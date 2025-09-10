Фильтр трансмиссионной жидкости (или масла) настолько незаметно выполняет свою работу, что многие даже не подозревают о его существовании. К тому же и располагается он обычно в совершенно недоступном для визуального контроля месте. А между тем эта деталь существует и время от времени требует внимания. Чаще всего – из-за засорения, которое может привести к ряду серьезных проблем. Сегодня мы расскажем, как узнать, что фильтр пора проверить и заменить, и что будет, если этого не сделать вовремя.

Все хорошее – на выход, все плохое – в себя

Засорение фильтра – довольно распространенная проблема, с неприятными последствиями которой часто приходится сталкиваться механикам. Увы, далеко не все автопроизводители предусматривают в регламенте ТО периодическую замену трансмиссионной жидкости или масла, а если и говорят о такой необходимости, то нередко слишком сильно завышают интервалы замены. А между тем любая техническая жидкость в процессе эксплуатации неизбежно загрязняется, а значит, не способна служить бесконечно и требует своевременной замены.

Большинство автовладельцев охотно верят в «вечность» трансмиссионного масла и его фильтра: чем меньше трат на обслуживание – тем лучше. И поэтому многие склонны игнорировать предупреждающие знаки и продолжают ездить, пока не столкнутся с серьезными и дорогостоящими повреждениям трансмиссии. Хотя зачастую было бы достаточно проверить состояние трансмиссионной жидкости в автомате или масла в ручной коробке передач и при необходимости их заменить. Как правило – вместе с фильтром.

Разные агрегаты – разные фильтры

Точно так же, как масляный фильтр двигателя задерживает грязь и металлические частицы в моторном масле, фильтры коробок передач очищают трансмиссионные жидкости или масла. В автоматических коробках передач фильтр обычно расположен внутри поддона и работает непрерывно, пока жидкость циркулирует по системе. Она проходит через него, прежде чем попасть к клапанам, пакетам фрикционов и планетарным передачам. Качественная фильтрация помогает поддерживать необходимое гидравлическое давление для плавного переключения передач и предотвращает износ деталей коробки вследствие попадания металлических частиц.

Автоматическая коробка передач Renault DP2. Фото: Renault

Механические коробки передач обычно не имеют фильтра привычной конструкции, как в автоматических коробках. Вместо него в большинстве из них используются магнитные пробки для слива (или просто магниты), которые удерживают металлические частицы. В некоторых современных механических коробках передач может быть установлен сетчатый фильтр, но специальные сменные фильтры в них встречаются редко. А жаль, потому что трансмиссионное масло также нуждается в защите от загрязнений, которые могут привести к задирам и преждевременному износу коробки.

Механическая коробка передач Volkswagen 02J. Фото: Александр Омеличев

В вариаторах фильтров может быть два: грубой очистки – в поддоне и тонкой – сбоку коробки. В роботах с сухим сцеплением, имеющих два масляных контура, их тоже два, хотя чаще всего в механической части так же, как и в обычной механической коробке, используется простой магнит. А собственно фильтр устанавливается в мехатронике для второго контура. Он считается необслуживаемым, но его тоже надо менять. У роботов с мокрым сцеплением фильтр установлен снаружи на коробке и представляет собой сменный картридж в отдельном корпусе.

Роботизированная коробка передач Volkswagen DSG6. Фото: Matti Blume, wikipedia.org

Одним словом, независимо от типа коробки передач фильтр у нее есть в любом случае. Их может быть даже два. А засорение фильтра или сетки грязью, металлической стружкой, продуктами износа и прочими посторонними примесями может привести к ограничению потока жидкости и увеличению нагрузки на трансмиссию. Так что состояние фильтров нужно держать под контролем.

Теперь можно перейти к признакам загрязнений и перечислить основные из них.

Жесткое переключение или задержки переключения передач в АКП

Одним из первых симптомов засорения трансмиссионного фильтра является затрудненное переключение передач. Машина на секунду или две замирает перед включением передачи, или вы чувствуете резкий рывок или удар, когда коробка, наконец, переключится.

Это происходит потому, что загрязненный фильтр ограничивает поток жидкости, из-за чего в трансмиссии своевременно не создается необходимое гидравлическое давление. В автоматических коробках передач из-за пониженного давления пакетам и лентам сцепления сложнее плавно включаться.

Фото: igorgolovniov depositphotos.com

Чаще всего эта проблема дает о себе знать при холодном запуске двигателя или после того, как автомобиль некоторое время простоял неподвижно.

Пробуксовка АКП

При пробуксовке возникает ощущение, что, несмотря на повышение оборотов, автомобиль не разгоняется должным образом. А потом коробка вдруг просыпается и начинает работать как положено.

Забитый фильтр может стать причиной этой проблемы, поскольку он ограничивает поток жидкости и снижает гидравлическое давление, необходимое для правильной активации клапанов, фрикционов, муфт и тормозных лент. Без достаточного давления эти компоненты работают некорректно, что приводит к пробуксовке трансмиссии между передачами.

Фото: Михаил Баландин

Однако надо учитывать, что пробуксовка может быть вызвана и износом деталей коробки, и низким уровнем жидкости, поэтому засорение фильтра – лишь одна из ее возможных причин.

Плохое ускорение/динамика

Недостаточное ускорение и общее снижение динамики автомобиля также могут быть вызваны засорением фильтра. Это довольно субъективный признак, но все-таки на него стоит ориентироваться. Особенно опытным водителям. Кажется, что автомобиль с трудом набирает скорость, особенно при подъeме в гору. Побочным эффектом может быть рост потребления топлива, так как двигателю приходится работать интенсивнее, чтобы компенсировать потери.

Коробка передач может оставаться на пониженных передачах дольше обычного или часто переключаться между передачами, не находя подходящую для текущих условий движения. Такая потеря динамики происходит из-за того, что ограниченный поток жидкости не позволяет коробке работать с максимальной эффективностью.

Перегрев трансмиссии

Засорение фильтра может привести к тому, что коробка передач будет нагреваться сильнее обычного, и в результате появятся проблемы, вызванные перегревом. Дело в том, что в случае ограничения потока жидкости для работы трансмиссии требуется больше усилий, и потому вырабатывается избыточное тепло. Ну а сокращение циркуляции жидкости приводит к снижению эффективности охлаждения, поскольку трансмиссионная жидкость, напомним, отвечает также и за охлаждение агрегата.

В итоге появляется запах гари, исходящий из-под капота, а если автомобиль оснащен указателем температуры трансмиссии, его показания начинают расти. На некоторых автомобилях на приборной панели загораются предупреждающие сообщения о перегреве трансмиссии.

Избыточное тепло может быстро привести к повреждению уплотнений, прокладок и внутренних компонентов, в результате чего может потребоваться масштабный ремонт коробки.

Грязная или подгоревшая трансмиссионная жидкость

Проверка состояния трансмиссионной жидкости дает важную информацию о состоянии фильтра. В большинстве случаев нормальная трансмиссионная жидкость должна быть ярко-красной или розовой и частично прозрачной.

Когда фильтр засоряется, жидкость становится темно-коричневой или чeрной и приобретает запах гари. Такие изменения обычно происходят из-за того, что затруднения циркуляции жидкости приводят к ее перегреву и разрушению. Но тут опять же надо иметь в виду, что грязная или подгоревшая жидкость может быть результатом не только засорения фильтра, но и несвоевременной замены жидкости или износа внутренних деталей трансмиссии.

В некоторых случаях при проверке уровня жидкости на щупе можно заметить плавающие в ней металлические частицы или мусор. Если трансмиссионная жидкость похожа на какао или пахнет гарью, это явный признак того, что фильтр вместе с жидкостью пора менять.

Посторонние звуки

Появление необычных шумов, идущих от коробки передач, обычно похожих на скрежет или поскуливание, является очень серьезным симптомом. Иногда, особенно при ускорении или при работе с повышенной нагрузкой, они переходят в вой. Некоторым водителям слышится жужжание или свист.

Эти звуки возникают из-за того, что уменьшенный поток жидкости препятствует надлежащей смазке движущихся частей, что приводит к повышению трения и износу этих деталей. Шумы чаще всего наиболее заметны при повышенной нагрузке: например, при движении в гору, резком ускорении или буксировке прицепа.

Это очень серьезный симптом, который не следует игнорировать. Если с уровнем и состоянием жидкости все в порядке, точно что-то не то или с фильтром, или с внутренностями коробки.

Аварийная сигнализация или предупреждающие сообщения

Загоревшиеся значок Check Engine или специальные пиктограммы, например, «Неисправность трансмиссии», «Перегрев трансмиссии» или «Скорый ремонт трансмиссии», часто говорят о том, что бортовой компьютер обнаруживает аномальные значения давления или температуры или другие симптомы ограничения потока жидкости. И хотя сигнальные лампы не всегда означают непосредственную угрозу, не стоит откладывать решение проблемы, поскольку неисправности коробок передач обычно быстро прогрессируют.

Утечки

Утечки как таковые не являются непосредственными признаками засорения фильтров, но могут быть с ними связаны. Особенно когда речь идет о внешних фильтрах. Они могут стать следствием серьезной неисправности или трещины в корпусе, а могут возникать из-за изношенной прокладки или уплотнения. В любом случае обнаружение утечки трансмиссионной жидкости должно стать поводом обратить внимание на фильтр.

За что мне это?

Понимание причин засорения трансмиссионного фильтра помогает предотвратить проблемы до того, как они возникнут. Чаще всего такой причиной является естественный износ. В процессе работы трансмиссии в жидкость попадают мельчайшие металлические частицы от шестерeнок, муфт и других деталей. Со временем эти частицы накапливаются в фильтре, постепенно затрудняя протекание жидкости.

Еще одним важным фактором является нагрев. Когда трансмиссионная жидкость перегревается, она разрушается и окисляется, образуя густую липкую субстанцию, которая может быстро засорить фильтрующий материал. Это часто происходит при интенсивной буксировке, агрессивном вождении или при неправильной работе системы охлаждения трансмиссии.

Стать причиной проблем может и внешнее загрязнение. Грязь и мусор могут попасть внутрь через изношенные уплотнители, поврежденную трубку масляного щупа или в результате неправильного технического обслуживания. Смешивание трансмиссионной жидкости с другими жидкостями из-за протечки охладителя коробки передач или по любым другим причинам также может привести к образованию осадка, который быстро засоряет фильтры.

Ну и, наконец, свою роль играет и возраст автомобиля. Даже при идеальном уходе фильтры со временем теряют свою эффективность, начинают хуже задерживать посторонние частицы и могут начать разрушаться, еще больше загрязняя систему.

В заключение остается только еще раз повторить: для продления срока службы трансмиссии требуется ее регулярное техническое обслуживание. Плановые осмотры, своевременная замена жидкостей и фильтров способны заметно продлить жизнь любой коробки передач. А заодно – сократить расходы на ремонт, который обязательно потребуется, если игнорировать первые признаки необходимости обслуживания коробки.