и появляется Р0700. Но побороть пропуски зажигания вы вряд ли сможете самостоятельно.

Так же как и починить гидротрансформатор, на неисправности которого указывает ошибка Р0740. Единственное, что вы могли сделать – проверить проводку, и вы её уже проверили. А всё остальное от вас скрыто. Ну разве что излишняя вибрация может дать о себе знать или колебания оборотов в режиме стабильной нагрузки при равномерном движении с постоянной скоростью. Хотя и с этим без профессионалов не разобраться – равно как и с ошибками Р0750-Р0774, говорящими о неисправностях соленоидов. На них приходится четверть всех болячек, приводящих к появлению Р0700.

А еще есть коды P0715-P0728, связанные с датчиками входной и выходной скорости, а также температуры. И P0840-P0849 / P0870-P0879, указывающие на сбои датчиков и переключателей давления трансмиссионной жидкости. И со всеми ними без помощи специалистов не разобраться. Поэтому не забивайте себе голову покупкой более дорогого прибора, не тратьте лишних денег и езжайте на сервис. Своим ходом или на эвакуаторе – покажет проведённая вами первичная диагностика, но в любом случае – как можно быстрее.